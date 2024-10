River, uno de los clubes más importantes de Argentina y la región, lanzará un fideicomiso financiero con el objetivo de acelerar y financiar distintas obras en el club y el Estadio Monumental.

Este instrumento financiero, aprobado por la Comisión Directiva, les permitirá a los ahorristas participar en la financiación del club de Núñez con un monto mínimo de $12.000. A cambio, recibirán una tasa de interés ajustada por inflación que se pagará cada tres meses.

Este instrumento del Millonario tiene como meta recaudar alrededor de $20.000 millones (unos u$s16 millones) que serán utilizados para completar proyectos de infraestructura como el Instituto River, el polideportivo y la unión de las tribunas altas en el estadio.

¿Qué es un fideicomiso financiero y por qué es clave para las arcas de River?

Expertos consultados por iProUP coinciden en describir a un fideicomiso financiero como un instrumento legal que permite a una empresa, en este caso River, obtener fondos para financiar proyectos mediante la "venta" de futuras cobranzas.

En este tipo de operaciones, se colocan ciertos activos como garantía, los cuales aseguran que los inversores recibirán su capital e intereses de forma programada. En el caso del fideicomiso de River Plate, los bienes fideicomitidos son:

El contrato de naming del Estadio Monumental , en manos de la empresa Dorinka SRL

, en manos de la empresa Dorinka SRL Los créditos de las cuotas del programa "Somos River"

Los créditos por la venta de abonos en el estadio

Con respecto a los plazos, el instrumento También se deben tener en cuenta los siguientes plazos:

Licitación: jueves 03 de octubre

Integración: lunes 07 de octubre

El monto mínimo son 10 UVA

A los 30 meses, el inversor recibirá todo el capital invertido

Las claves del fideicomiso de River Plate

De esta manera, River no se estará endeudando directamente, sino que está adelantando el cobro de créditos futuros.

Así, los inversores le prestan dinero al club y, a cambio, recibirán pagos periódicos de capital e intereses, generados por estos créditos.

En cuanto al interés ofrecido, este es UVA (ajustado por inflación) más un 9%, lo que convierte a esta inversión en una alternativa atractiva en un contexto de alta inflación en Argentina, teniendo en cuenta que el plazo fijo UVA ofrece 1% y hay que inmovilizar capital durante 180 días.

Fideicomiso de River: la perspectiva de los expertos

Ariel Sbdar, fundador de Cocos Capital, destaca la rentabilidad que este fideicomiso podría ofrecer a los inversores: "Vas a poder prestar plata a River Plate a 30 meses a una tasa de UVA más 9%. Esto te va devolviendo plata cada tres meses, lo recibís directamente en tu cuenta. Así, podés ayudar al club y al mismo tiempo proteger el valor de tus pesos contra la inflación".

El experto también utilizó sus redes sociales para subrayar que esta forma de financiamiento es innovadora para el deporte argentino: "Si sale bien el fideicomiso de River Plate,¡Imaginate el fideicomiso Colapinto!".

Por otro lado, José Bano, experto en inversiones, explica a iProUP que el fideicomiso financiero le permite a River adelantar los cobros de futuras obligaciones, lo que genera los fondos necesarios para terminar sus obras.

"Las garantías son el contrato del naming del estadio, las cuotas de 'Somos River' y las ventas de abonos, lo que reduce el riesgo, aunque no es una garantía completamente sólida. Si las cuotas de 'Somos River' no se cobran o los abonos no se venden, podría haber problemas", añade el especialista.

En la misma sintonía Joel Lupieri, economista, resalta a iProUP que este tipo de inversión es ideal para perfiles conservadores, siempre que se confíe en la institución emisora.

Al respecto, el experto suma que "el fideicomiso funciona de manera similar a un bono, pero suele ser ilíquido. Generalmente, quienes compran este tipo de instrumentos los mantienen hasta el vencimiento, ya que no es fácil salir de la inversión antes de tiempo".

Fideicomiso de River Plate: ventajas y desventajas

El fideicomiso de River ofrece varias ventajas para los inversores. La tasa de interés, ajustada por UVA más un 9%, es sumamente competitiva en el contexto actual.

Además, al estar respaldado por créditos futuros, el fideicomiso presenta un nivel de seguridad razonable.

Sin embargo, Christian Ranallo, experto en finanzas personales de Ranallo Valores, señala a iProUP que "aunque este fideicomiso tiene ciertas garantías, no es una garantía real como un terreno o un inmueble, ya que depende de contratos futuros".

El fideicomiso de River debutará este jueves

"Hay riesgos de que las cuotas de 'Somos River' no se paguen o que los abonos no se vendan, lo que podría afectar la capacidad de pago", advierte.

Otra ventaja mencionada por Sbdar es que los inversores recibirán rentas trimestrales, lo que ofrece una fuente de ingresos constante. Esto permite a los inversores reinvertir esos pagos o utilizarlos según sus necesidades financieras.

A pesar de sus atractivas características, el fideicomiso de River Plate enfrenta un desafío clave: su falta de liquidez. Como explican los expertos, este tipo de instrumentos no se comercializan fácilmente en el mercado secundario, por lo que es complicado salir de la inversión antes de su vencimiento.

Si un inversor necesita vender su participación antes de los 30 meses, podría enfrentar dificultades para encontrar un comprador dispuesto a adquirirla. "Este fideicomiso no será muy líquido", anticipa Ranallo y agrega que "es una colocación relativamente grande, pero igual, no creo que sea fácil venderlo antes del vencimiento. Hay que estar preparado para mantener la inversión hasta el final".

Fideicomiso de River Plate: ¿se puede sumar al portafolio de inversiones?

El fideicomiso financiero de River representa una alternativa interesante para quienes deseen invertir en el club y al mismo tiempo proteger sus ahorros de la inflación. Ofrece una tasa competitiva y está respaldado por créditos futuros, lo que reduce el riesgo en cierta medida.

Sin embargo, su principal inconveniente es la falta de liquidez, lo que lo convierte en una inversión adecuada solo para aquellos que estén dispuestos a mantener su participación hasta el vencimiento en 2027.

Este modelo de financiamiento podría abrir nuevas puertas para el deporte argentino, permitiendo que otros clubes y deportistas accedan a fondos a través del mercado de capitales local.

Según Sbdar, "si el fideicomiso de River Plate tiene éxito, podríamos estar presenciando el inicio de una nueva era en el financiamiento del deporte en Argentina".