Maradona: las 12 mejores campañas publicitarias de una leyenda del deporte

A pesar de la polémica en torno a su vida privada y fue el representante de grandes campañas publicitarias que dieron la vuelta al mundo

Mucho más que un ex futbolista, Diego Armando Maradona se convirtió en una leyenda, el astro del fútbol argentino que ofreció los goles más famosos e increíbles y junto a Pelé ha tomado un lugar especial en la historia. El ex deportista que vivió rodeado de la fama también fue parte de una gran cantidad de campañas publicitarias, y el ex futbolista más mediático del siglo pasado.

A pesar de la polémica que se formó en torno a su vida privada y a que sus grandes logros en la cancha se registraron hace más de dos décadas, Maradona fue el representante de grandes campañas que dieron la vuelta al mundo.

En esta recopilación te compartimos las mejores campañas publicitarias de esta leyenda del deporte. En 1984 un joven Maradona realizaba esta campaña para concientizar a los más jóvenes sobre el peligro del uso de las drogas.

Maradona era uno de los astros más esperados durante el mundial de fútbol España 1982, y Coca Cola impulsaba la emoción de esta actividad al mostrar al chico de oro en su comercial.

McDonald’s también aprovechó a la leyenda del fútbol para promocionar sus productos en esta campaña de 1984, durante su etapa en el fútbol español con el Barcelona.

Maradona participó en este cómico anuncio de cervezas Tecate, junto a otros jugadores del Real Madrid y de la Juventus, patrocinados por la cervecera.

La pasión el orgullo y la emoción del fútbol quedan plasmados al máximo en este emotivo anuncio de Quilmes, con las palabras de Maradona.

También para Quilmes y de cara al Mundial de Francia 98, Maradona realizó este anuncio con voz en off, alentando a la afición argentina.

La pesadilla de Maradona cobró realidad en este anuncio de la bebida Guaraná Antártica: el chico de oro con el camiseta verde-amarela.

El deporte es esfuerzo, lucha, pasión y emoción, no debe haber discriminación, violencia, sexismo en el mundo del deporte, y este anuncio de Puma al lado de Maradona y Matthäus deja muy claro.

La plataforma brasileña de compra y venta en línea Bom convirtió a Maradona en ¡un sofá! durante su campaña de cara al mundial Brasil 2014.

Zidane, Maradona y Pelé disputan un partido de fútbol de mesa, en este anuncio para Louis Vuitton en 2010.

Antes del mundial de México 1986, Maradona realizaba esta campaña de televisores en la Argentina

Swiss Medical también contó con la presencia de Maradona en este anuncio emotivo.

Maradona protagonizó una vez más una campaña ante la copa mundial Corea-Japón 2002, que en la Argentina los juegos se transmitían durante la madrugada.

La marca japonesa Nova también aprovechó la fama de Maradona en su publicidad.

Google lanza una herramienta sobre Maradona

Las búsquedas de noticias y sitios web en Google sobre Diego Armando Maradona llegaron a un punto muy alto este miércoles luego de que se confirmara su muerte en la Argentina a los 60 años de edad.

Por esta razón los desarrolladores de la plataforma decidieron habilitar una herramienta especial en su página de inicio que facilita el acceso a toda la información sobre esta leyenda del fútbol mundial.

"Diego Armando Maradona, 1960-2020″, señala el texto ubicado debajo de los clásicos botones del buscador y vinculado a una url que, al hacer clic, muestra las publicaciones existentes en Internet dedicadas al argentino señalado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Las gráficas de Google Trends marcan que las búsquedas sobre Maradona este miércoles superaron en el mundo a todas las vinculadas al COVID-19, el tema más buscado del año.

La cuenta oficial en Twitter de Google Argentina también rindió un "pequeño homenaje" a Maradona, a quien definió como "leyenda del deporte e ídolo de multitudes".

