Conocé a Wadaboo, la plataforma argentina de subastas que creó su propia criptomoneda

Wadaboo es una plataforma de subastas inversas que busca la automatización y efectivización de procesos de compras en las empresas y al mismo tiempo crea un nuevo canal de venta para los proveedores. Asimismo, la plataforma desarrolló su propia criptomoneda.

El emprendimiento comenzó en el año 2016 cuando se juntaron Nicolás Passerini (actual CTO) y Daniel Blitman. Esta plataforma tiene como objetivo ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir con firmas más grandes que tienen el poder económico para bajar los precios en las compras.

"Nuestro nicho son las empresas pequeñas o medianas, que no tienen la capacidad de bajar el precio por el volumen que compran y mezclamos tecnologías con Blockchain, al incorporar pagos con Wadapay, la criptomoneda nativa de Wadaboo", afirmó Daniel Blitman, CEO y cofundador de la empresa para el medio Cointelegraph..

Pero además, el CEO añadió que la plataforma creó su propia criptomoneda, llamada Wadapay (WPAY): "Ya está cotizando y funciona dentro de Wadaboo para que las empresas puedan pagar por servicios o productos, envíos internacionales o sacar créditos".

First goal accomplished: Wadaboo V2.0???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????As holders, you can help us spread the word on other channels and reach the next financial goal, 100k of Market Capital.How to buy: https://t.co/VKQgLDSbHwSee the graph: https://t.co/nXR3mhgOpL — Wadapay (@wadapay) May 23, 2021