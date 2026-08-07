Más de 25 instituciones educativas impulsan la integración de blockchain en la formación superior, sumando nuevas alianzas internacionales
07.08.2026 • 10:53hs • MUNDO CRIPTO
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Más de 25 universidades argentinas debatirán sobre el presente y el futuro de la blockchain
El segundo Foro Blockchain & Universidades ya tiene fecha confirmada para el 13 de agosto en la Universidad del Salvador, con más de 25 instituciones académicas inscriptas y, por primera vez, participación internacional.
La convocatoria, que supera la primera edición realizada en junio de 2025 en la UTN Buenos Aires con 22 casas de estudio, refleja un interés creciente del sistema universitario argentino por incorporar la tecnología blockchain a la formación, la investigación y la gestión académica.
El evento, organizado por Fundación Blockchain Argentina y potenciado por el ecosistema Cardano, arrancará a las 10 horas en la sede de Av. Córdoba 1601, CABA, con paneles de especialistas que abordarán los distintos ecosistemas blockchain según las necesidades de los usuarios y las innovaciones que ya se aplican en el ámbito educativo.
Quiénes serán los disertantes del Foro Blockchain & Universidades 2026
Entre los disertantes confirmados se destacan dos referentes de peso del ecosistema cripto argentino. Santiago Siri, fundador de Democracy Earth Foundation, autor del libro Tecnosapiens y una de las voces más escuchadas en materia de blockchain, inteligencia artificial y democracia digital, compartirá su visión sobre el cruce entre tecnología y educación.
Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador de Rootstock, la primera plataforma de contratos inteligentes construida sobre Bitcoin, y miembro del Crypto Hall of Fame desde 2021, también será parte de la grilla. Gutiérrez Zaldívar, pionero del desarrollo web en Argentina desde 1995, viene impulsando la adopción de blockchain en la región desde 2012.
Qué universidades participan del foro blockchain de agosto
La lista de universidades participantes del Foro Blockchain & Universidades incluye instituciones públicas y privadas de todo el país:
- Universidad del Salvador
- Universidad Nacional de Cuyo
- Universidad Tecnológica Nacional, regionales Buenos Aires, Avellaneda, Delta y Córdoba
- Universidad Nacional de La Plata
- Universidad Nacional de Quilmes
- Universidad Nacional de Lanús
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora
- Universidad Nacional de Tres de Febrero
- Universidad Nacional de Avellaneda
- Universidad Nacional del Delta
- Universidad Nacional de las Artes
- Universidad de Belgrano
- Universidad Siglo 21
- Universidad Champagnat
- Universidad Católica de Salta
- Universidad Católica de Córdoba
- Universidad de la Defensa Nacional, Facultad Fuerza Aérea
- Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo
- Universidad de la Marina Mercante
- Universidad de Congreso
- Universidad del Museo Social Argentino
- Universidad de San Isidro
- Universidad de la Cuenca del Plata
La novedad de esta edición es la participación de la Universidad del Pacífico, de Perú, la primera institución del exterior en sumarse al foro.
Apoyan el evento Project Catalyst, Cardano LATAM, Mujeres en Cripto, Cámara Blockchain del Uruguay y Cámara Paraguaya de Blockchain, entre otros actores del ecosistema regional.
Por qué el mundo académico argentino mira cada vez más a blockchain
El crecimiento del foro se inscribe en un contexto más amplio. Argentina lidera la adopción cripto en América Latina, con el 19,8% de la población utilizando criptomonedas, según datos de Chainalysis. El país se ubica entre los primeros 20 del mundo en ese indicador.
Ese nivel de adopción generó una demanda concreta de formación. En los últimos meses, universidades como la Torcuato Di Tella lanzaron programas ejecutivos en blockchain para el sector financiero, mientras que la ONG Bitcoin Argentina junto a Binance llevó capacitaciones gratuitas a instituciones públicas y privadas de todo el país.
"Creemos que la educación es el puente para que la tecnología blockchain genere un impacto real en la sociedad. Reunir cada vez a más universidades demuestra que existe un interés genuino por formar profesionales preparados para los desafíos que vienen y construir, desde la academia, un ecosistema más innovador y transparente", destacó Guido Zatloukal, presidente de Fundación Blockchain Argentina.