Con un hilo de tuits, el motor de búsqueda hizo un breve repaso de la carrera de "El 10″ destacando su consagración con la selección argentina en el Mundial de fútbol de México 1986, "su enorme entrega por la camiseta", "su época inolvidable en el Napoli" y su "vida de película". "¡Hasta Siempre Diego!", aclamó el texto del tributo.

¡#HastaSiempreDiego! ❤️????????Este es nuestro pequeño homenaje para #Maradona, el astro argentino, leyenda del deporte e ídolo de multitudes. ???? pic.twitter.com/twAoSZBBjo — Google Argentina (@googleargentina) November 25, 2020

El presidente Alberto Fernández, decretó tres días de duelo nacional por esta muerte y, a través de su cuenta en Twitter, manifestó su agradecimiento a Maradona por la "felicidad" que le dio a los argentinos. "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribió el mandatario.

El velatorio comenzó este jueves en la Casa Rosada y estará abierto todo el día a lo que se espera una afluencia masiva para despedir al ídolo, fallecido por un paro cardiorrespiratorio.

Fernández confirmó a la prensa que, en contacto con la familia, se pusieron en marcha los preparativos para que los restos mortales de Maradona fueran velados desde este jueves hasta el sábado bajo un protocolo de seguridad debido a la pandemia del coronavirus.

La despedida de Pelé

El astro brasileño Pelé lamentó este miércoles la muerte de su "gran amigo" Diego Armando Maradona, con quien espera reencontrarse "en el cielo" para jugar el deporte que los hizo famosos.

"Qué noticia triste. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió a una leyenda. Aún hay mucho por decir, pero por ahora, que Dios les dé fuerza a los familiares. Espero que algún día podamos jugar juntos al fútbol en el cielo", escribió en Instagram el tricampeón del mundo brasileño, de 80 años.

Edson Arantes do Nascimento acompañó su mensaje con una foto del 10 argentino levantando la Copa Mundo en México-1986, donde anotó dos de sus goles más recordados, ambos a Inglaterra: la "Mano de Dios" y el tanto en el que dejó atrás a buena parte del equipo inglés, considerada la mejor anotación de los mundiales.

Pelé y Maradona comparten el título de mejor jugador del siglo XX de la FIFA. Los dos astros tuvieron una relación tirante durante años, en medio de las disputas sobre quién fue el mejor futbolista de la historia.

Ambos, aquejados con problemas de salud, intercambiaron mensajes en sus cumpleaños 80 y 60 en octubre pasado a través de las redes sociales.

Pelé y Maradona en el año 1986.

El fútbol y el deporte se despiden con emoción de Maradona desde Europa

Del expresidente de la FIFA Joseph Blatter al presidente del COI Thomas Bach, pasando por futbolistas retirados y en activo o grandes clubes, la noticia del fallecimiento de Diego Maradona este miércoles fue recibida en Europa con palabras de emoción y reconocimiento.

Estas son algunas de las reacciones más destacadas en Europa tras conocerse la muerte del 'Pelusa' en Argentina a los 60 años:

Joseph Blatter (SUI/expresidente de la FIFA): "Es algo triste, muy triste, la desaparición de uno de los mejores futbolistas de nuestra época. Marcó el Mundial de México con la victoria argentina y la mano de Dios, con el que ahora se encuentra".

(SUI/expresidente de la FIFA): "Es algo triste, muy triste, la desaparición de uno de los mejores futbolistas de nuestra época. Marcó el Mundial de México con la victoria argentina y la mano de Dios, con el que ahora se encuentra". Thomas Bach (GER/presidente del Comité Olímpico Internacional): "Adiós a un grande. Eras un alma convulsa, pero has hecho feliz a todo el mundo con tu talento único como futbolista. Descansa en paz".

(GER/presidente del Comité Olímpico Internacional): "Adiós a un grande. Eras un alma convulsa, pero has hecho feliz a todo el mundo con tu talento único como futbolista. Descansa en paz". Nápoles (exequipo de Maradona, en Twitter): "Para siempre. Ciao Diego".

