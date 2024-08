El blanqueo que está vigente es considerado por los expertos como el más beneficioso puesto en marcha hasta ahora, a raíz de que se pueden regularizar activos gratis en una gran cantidad de opciones. Una de ellas es cuando se invierta en departamentos construidos de pozo, por lo que las inmobiliarias están estudiando estrategias para atraer a los inversores.

Así, no se pagará impuesto de regularización en los siguientes casos:

El monto total blanqueado no supere u$s100.000 y, si es dinero en efectivo, se mantenga depositado en una cuenta especial hasta el 30 de septiembre

y, si es dinero en efectivo, se mantenga depositado en una cuenta especial hasta el 30 de septiembre Superando ese monto, el dinero depositado en una cuenta especial se invierte en construcciones de departamentos de pozo, entre otros destinos

Ante esta situación, las inmobiliarias que trabajan con desarrolladores están llegando a acuerdos y preparando esquemas para atraer a contribuyentes.

Blanqueo de capitales: la estrategia de las inmobiliarias

Entre otras ofertas, se prevén descuentos en los precios de los departamentos para que paguen al contado o hasta un 75% del inmueble con dólares blanqueados.

También se analiza, cuando en algún caso sea necesario sacar los fondos de la cuenta especial de regularización antes del 31 de diciembre 2025 sin las condiciones que pide la AFIP, que sean los propios desarrolladores los que asuman el costo del impuesto de 5% sobre el total depositado.

"Estamos asesorando a los desarrolladores con los que trabajamos sobre la oportunidad que representa la medida para acelerar las ventas", comenta a iProUP Hernán Siwacki, Director de Capital Brokers, inmobiliaria especializada en emprendimientos en el barrio de Palermo.

El ejecutivo añade que les trasmiten "las ventajas de tomar a cargo el impuesto que se aplicaría a aquellos que entren al blanqueo a partir del 30 de septiembre. Si el desarrollador se encarga de compensar esa tasa, seguramente logrará que muchos compradores se sumen al blanqueo comprando en su proyecto".

Ignacio Mel, CEO de Mel Propiedades, afirma a iProUP que están "estudiando con varios desarrolladores si implementamos precios especiales con descuento para aquellos compradores que adquieran unidades a través del blanqueo en emprendimientos en etapas iniciales, y abonen entre un 75% y 100% del valor del departamento".

"Lo más probable es que haya precios especiales por pago 100% contado. Aún no se definieron los rangos y esto dependerá de cada proyecto, estado de desarrollo y flujo de fondos que necesite", precisa.

Segú Siwacki, "la mayoría de los desarrolladores que cuenten con proyectos con un avance menor al 50% o estén planeando lanzar un nuevo emprendimiento, van a estar interesados en aplicar al blanqueo certificando que cumplen con los requisitos".

"De nuestro lado, ya estamos recibiendo consultas, tanto de compradores como de desarrolladores", cuenta el broker.

"Creemos que éste será más aceptado que el blanqueo de Alberto Fernández, ya que se prevé previsibilidad en las condiciones: una vez blanqueado, no les subirán el Impuesto sobre los Bienes Personales, como sucedió la última vez. Ya hemos recibido muchas consultas por proyectos que aplicarían", afirma Mel.

Claves del blanqueo de capitales 2024

En este sentido, remarca que de su "cartera actual de desarrollos, el 40% aplica al blanqueo e ingresará al mismo. Mientras que los nuevos proyectos que están por lanzarse prevemos que el 100% se adherirán".

"Suele suceder que nos entusiasmamos mucho con esta medida y luego las expectativas no se condicen con la realidad. Pero, no hay duda que los blanqueos ayudan a mover la rueda: el comprador que quería comprar, pero no tenía cómo justificarlo, concreta; y el vendedor dispone de dinero para reinvertir. Hubo blanqueos anteriores buenos y no tan buenos, pero la medida siempre es bienvenida", indica Siwacki.

