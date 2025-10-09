El primer proyecto de tokenización aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya está a punto de salir al mercado, y solo espera que pase la etapa de inestabilidad en los mercados previa a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Qué aprobará la CNV en materia de tokenización

Según pudo saber iProUP, este token se trata de la representación digital de un proyecto de inversión inmobiliaria rural que también se comercializará en los mercados tradicionales.

El token aparecerá listado en las exchanges y su cotización variará según la suba del valor del inmueble rural, el arrendamiento o las cosechas, según termine consignando el contrato.

En el FAST2025, el evento fintech del estudio Marval, el moderador Juan Diehl Moreno le preguntó a Roberto Silva, el presidente de la CNV: "¿Qué es lo que está más activo a nivel de tokenización en el corto plazo?".

"Ya tenemos algún proyecto aprobado, que todavía no ha sido colocado principalmente por las tendencias de los mercados previas a las elecciones", señaló Silva, sin adelantar de qué se trata.

Además, remarcó: "No tenemos una preferencia, creemos que lo que va a haber al principio es principalmente colocaciones mixtas, con colocaciones tradicionales y una parte relativamente pequeña en el mercado digital".

"El mundo del Real Estate siempre está muy entusiasmado con operar la tokenización, veremos si efectivamente eso se hace realidad. Tenemos algún caso de acciones que está dando vuelta también. Creo que vamos a ir al principio más por el lado de los fideicomisos, pero no descartamos ninguna inversión, ni tenemos una referencia tampoco", explica.

Por qué la tokenización avanza lentamente

"Estas resoluciones tienen una participación del sector privado muy importante y nosotros lo que tratamos de hacer es no hacer productos que al final del día estén muy bien jurídicamente o parezcan lógicos, pero que no funcionen", aclara Silva.

"¿Qué pasó con la tokenización?", se pregunta, y responde, "tuvo dos etapas, una para los activos del mundo real y otra para los activos o valores negociables que cotizan. Las razones de esto se ven al mirar los resultados de las consultas públicas. Hubo opiniones furiosamente en contra", comentó.

"Esto se debe que la tokenización es, por definición, un mecanismo en el que no participan los actores tradicionales, como depositarios centrales o cajas de valores, bancos y ALyC. Es lógico que su primera reacción sea relativamente adversa y cualquiera que lea las consultas públicas va a ver eso. Ante esto, podemos frenar todo o, como lo hicimos, ir por partes", completó.

En este sentido, aseguró: "Me reuní personalmente con cada uno de los que había presentado una consulta en desacuerdo, para explicarles más, contarles más, ir buscando consensos que creo que finalmente se consiguieron. Cuando algo no tiene remedio, no tiene sentido oponerse, y eso es un poco lo que está pasando con muchos actores tradicionales", comenta.

"Al mundo tradicional no queremos dejarlo por el camino, queremos acompañarlo, queremos que funcionen los dos mundos de manera conjunta y queremos que todos tengan la posibilidad de convertirse si creen que esta industria que es nueva vale la pena. La regulación prevé que con una sociedad del mismo grupo los actores tradicionales puedan operar tokens", afirmó.

De todos modos, Silva aclaró que "no tenemos una tokenización nativa, sino que tenemos una representación digital adicional de títulos que existen en el mundo tradicional y están depositados en Caja de Valores". También puntualizó que las normas de CNV "no incluyen los títulos públicos, porque no son activos comprendidos dentro de la Ley del Mercado de Capitales".

Cómo será el mercado de capitales en 5 años

Ante la pregunta de Diehl Moreno sobre "’¿cómo se imagina el mercado de capitales argentino en 5 años mirándolo desde el punto de vista de del advenimiento de los productos cripto?", Silva remarcó que "seguro que tendremos un mercado más grande y no importa si es digital o tradicional, más grande, más líquido y más profundo".

"Imaginamos el regreso a la inversión extranjera, muchas más ON internacionales, muchos más IPO, incluyendo IPO internacionales, que finalmente podamos usar el mercado de capitales para financiar el Real Estate que es algo que desde siempre queremos", señaló el titular de CNV.

También aseguró que le "gustaría ver muchos más clubes de fútbol, hay uno solo en este momento en el mercado de capitales, para que sea una herramienta que sirva para clarificar el fútbol de alguna forma y financiarlo".

En este sentido, anticipó que tendrán a "las empresas privatizadas en la nueva ola de privatizaciones y seguramente también vamos a tener mecanismos alternativos para financiar la obra pública a través del mercado de capitales".

"Dentro de eso, queremos darles todos los elementos para que pueda usar el mundo tradicional o en el mundo digital o en un mundo que sintetice ambos. La CNV tiene un doble mandato: promover los mercados, pero a la vez defender a los inversores", consideró.

Qué piden en materia de regulación cripto

Los PSAV o billeteras virtuales cripto tienen que inscribirse en un Registro de la CNV, que se instrumentó en dos etapas. En la primera, relató Silva, "se llegó a 165 exchanges inscriptos en el Registro. Eso se componía de 12 personas humanas y 153 personas jurídicas, de las cuales 46 eran extranjeras. Hoy todavía, si bien no hay números finales, el número está aproximadamente cerca de 100: quedan dos personas físicas, 76 nacionales y 22 extranjeras".

Al respecto, Alejandro Rothamel director de Asuntos Legales de Ripio, afirmó en el marco de FAST2025 que esta regulación, "en general, es positiva, porque viene a nivelar la cancha. Había muchos muchos prestadores que venían operando desde hace años desde jurisdicciones europeas o paraísos fiscales. Empresas que no pagan impuestos, no cumplían con requisitos de la UIF".

"Argentina tiene una regulación muy buena, muy razonable, muy alineada también con lo requerido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y pese a las bajas que ha tenido el registro de la CNV, era una consecuencia natural de ser una regulación firme. Pero, todavía tenemos algunas deudas pendientes o disonancias entre los proveedores de servicios de activos virtuales y el resto de los actores del mundo de las finanzas y los bancos", enfatiza.

En este sentido, subrayó: "Tenemos un reclamo muy fuerte de la industria: que se derogue la excepción a la exención del impuesto de los débitos y créditos para las operaciones vinculadas con activos virtuales. También nos gustaría ver alguna exención de las cuentas recaudadoras de los proveedores de servicios de pago virtuales con relación a ese impuesto".

"Me gustaría también soñar con el mercado de capitales más internacionalizado que propone Silva. Me parece que cripto es una herramienta privilegiada para facilitar la regulación de fondos transnacionales", concluyó.

Qué viene en lo regulatorio en el futuro

Joey García, director ejecutivo de Xapo Bank (Londres) respondió como sigue a Diehl Moreno, ante la pregunta: ¿Qué país crees que es el mejor en términos de regulación de criptomonedas?

"La Ley Clarity que está proponiendo EE.UU. está dando visiones muy claras sobre lo que consideran que cae dentro del alcance de la regulación y lo que queda fuera. También están tratando de definir reglas bastante prescriptivas, pero a la vez flexibles", afirmó.

Además aseguró que "al tener una estructura de mercado sólida que incluye la actividad correcta y excluye la incorrecta, los pondría en una posición muy fuerte en el contexto global. Muchas plataformas globales están mirando a EE.UU. como un potencial centro de alcance global".

"Yo diría que la Unión Europea se ha equivocado un poco. Diría que el Reino Unido se está equivocando un poco. Creo que la mayoría de las jurisdicciones centrales, incluyendo Japón y Singapur, se han vuelto demasiado prescriptivas. Y eso ya está teniendo algunas consecuencias negativas para ellas, particularmente en Europa", resaltó.