La Argentina, mercado "standalone": como impactó el "descenso" en las acciones de los unicornios

La decisión de MSCI fue lamentada por los principales economistas del ámbito local, ya que se forzará el retiro de inversiones en firmas locales

El ponderador de fondos MSCI rebajó hoy dos escalones la calificación financiera de la Argentina, por encima de lo esperado, y la ubicó junto a países como Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago, al cuestionar la vigencia del cepo cambiario.

Ni siquiera la dejó como "Mercado de Frontera", a pesar de lo que especulaban analistas e inversores.

El país fue ubicado dentro del grupo de "Mercado Independiente", denominado "standalone", luego de tres años de haber ascendido a la categoría de Emergente, un indicador que orienta a los fondos de inversión a tomar decisiones casi en forma automática.

De este modo, la Argentina quedó fuera de la calificación de "Mercado Emergente" que compartía en la región con Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

"La severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con el mercado de criterios de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets", indicó, al cuestionar los controles de capital vigentes en el país.

"Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores de Argentina", explicó Craig Feldman, director global de índices Management Research y miembro del Comité de Políticas del Índice MSCI.

Los unicornios

Más allá del cimbronazo que significó a nivel local la noticia, los papeles de los unicornios que cotizan en Wall Street no sólo no bajaron, sino que registraron alzas:

Mercado Libre : la acción se apreció 9,63%, hasta los 1.542 dólares, lo que deja al gigante del ecommerce con una cotización bursátil de casi u$s77.000 millones de dólares

: la acción se apreció hasta los 1.542 dólares, lo que deja al gigante del ecommerce con una cotización bursátil de casi u$s77.000 millones de dólares Globant: sus títulos avanzaron 1,36%, hasta los 227,57 dólares. Su valuación supera lo u$s9.374 millones

sus títulos avanzaron hasta los 227,57 dólares. Su valuación supera lo u$s9.374 millones Despegar: el unicornio más castigado por el coronavirus también mostró esta jornada un pequeño avance, de 2,26%, hasta los 14,05 por papel. Su valuación llega alos u$s985 millones.

Lo cierto es que estas empresas tienen un bajo componente de riesgo argentino, ya que el país representa un bajo porcentaje de su negocio local: menos de 30% para Mercado Libre, 5% para Globant y casi la mitad para Despegar.

"La pandemia funcionó como catalizador e hizo que todas las empresas se volcaran a comercializar por Internet para subsistir, debido a las distintas cuarentenas aplicadas en los principales territorios donde opera Mercado Libre". En la mayoría de esos países, la compañía es una de las plataformas con mayor market share o casi la única, como en Argentina", destaca Martín Sigwald, gerente de inversiones de Quiena, en diálogo con iProUP.

El 80% de sus costos es argentino, pero el 70% de sus ingresos son del exterior

No obstante, el precio de la acción refleja que en la City creen en el potencial de la compañía aun cuando la pandemia quede atrás. Otro de los aspectos clave de la empresa es la diversificación geográfica, que le permite minimizar el impacto de las crisis económicas argentinas.

"Tiene buena situación competitiva en varias naciones, Argentina le aporta apenas 30% de sus ingresos. Encima, las monedas de la región se devaluaron, pero el peso lo hizo en mayor medida", afirma Sigwald.

En este punto, Ramiro Marra, de Bull Market destaca que "tanto Mercado Libre como Globant acaparan mercados más allá de la Argentina, por lo que no tienen el riesgo local asociado, acompañado a que están dentro de sectores que están en pleno auge en cuestión de desarrollo de negocios".

En este punto coincide José Bano, jefe de Research de InvertirOnline, quien remarca que ambos unicornios "son marginalmente argentinas, en especial Globant".

En efecto, apenas 95% de los ingresos de la firma comandada por Martín Migoya corresponden al exterior. En el caso de Galperin, esa cifra es mayor al 70%.

"El resto de las firmas argentinas son bien locales, como todas las de servicios públicos: tienen a la gente acá, los fierros están acá y están sujetas a regulaciones que las otras no tienen. La diferencia es diametral", asegura el ejecutivo de InvertirOnLine.

Sigwald agrega que Mercado Libre:

Tiene el 80% de su operatoria en el país (con pagos de sueldos y gastos de oficina). Tales egresos se vieron devaluados

Como contrapartida, el 70% de sus ingresos está atado a monedas más fuertes que el peso argentino

Esta combinación catalizó bastante sus ingresos y, por ende, el valor de su acción

El buen momento de los unicornios no condice con el panorama que esperan los expertos tras la nueva clasificación como mercado standalone.

El economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, dijo: "El peor resultado en el MSCI, ni siquiera de frontera. Somos Standalone, junto con Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago". También integran ese poco deseado grupo naciones como Botswana, Zimbabwe, Líbano, Palestina, Bosnia, Bulgaria, Islandia, Malta y Ucrania.

El economista Christian Buteler apeló a la ironía: "MSCI: Argentina pasa de emergente, a standalone. Ni emergentes, ni de frontera, nos caímos del mapa". En su cuenta de Twitter, agregó: "Este cambio es más que obvio. En realidad, no se entendió por qué no fue el año pasado. Cuando ascendimos a emergentes hubo una clara advertencia sobre no poner controles de capitales para mantener ese categoría".

MSCI es una compañía estadounidense que diseña índices bursátiles, los cuales son analizados por inversionistas que los utilizan para la toma de decisiones y apostar capitales en función de ellos.

Dentro del índice de Emergentes del MSCI se ubicaban sólo tres empresas argentinas que cotizan en el exterior: YPF, Globant y Adecoagro, que se espera sean las más perjudicadas por la decisión de la compañía evaluadora.