Reintegro del IVA por compras: los pasos para iniciar el reclamo si todavía no lo recibiste

Para quienes no estén recibiendo el reintegro del 21% en sus compras de productos de la canasta básica, existen diversos métodos para realizar el reclamo

Un amplio grupo de argentinos, alrededor de 20 millones de personas, tienen la oportunidad de beneficiarse con el reintegro del 21% en la compra de alimentos y productos de higiene personal.

A pesar de que muchos ciudadanos han experimentado que la devolución del IVA se acredita automáticamente en sus cuentas bancarias, algunos aún no ven reflejada la leyenda "Reintegro programa Compre sin IVA" en sus movimientos financieros.

Para aquellos que se encuentren en esta situación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha habilitado un proceso para hacer el reclamo correspondiente.

Cómo realizar el reclamo por la devolución del IVA

Si no ha recibido la devolución del IVA dentro de las 48 horas posteriores a la compra, puede iniciar el proceso de reclamo ante la AFIP de forma virtual en su sitio web oficial.

El ente recaudador te solicitará tus datos personales y proporcionará espacio para que detalles los motivos del reclamo. Además del formulario del Programa de Asistencia al Usuario, la AFIP ofrece una línea telefónica (0800 999 2347) disponible de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

La AFIP ha señalado que no consideran los reclamos que:

• Se presenta sin la información necesaria.

• Contengan datos de identificación falsos o no verificables.

• No explique claramente el motivo del reclamo o sugerencia y no permita establecer un contacto con el reclamante para aclarar la situación.

• Traten de iniciar acciones, recursos o derechos como si fueran un reclamo o sugerencia.

• Estén relacionados con procedimientos ya iniciados sujetos a plazos específicos antes de su vencimiento.

• Sean duplicados de reclamos o sugerencias que ya hayan sido atendidos.

• No estén dentro de la competencia de la AFIP.

El reclamo se inicia desde el sitio web oficial de afip

¿A quiénes está dirigido el programa Compre sin IVA de la AFIP?

Este programa está dirigido a:

• Monotributistas.

• Jubilados y pensionados.

• Beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales.

• Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

• Trabajadores en relación de dependencia que ganaron hasta $708.000.

• Empleados de casas particulares.

¿Por qué podrías no haber recibido el reintegro del IVA?

Existen ciertos motivos por los que podrías no haber recibido el reintegro del 21%:

• Uso de tarjetas de crédito o prepagas: el reintegro se aplica solo a las compras realizadas con débito, Cuenta DNI o Banco BNA+. Las compras con tarjetas de crédito o tarjetas prepagas de billeteras virtuales no tienen derecho a la devolución del IVA.

• Falta de declaración del CBU ante la AFIP: para recibir el reintegro, los beneficiarios deben declarar su CBU ante la AFIP. Sin esta declaración, no podrán obtener la devolución.

• Exceso del tope mensual: la devolución tiene un límite de $18.800 mensuales por persona, no por grupo familiar. Si superas este monto en devoluciones, perderás el beneficio durante ese mes.

Es fundamental conocer los detalles de cómo acceder y reclamar el reintegro del IVA, ya que puede representar un importante ahorro en los gastos cotidianos de alimentos y productos de higiene personal para millones de argentinos. Además, evitando errores comunes, se garantiza que este beneficio se refleje de manera efectiva en las finanzas personales.

Devolución del IVA: cómo declarar el CBU ante la AFIP para recibir el reintegro de 21% en compras

El programa "Compre sin IVA", con el cual se reintegrará el 21% del impuesto al valor agregado en compras de productos de la canasta básica que se paguen con tarjeta de débito, ya está en marcha.

Sin embargo, en los últimos días múltiples usuarios reportaron inconvenientes a la hora de recibir el beneficio, entre ellos, demoras en los reintegros.

Asimismo, otros usuarios que cumplen con los requisitos del plan, entre ellos monotributistas y trabajadoras de casas particulares, denunciaron no aparecer en el padrón.

