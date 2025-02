A la hora de realizar por primera vez una inversión, existen muchas incertidumbres, ya que para los principiantes es muy difícil decidir dónde poner ese capital.

En estos casos, aplicaciones como la de Buenbit regalan a sus usuarios su primera inversión para introducirlos al mundo bursátil.

¿Qué ofrece la app?

Para quienes quieran invertir un determinado capital pero desconozcan cómo hacerlo o dónde invertir su dinero, la app de Buenbit ofrece estos servicios:

La primera inversión es gratis.

Los usuarios deberán depositar al menos $100.000 en uno o más depósitos dentro de los primeros siete días.

La recompensa en el activo seleccionado será de entre $3.000 y $10.000.

El monto acreditado será aleatorio, pudiendo estar dentro de los valores mencionados.

¿En qué se puede invertir?

Para comprender mejor qué beneficios ofrece esta forma de inversión, iProUP charló con Federico Ogue, CEO de Buenbit, quien expresó que este lanzamiento es un paso más en la misión de la exchange, que busca hacer más fácil, simple y accesible la inversión para cualquier usuario.

"Con Buenbit, los nuevos usuarios pueden recibir su primera inversión sin costo, eligiendo entre acciones como Apple, Tesla, YPF o Nvidia; ETF como SPY y QQQ; o criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Solana", asevera Ogue.

Por otro lado, el CEO explica que la exchange se basó en el modelo de Robinhood, pero lo adaptó a Latinoamérica, donde las barreras para empezar a invertir son aún más grandes.

"A diferencia de otras plataformas, además de criptomonedas, en Buenbit permitimos que cualquiera pueda abrir una cuenta de inversión en EE.UU., asegurada por u$s500.000, y operar desde montos accesibles", añade Ogue.

Además, el ejecutivo destaca que el enfoque de la exchange es claro y se basa en simplificar el acceso a los mercados globales, brindando a cada persona la oportunidad de hacer crecer su dinero con total transparencia y seguridad en diferentes activos.

¿Qué busca Buenbit con este lanzamiento?

Por último, el CEO asevera que desde Buenbit creen que invertir no debería ser complicado ni exclusivo, ya que muchas personas en la región no invierten su capital porque no saben por dónde empezar o temen cometer errores.

"Queremos derribar ese miedo y hacer que dar el primer paso sea fácil y sin riesgos. Regalar una inversión a nuestros nuevos usuarios es nuestra forma de comunicar lo simple que es", enfatiza el ejecutivo.

"Nuestro objetivo es acercar las inversiones a millones de personas en Latinoamérica, ayudándolas a construir su futuro financiero con herramientas accesibles y con la posibilidad de operar en los mercados más grandes del mundo con tan solo unos clics", concluye Ogue.