El avance de las billeteras virtuales en Argentina fue vertiginoso en los últimos años. La última edición del Monitor Nacional Fintech de la consultora Taquion así lo demuestra: el informe revela que el uso de estas plataformas de pago digital no solo sigue creciendo, sino que se está consolidando como una herramienta clave para las finanzas cotidianas de millones de argentinos.

Por qué los argentinos quieren cobrar el sueldo en su billetera

Uno de los datos más destacados del informe es que nueve de cada 10 encuestados preferiría recibir su salario en una billetera virtual en lugar de en una cuenta bancaria tradicional. La tendencia se vincula con la propuesta del mega DNU que lanzó el Gobierno, que plantea la posibilidad de elegir esta opción de forma masiva.

"La digitalización de los pagos crece exponencialmente en Argentina. Hoy ya hay 228,5 millones de cuentas entre bancos y fintechs, lo que refleja la apertura de los usuarios a nuevas formas de manejar su dinero", señala a iProUP el especialista en medios de pago Jorge Larravide.

Desde la Cámara Fintech Argentina matizan esta tendencia señalando que no se trata solo de reemplazar una cuenta bancaria por una digital. "El 64% de los argentinos utiliza billeteras virtuales a diario, lo que demuestra su confianza en estas plataformas", remarca a iProUP Alejandro Tejero Vacas, Líder de Prensa y Comunicación de la entidad.

En este sentido, remarca que "no estamos ante una competencia directa entre bancos y fintech, sino ante un sistema financiero que permite la coexistencia de ambos modelos. Las billeteras digitales no son el fin de la bancarización, sino una extensión de las herramientas disponibles para los usuarios".

El informe de Taquion muestra que Mercado Pago sigue siendo la billetera más utilizada en el país, con un 74% de los usuarios. Sin embargo, sorprende que Cuenta DNI, del Banco Provincia, se ubique en segundo lugar y BNA+, del Nación, se encuentre en el cuarto puesto. MODO, promovida por 36 bancos públicos y privados, es usada por el 18% de los encuestados.

Desde la Cámara Fintech Argentina destacan que el éxito de las billeteras digitales públicas como Cuenta DNI responde a políticas de inclusión financiera. "Su rol fue fundamental en la democratización del acceso a servicios financieros. Cuenta DNI y BNA+ no solo ofrecen facilidad de uso, sino que también han sabido captar la atención de usuarios que buscan opciones confiables y con respaldo estatal", remarca Tejero Vacas. E

ste fenómeno también resalta el impacto de la interoperabilidad, que permite a los usuarios realizar pagos desde cualquier cuenta bancaria o fintech.

Claves del informe sobre billetreras de Taquion

En tanto, Larravide agrega que los usuarios no se limitan a una sola aplicación. "No hay una lealtad hacia una billetera en particular. La misma persona puede utilizar varias según el día de la semana para aprovechar descuentos y promociones. Esta flexibilidad es una de las razones del crecimiento sostenido de las fintech en el país", completa.

Billeteras virtuales: qué buscan los argentinos

En el contexto de una crisis económica prolongada, los argentinos buscan maximizar cada peso. Según el informe de Taquion, el 41% de los usuarios cambiaría de billetera si obtuviera mejores rendimientos en sus saldos, mientras que el 40% lo haría por más promociones y descuentos.

Estos datos reflejan una tendencia clara: el uso de billeteras digitales está impulsado por la búsqueda de beneficios económicos inmediatos.

"Las billeteras fintech se han vuelto esenciales para los usuarios no solo por su comodidad, sino por la posibilidad de generar rendimientos diarios en sus saldos. El 91% de los usuarios considera clave esta función, lo que las convierte en herramientas financieras muy completas, que van más allá del simple pago", señala Tejero Vacas.

Esto responde a la necesidad de los usuarios de manejar su dinero de manera más activa, aprovechando las tasas de interés y las promociones que estas plataformas ofrecen.

Larravide coincide y agrega que la evolución hacia un uso más intensivo de estas aplicaciones también está vinculada con la caída en la popularidad de instrumentos financieros tradicionales como el plazo fijo.

"Hoy, cualquier pequeño ahorrista puede hacer rendir su dinero a corto plazo a través de las billeteras digitales. Los usuarios han pasado a gestionar sus finanzas de manera más dinámica, buscando siempre optimizar su capital"

Uno de los aspectos más interesantes que revela el informe es cómo las billeteras digitales han ganado terreno en el día a día de los argentinos. Aunque pueden utilizarse para todo tipo de transacciones, desde la compra de electrodomésticos hasta viajes, son los comercios de barrio, kioscos y supermercados los que concentran la mayor cantidad de pagos.

La Cámara Fintech Argentina resalta el impacto de estas plataformas en los pagos cotidianos. "Hace cuatro años, el 90% de los pagos en Argentina se hacía en efectivo. Hoy, dos de cada tres argentinos usan billeteras digitales todos los días, especialmente para compras pequeñas en comercios de cercanía como verdulerías, carnicerías y kioscos. Este cambio es una señal clara del avance de la digitalización en todos los sectores", completa Tejero Vacas.

Este avance también se refleja en los datos del Banco Central, que muestran un incremento notable en los pagos digitales en comparación con el retiro de efectivo.

En 2020, por cada extracción se realizaban cinco operaciones digitales. A finales de 2023, esta cifra se elevó a 25, con los pagos el QR y las transferencias inmediatas como principales motores de este crecimiento.