Más de 80.000 personas solicitan estudiar Web3 en todo el mundo, revela Binance Charity

En el marco de una gran jugada el brazo filantrópico de Binance se dispuso a financiar más de 30.000 becas para estudiar Web3 en 2023

Binance Charity, la rama filantrópica del mayor proveedor de infraestructura de criptomonedas y blockchain del mundo, recibió más de 82.000 solicitudes de personas que buscaban cursos Web3 en sólo seis meses. Este interés, tal como señalan, refleja los crecientes índices de adopción de blockchain en todo el mundo, con empresas de diversos sectores económicos que anuncian su incorporación, incluso en medio de desafíos. En 2023, Binance Charity tiene previsto conceder más de 30.000 becas de formación sobre esta tecnología en todo el mundo.

"A nivel regional, este año nos proponemos expandir nuestras alianzas educativas a lo largo de todo el continente, con el objetivo de seguir formando y acercando a la gente al universo de posibilidades que estas nuevas tecnologías ofrecen. Creemos que Latam tiene un gran potencial como hub cripto a nivel mundial y nos encanta la posibilidad de poder ayudar para que esto suceda", señala Maximiliano Hinz, director de Binance para Latam Cono Sur.

Durante 2022, Binance ha donado el equivalente de más de 3,5 millones de dólares, para fomentar proyectos en 15 países, como Brasil, Francia, Senegal, Nigeria, Australia, Alemania, Chipre, Ucrania y Sudáfrica, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de aumentar sus conocimientos sobre la Web3 de forma gratuita. Estas donaciones han financiado más de 293.000 horas de formación presencial, educación en bootcamps y talleres comunitarios.

Además, Binance anunció recientemente su alianza global con Women in Tech®, para ofrecer cursos de blockchain a 2.800 mujeres de comunidades vulnerables de Brasil y África. En esta iniciativa, Binance Charity donará 250.000 dólares para llevar adelante un proyecto piloto de seis meses de duración, con el objetivo de brindar a mujeres, los conocimientos y las habilidades necesarias para prosperar en la Web3. Los primeros cursos tendrán lugar en Río de Janeiro (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

26 millones acceden a contenidos de Binance Academy

En su informe anual de 2022, Binance destaca también el importante número de personas interesadas en la educación sobre activos digitales, blockchain y Web3. Sólo el año pasado, 26 millones de personas accedieron, al menos, a un contenido de Binance Academy. Esta plataforma educativa del gigante de las criptomonedas, fundada en 2018, tiene la misión de promover la educación en relación con el mundo del blockchain y la descentralización. Incluye casi 1.000 artículos y entradas de glosario, así como cursos avanzados. El material es gratuito y está disponible en 21 idiomas.

Cursos universitarios

Binance Charity, en colaboración con Binance Academy y varias de las instituciones académicas y de formación profesional más importantes del mundo, ha estado desarrollando proyectos para impartir educación en universidades y programas patrocinados por el gobierno, como la Universidad de Australia Occidental, la Universidad de Nicosia, Frankfurt School of Finance & Management - Blockchain Center, Simplon, Utiva y Women in Tech, Kyiv IT Cluster y el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Este año, se espera que estas iniciativas también se sigan expandiendo por Latinoamérica.

"La respuesta a nuestros proyectos educativos Web3 no ha tenido precedentes, lo que demuestra el enorme interés de tanta gente por aprender sobre blockchain, De-Fi, NFT, codificación y mucho más. Y estamos viendo el interés de una gran variedad de personas, incluida una alta proporción de mujeres, algo que me apasiona especialmente. Con tantas iniciativas educativas en marcha, con socios increíbles, nunca hemos estado más entusiasmados por construir un mundo Web3 más inclusivo", ha declarado Helen Hai, responsable de Binance Charity.