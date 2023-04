Otra vez con problemas: la app de Mercado Pago registró nuevas fallas a la hora de realizar transferencias bancarias

Los usuarios de Mercado Pago, una de las billeteras digitales más importantes del país y la región, denunciaron problemas este martes 11 de abril al momento de ingresar dinero por Débito inmediato y transferir dinero entre cuentas.

Desde la aplicación y la página web se puede observar la siguiente leyenda: "Algunos bancos o billeteras digitales tienen demoras para procesar transferencias. El dinero podría tardar en acreditarse.

Desde la compañía no realizaron ningún comunicado explicando el problema que atraviesa la aplicación de Mercado Pago.

Distintos usuarios mostraron su descontento a través de redes sociales, donde expresaron las complicaciones para realizar transferencias bancarias.

El usuario @EyyyAmigooo mostró su descontento a través de un tuit y escribió: "Durante las 13 horas del día de ayer una transferencia fue enviada desde mi propia cuenta hacia mi propia cuenta de bbva por una cantidad de $24.000. Sigo esperando el dinero mientras de devalua y me cobran punitorios por mora.

Por otro lado, @sabrinitag compartió: "Hice una transferencia la cual se me descontó de mi cuenta de HSBC pero no llego a la cuenta de Mercado Pago... no se 1que hacer".