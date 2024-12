Los especialistas marcan cuáles son los desafíos del nuevo titular de ARCA (ex AFIP), Juan Pazo, para influencers, fintech y cripto, y señalan que, a estas realidades, dada la velocidad con la que crecen y se desarrollan, las normas impositivas actuales y las acciones del organismo recaudador no las contienen.

Juan Pazo asume en ARCA: qué espera el mercado de influencers

Sebastián Siseles, director general para España y Latinoamérica de la plataforma de empleo Freelancer.com, afirma a iProUP que "desde las agencias de gobierno, los grandes desafíos son cómo mantenerse al frente de la innovación tecnológica y aprovechar sus beneficios mientras balancea la regulación, de manera lógica y sostenible, para permitir su desarrollo".

"La salida de la anterior titular muestra que el desafío será la alineación y exhibición de políticas fiscales que estén acordes con lo que espera el Ministerio de Economía y, en definitiva, el titular del ejecutivo", señala a iProUP Iván Bolé, abogado experto en Mercado de Capitales, Criptoactivos y Fintech.

En tal sentido, la extitular de ARCA, Florencia Misrahi, fue removida del cargo tras una nota publicada por iProUP acerca de un intento de la funcionaria de cobrar impuestos a streamers e influencers.

"El gran desafío es aggiornarse a las dinámicas de cobro en el exterior y por sobretodo de legislar en sinergia con las políticas del BCRA, que hoy son las barreras más grandes para que, quienes se dedican a la venta de contenidos digitales, puedan cumplir 100% con la legislación local", sostienen desde @craneamostax en diálogo con iProUP.

Y advierte que "las dinámicas actuales son muy difíciles de implementar en el caso que el generador de contenido no tenga una cuenta en el exterior, como una LLC en los Estados Unidos, y si bien el Monotributo tiene un régimen que permite la facturación en dólares, los limites son muy bajos".

Juan Pazo asume en ARCA: qué pide el mercado cripto y Fintech

Leonel Zanotto, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, afirma a iProUP que "en materia de fintech, cripto y todo lo vinculado con economía digital, creo que será importante conocer la tendencia del Gobierno y la interpretación concreta a nivel tributario que se le dará a estas actividades".

"ARCA había avanzado en el último tiempo en un micrositio de economía digital, que está disponible, en donde se han publicado interpretaciones respecto de determinadas actividades como la compraventa de criptoactivos y la minería de criptomonedas", relata.

Siseles considera que "los desafíos de ARCA residen, principalmente, en cómo adaptar la normativa regulatoria vigente al mercado fintech y de criptomonedas; un mercado que existe, que está en franco crecimiento, y que dada la premisa de la descentralización con la que operan, imposible de 'apagar' o 'desconectar'. Dada la velocidad con la que crecen y se desarrollan, las normativas actuales no las contienen".

"Las fintech son disruptivas desde varios puntos de vista y bien entendidas tienen beneficios económicos significativos para las personas, incluyendo ni más ni menos que, a través de costos marginales en cero (o tendientes a cero), permiten una escalabilidad tan grande que permiten incluir al mercado bancario y financiero a aquellas personas sin recursos que siempre estuvieron excluidas y sin acceso a los mismos", afirma.

"¿Qué quiero decir con esto? Que una extrema regulación de las fintech que no las permita crecer y desarrollarse, redundará en un perjuicio para la población", indica.

En este sentido, precisa que "desde las agencias de gobierno en general, los grandes desafíos son cómo mantenerse al frente de la innovación tecnológica y aprovechar sus beneficios mientras balancea la regulación, de manera lógica y sostenible, para permitir su desarrollo, pero a la vez buscando la protección del consumidor, privacidad y seguridad de datos, impacto en la estabilidad financiera, etcétera".

Qué exigen las nuevas normas

"La principal función de ARCA es la recaudación de impuestos, por lo que el gran desafío es la dificultad para rastrear la existencia y los ingresos que las personas puedan tener de las criptomonedas, cuya solución es cómo crear un marco fiscal razonable y atractivo para que tanto los operadores de fintech como los usuarios transparenten sus tenencias y operaciones", asegura Siseles.

Federico Tjor, abogado experto en mercado de capitales y cripto, "ARCA se encuentra en un proceso de integración a la recaudación de las actividades directas y conexas a los criptoactivos. Los mejores ejemplos son el blanqueo cripto y la reciente resolución por la cual se sumaron al nomenclador de actividades económicas el minado y custodia de Bitcoin".

"La definición es mucho más amplia que la regulación del BCRA sobre los PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales), por lo que el titular de una mera aplicación que ofrezca dicha función y genere ingresos, incluso indirectamente a través de publicidad, deberá registrar correctamente su actividad y tributar en relación a ella", advierte.

El experto aclara que "lo mismo ocurre con servicios provistos por diferentes fintech que no están alcanzadas por la regulación del BCRA, por no resultar PSP (proveedores de servicios de pago) o PSPCC (aquellos que incorporan billeteras virtuales). Se ha nomenclado específicamente la intermediación de portales digitales y aplicaciones móviles para todo tipo de actividad no financiera, e incluso de servicios de crédito no financiero".

"Todo ello requiere un aggiornamento de los procesos de fiscalización a una serie de actividades no habituales, que ocurren en un plano virtual y a menudo de difícil detección (como ser, la participación como nodo validador en una blockchain determinada), que representará un claro desafío a ARCA en su determinación de ampliar la base recaudadora a esta serie de nuevas y lucrativas actividades", subraya.

Qué injerencia tendrá ARCA en la regulación

"El cambio de AFIP a ARCA generó dos reacciones futboleras ambas erradas. Por un lado, se festejó la eliminación de la AFIP como si a partir de ello el Estado ya no fuera a cobrarnos impuestos. Por otro, se planteó la superficialidad del cambio realizado. En efecto, AFIP simplemente pasaba a ser ARCA; lo mismo, pero más pequeño", describe Bolé.

Sin embargo, advierte, "pocos reparan en un cambio importante, que se pudo ver en acción con la salida de su anterior titular. AFIP era un organismo autónomo del Estado, ARCA es uno dependiente del Ministerio de Economía. Además, ARCA no 'crea' impuestos, sino como es obvio, deben ser creados por ley. Apenas los regula, cobra y administra, lo que aplica a fintech y cripto".

"En todo caso, el desafío del nuevo titular de este organismo dependiente de Economía será seguir los lineamientos que le fije la política", manifiesta, y agrega que "la pregunta es qué tesitura quiere adoptar el actual Gobierno en materia de fntech y cripto".

Bolé plantea: "Sabemos que el Gobierno se ha mostrado favorable a fintech, y parece tolerar cripto, aunque no hemos visto innovación relevante en ese sentido, excepto por el esfuerzo de CNV en regular los proveedores de servicios y más recientemente promover que se autoricen ETF con exposición a cripto. Aún es sabor a poco. Por ejemplo, ¿por qué los bancos no pueden ofrecer cripto?", se pregunta.

Los expertos en impuestos aplicados a fintech y cripto esperan ver qué hace Pazo al frente de ARCA, la ex AFIP, tras la remoción de Misrahi por una resolución que implicaba empezar a exigir el pago de impuestos a este sector y, sobre todo, a streamers e influencers.