La empresa de generación de energías renovables de Argentina, Genneia, sale a buscar fondos en el mercado con la colocación de dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) Verdes.

Las ON están en el radar de aquellos inversores que buscan opciones conservadoras para invertir su dinero, y las empresas que acuden al mercado a captar dinero se transforman en una alternativa de análisis.

Estos instrumentos de inversión ofrecen una alternativa atractiva para aquellos que buscan rentabilidad en dólares con riesgo casi nulo, pero es esencial informarse adecuadamente sobre los términos y condiciones de cada emisión antes de tomar una decisión.

En diálogo con iProUP, desde Banza señalan que las ON son instrumentos de deuda -muy demandadospor inversores conservadores- los emite una empresa con el fin de recaudar capital para iniciativas como expansión, investigación y desarrollo.

Entre sus características principales, se destacan:

Desde TSA Bursátil explican en diálogo con iProUP que esta herramienta puede encajar con los inversores con un perfil más conservador. "Pueden comprarse tanto en pesos como en dólares y permiten obtener rendimientos en divisa estadounidense. Se conoce su duración, cuándo y cuánto se cobra", subrayan.

En ese contexto, es importante tener en cuenta que existen varias empresas que tienen ON en el mercado de capitales. La tasa interna de retorno (TIR) promedio se ubica entre 6% y 11% anual en dólares.

Son recomendables para aquellas personas que buscan rendimientos dolarizados a largo plazo.

Desde Banza agregan a iProUP que el punto fuerte que tienen las obligaciones negociables es que quienes emiten los bonos corporativos son empresas grandes, con buena reputación y calidad crediticia que pueden satisfacer las necesidades financieras en el mercado.

Cómo invertir en las ON de Genneia

Según reveló la compañía, las principales características de sus nuevas ON simples (no convertibles en acciones) CLASE XLV y CLASE XLVI:

Clase XLV denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija anual con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación a ser integradas en efectivo, en Dólares Estadounidenses en Argentina.

denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija anual con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación a ser integradas en efectivo, en Dólares Estadounidenses en Argentina. Clase XLVI denominadas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija anual del 2%, con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLVI a ser integradas en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.

Además, se informó que estas ON serán un valor nominal en conjunto de hasta u$s 20.000.000 ampliable hasta u$s60.000.000 a ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Es importante señalar que las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP, por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y serán emitidas siguiendo los "Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina" contenidos en el Anexo III, del Capítulo I, del Título VI de las Normas (T.O. Resolución General N°622/2013 y sus modificaciones) de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV", las "Normas de la CNV", y los "Lineamientos para la Emisión de Bonos SVS", respectivamente) y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA" y la "Guía BYMA", respectivamente).

ON de Genneia: aspectos técnicos

Monto Mínimo de Suscripción:

• Clase XLV: u$s50 y múltiplos de u$s1 por encima de dicho monto.

• Clase XLVI: u$s50 y múltiplos de u$s1 por encima de dicho monto.

Unidad Mínima de Negociación, Denominación Mínima y Valor Nominal Unitario:

• Clase XLV: u$s1 y múltiplos de u$s1 por encima de dicho monto.

• Clase XLVI: u$s1 y múltiplos de u$s1 por encima de dicho monto.

Amortización:

• Clase XLV: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XLV será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento Clase XLV.

• Clase XLVI: el capital de las Obligaciones Negociables Clase XLVI será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento Clase XLVI.

Rescate por Razones Impositivas:

La emisora podrá rescatar las Obligaciones Negociables en su totalidad, pero no parcialmente, en caso de que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables.

Fecha de Vencimiento:

• Clase XLV: será el día en que se cumplan 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV (la "Fecha de Vencimiento Clase XLV"). En caso de que dicha Fecha de Vencimiento Clase XLV corresponda a un día que no sea un Día Hábil o de no existir dicho día, la Fecha de Vencimiento Clase XLV será el Día Hábil inmediatamente siguiente. No se devengarán intereses durante el periodo comprendido entre dicha fecha y el día del efectivo pago.

• Clase XLVI: será el día en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLVI (la "Fecha de Vencimiento Clase XLVI"). En caso de que dicha Fecha de Vencimiento Clase XLVI corresponda a un día que no sea un Día Hábil o de no existir dicho día, la Fecha de Vencimiento Clase XLVI será el Día Hábil inmediatamente siguiente. No se devengarán intereses durante el periodo comprendido entre dicha fecha y el día del efectivo pago.

Fecha de Emisión y Liquidación:

• Clase XLV: será a los dos (2) Días Hábiles siguientes a la finalización del Período de Licitación Pública (la "Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV").

• Clase XLVI: será al siguiente Día Hábil de la finalización del Período de Licitación Pública (la "Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLVI" y, junto con la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV, las "Fechas de Emisión y Liquidación").

Precio de emisión:

• Clase XLV: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XLV.

• Clase XLVI: el precio de emisión del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XLVI será informado mediante el Aviso de Resultados.

Tasa de Interés:

• Clase XLV: el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase XLV devengará intereses a una tasa de interés fija anual que será informada mediante el Aviso de Resultados.

• Clase XLVI: el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase XLVI devengará intereses a una tasa de interés fija anual del 2%.

Base de Cálculo para el Pago de los Intereses: para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurridos/365).

Fechas de Pago de Intereses:

• Clase XLV: los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV. El primer pago de intereses de las Obligaciones Negociables Clase XLV será a los 6 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV, en la fecha que sea un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLV, pero del correspondiente trimestre y las cuotas restantes serán subsecuentemente pagaderas de manera trimestral hasta la Fecha de Vencimiento Clase XLV o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses Clase XLV"). No se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día del efectivo pago. Las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XLV serán informadas mediante el Aviso de Resultados.

• Clase XLVI: los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLVI, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación Clase XLVI, pero del correspondiente trimestre o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior (cada una, una "Fecha de Pago de Intereses Clase XLVI"). No se devengarán intereses durante el periodo comprendido entre dicha fecha y el día del efectivo pago. Las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XLVI serán informadas mediante el Aviso de Resultados.