Mel añade que "la posibilidad de blanquear hasta u$s100.000 sin costo y, en montos superiores, de ahorrarse el 5% de costo, si se realiza una inversión inmobiliaria y se mantiene hasta el 31/12/25, dinamizará el mercado inmobiliario, ya que los desarrolladores podrán reinvertir en nuevos desarrollos".

Blanqueo de capitales: cómo será la inversión en departamentos de pozo

El blanqueo indica que se encuentran comprendidas en la posibilidad de sacar los fondos de la cuenta especial sin pagar el impuesto de 5% inversiones directas e indirectas en proyectos inmobiliarios que se inicien a partir de la entrada en vigencia del paquete fiscal.

Aclara que quedan comprendidos los proyectos inmobiliarios que posean un grado de avance inferior 50% de la finalización de la obra a ese momento.

Esto deberá acreditarse teniendo en cuenta la información presentada ante las autoridades edilicias competentes y/o mediante un dictamen de un profesional matriculado competente en la materia, considerando el proyecto inmobiliario declarado hasta el pasado 19 de julio.

El certificado debe incluir las construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otros trabajos, que se hubieran realizado a esa fecha.

Se entiende como inversiones en proyectos inmobiliarios, sea de manera directa o a través de terceros, a aquellas que se efectivicen, por ejemplo, mediante la suscripción de boleto de compraventa u otro compromiso similar, o el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.

También con aportes a fideicomisos para la construcción o la suscripción, en el mercado primario, de cuotaspartes de fondos comunes de inversión y/o certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos financieros, cuyo objeto sea el financiamiento de la construcción y desarrollos inmobiliarios.

A los fines de verificar que los fondos exteriorizados, efectivamente, se destinen desde las cuentas especiales de regularización al desarrollador o vehículo que lleva adelante el proyecto inmobiliario, la AFIP será la encargada de instrumentar un registro donde estos deberán informar el tipo de obra o proyecto a realizar, la aprobación del permiso de obra, su grado de avance y cualquier otro dato que ese organismo estime pertinente.

Las inversiones en desarrollos inmobiliarios deberán mantenerse hasta el plazo del 31 de diciembre de 2025. De lo contrario, deberá ingresarse el impuesto según el procedimiento previsto por el organismo recaudador.

Blanqueo de capitales: otros activos y beneficios

El Ministerio de Economía establece que los fondos que se regularicen, para tener costo cero si se usan antes del 31 de diciembre de 2025 para la suscripción o adquisición de los siguientes activos:

Títulos públicos -títulos, bonos, letras y demás obligaciones- emitidos por los Estados nacional, provinciales, municipales y/o la ciudad de Buenos Aires.

-títulos, bonos, letras y demás obligaciones- emitidos por los Estados nacional, provinciales, municipales y/o la ciudad de Buenos Aires. Fideicomisos que tengan por objeto el fomento de la inversión productiva en Argentina, destinados a proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, como también al financiamiento pyme, siempre que dichos instrumentos tengan oferta pública.

que tengan por objeto el fomento de la inversión productiva en Argentina, destinados a proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, como también al financiamiento pyme, siempre que dichos instrumentos tengan oferta pública. Fondos comunes de inversión abiertos

Cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados con oferta pública

Acciones con oferta pública.

Los contribuyentes que adhieran al blanqueo quedarán liberados de:

Acciones civiles y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros o infracciones administrativas

Pago de impuestos omitidos que tuvieran origen en bienes declarados

Incremento patrimonial no justificado sobre el importe total de los bienes exteriorizados, o tapón fiscal: sólo se mira la foto al 31 de diciembre pasado, pero no lo que pasó en el patrimonio antes de esa fecha

Quienes adhieran al blanqueo, tendrán la posibilidad de acceder al Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales, por el que se anticipan cuatro períodos, de 2024 a 2027, a una alícuota de 0,5%. Esto también los libra de presentar declaraciones juradas del gravamen durante ese período de tiempo.