(exequipo de Maradona, en Twitter): "Para siempre. Ciao Diego". FC Barcelona (exequipo de Maradona, en Twitter): "Gracias por todo, Diego".

(exequipo de Maradona, en Twitter): "Gracias por todo, Diego". Real Madrid (en un comunicado): "Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo".

(en un comunicado): "Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo". Gary Lineker (ENG/exfutbolista rival en el célebre Inglaterra-Argentina del Mundial-1986, en Twitter): "De lejos el mejor jugador de mi generación y quizás el más grande de todos los tiempos. Después de una vida de bendiciones pero atormentada, esperemos que por fin encuentre descanso en las manos de Dios". El inglés Gary Lineker, goleador del Mundial 86, junto a Diego, el campeón.

(ENG/exfutbolista rival en el célebre Inglaterra-Argentina del Mundial-1986, en Twitter): "De lejos el mejor jugador de mi generación y quizás el más grande de todos los tiempos. Después de una vida de bendiciones pero atormentada, esperemos que por fin encuentre descanso en las manos de Dios". Michel Platini (FRA/exfutbolista y expresidente de la UEFA, a la emisora RTL): "Estoy muy triste. Soy nostálgico de una época que era bella... Se fueron Cruyff, Di Stéfano, Puskas, muchos grandes jugadores que han marcado mi juventud. Diego ha marcado mi vida".

(FRA/exfutbolista y expresidente de la UEFA, a la emisora RTL): "Estoy muy triste. Soy nostálgico de una época que era bella... Se fueron Cruyff, Di Stéfano, Puskas, muchos grandes jugadores que han marcado mi juventud. Diego ha marcado mi vida". Cristiano Ronaldo (POR/futbolista de la Juventus, en redes sociales): "Hoy digo adiós a un amigo y el mundo dice adiós a un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se marcha demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca será ocupado. Descansa en paz, crack. Jamás te olvidaremos", junto a una fotografía en blanco y negro de ambos.

(POR/futbolista de la Juventus, en redes sociales): "Hoy digo adiós a un amigo y el mundo dice adiós a un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago inigualable. Se marcha demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca será ocupado. Descansa en paz, crack. Jamás te olvidaremos", junto a una fotografía en blanco y negro de ambos. Neymar (BRA/futbolista del París Saint-Germain, en Twitter): "DON DIEGO MARADONA... ¡Descansa en paz! Leyenda del fútbol"

(BRA/futbolista del París Saint-Germain, en Twitter): "DON DIEGO MARADONA... ¡Descansa en paz! Leyenda del fútbol" Ángel Di María (ARG/futbolista del París Saint-Germain, en Instagram): "Hasta nunca, Diego. Reconocimiento eterno por todo. Siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos".

(ARG/futbolista del París Saint-Germain, en Instagram): "Hasta nunca, Diego. Reconocimiento eterno por todo. Siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos". Kylian Mbappé (FRA/futbolista del París Saint-Germain): "Descansa en paz, leyenda. Estarás para siempre en la historia del fútbol. Gracias por todo el placer que has dado al mundo entero. Maldito 2020".

(FRA/futbolista del París Saint-Germain): "Descansa en paz, leyenda. Estarás para siempre en la historia del fútbol. Gracias por todo el placer que has dado al mundo entero. Maldito 2020". Andrea Pirlo (ITA/exfutbolista y actual entrenador de la Juventus, en Instagram): "El Dios del fútbol se ha ido. Gracias por todo, Diego", junto a una fotografía de Maradona con el trofeo del Mundial de México-1986.

Andrei Shevchenko (UKR/exfutbolista y actual seleccionador de Ucrania, en Instagram: "Siempre me has brindado emociones y sonrisas. Nada podrá borrar todo lo que has hecho por los enamorados del fútbol. Descansa en paz, leyenda", junto a dos fotografías suyas en compañía de Maradona.