Los CBU deben estar registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o de lo contrario, no se permitirá la percepción de reintegros o depósitos de parte del Estado

A pesar de que el Ministerio de Economía aclaró que para ser beneficiario no hace falta trámite de inscripción alguno, en muchos casos, esta situación se debe a que los usuarios no tienen declarado el CBU. Por este motivo, las autoridades no cuentan con dirección alguna donde realizar el reintegro del IVA.

Devolución del IVA: cómo solicitar el reintegro del 21% en AFIP

La Clave Bancaria Uniforme, abreviada como CBU, representa un código de identificación compuesto por 22 dígitos, único e irrepetible y de carácter público y es empleado por las entidades bancarias para la identificación de las cuentas que pertenecen a sus clientes.

Por esta razón, los CBU deben estar registrados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o de lo contrario, no se permitirá la percepción de reintegros o depósitos por parte del Estado.

Para cumplir con el registro del CBU ante la AFIP, el paso a paso son los siguientes:

Obtener el número de CBU : ingresar al Homebanking del banco respectivo al que se encuentra vinculada la cuenta. Buscar el número de CBU (se suele encontrar en la sección "Detalle de cuenta" o "Información de la cuenta") y copiar o anotar el número de CBU en algún lugar seguro

: ingresar al Homebanking del banco respectivo al que se encuentra vinculada la cuenta. Buscar el número de CBU (se suele encontrar en la sección "Detalle de cuenta" o "Información de la cuenta") y copiar o anotar el número de CBU en algún lugar seguro Acceder al servicio de AFIP : entrar al sitio web de AFIP con clave fiscal. Seleccionar el servicio 'Declaración de CBU' y hacer clic en el botón 'Ingresar'

: entrar al sitio web de AFIP con clave fiscal. Seleccionar el servicio 'Declaración de CBU' y hacer clic en el botón 'Ingresar' Registrar el nuevo CBU : en el listado de CBU, hacer clic en el botón 'Registrar CBU'. Luego, en el campo 'Número de CBU', ingresar el número de CBU obtenido en el paso 1 y, posteriormente, en 'Motivo', seleccionar el motivo por el que se registra el nuevo CBU. Hacer clic en el botón 'Informar CBU'

: en el listado de CBU, hacer clic en el botón 'Registrar CBU'. Luego, en el campo 'Número de CBU', ingresar el número de CBU obtenido en el paso 1 y, posteriormente, en 'Motivo', seleccionar el motivo por el que se registra el nuevo CBU. Hacer clic en el botón 'Informar CBU' Recibir la autorización del banco: una vez registrado el nuevo CBU, la entidad bancaria deberá emitir una autorización para poder usarlo, la cual será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico

Para evitar errores, se recomienda copiar el número de CBU directamente desde el Homebanking y volver chequearlo cuando llegue el correo electrónico de autorización del banco.

Compre sin IVA: cómo solicitar la devolución del 21%

El programa estípulado por el Gobierno establece la devolución del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total de la Canasta Básica para aquellos trabajadores que cobren salarios de $708.000 o más, con un tope de devolución de $ 18.800.

La medida incluye a monotributistas, jubilados y pensionados, entre otros segmentos

Además de los trabajadores del segmento mencionado, se devolverá el IVA a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso sin importar su categoría; a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo; y a las 440.000 trabajadoras de casas particulares.

A su vez, se mantendrá vigente la devolución del IVA para los siete millones de jubilados y pensionados de todo el país (incluyendo cajas provinciales), quienes ya percibían previamente un reintegro del 15%, con tope de $18.800, lo máximo que permite la legislación vigente.

Para saber si la persona aplica en cualquiera de estas categorías, se deben seguir estos pasos:

Paso 1: Accede al sitio web oficial de la AFIP (Enlace AFIP)

Paso 2: Ingresa tu CUIL y el código de seguridad correspondiente

Paso 3: La plataforma te mostrará si estás incluido en el programa de devolución del IVA

Durante la implementación del programa, el ministro instruyó a la AFIP "para que establezca de manera sistémica y automática por resolución un beneficio para que alcanzará a millones de argentinos", explicó en un mensaje.

La medida tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de ley para extender el beneficio durante 2024, actualizándose automáticamente el tope mensual de reintegro a un valor equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cuatro integrantes.