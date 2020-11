Uber se une a una fintech local de préstamos para facilitar el acceso a crédito de conductores

El accedeso al crédito puede ser una misión casi imposible para la mayoría de las personas. En un contexto donde solo el 50 por ciento de la población está bancarizada, Argentina continúa siendo uno de los países con menor penetración de otorgamiento de créditos para consumo (préstamos personales, tarjetas de crédito) por PBI per cápita, con solo el 12,9 por ciento.

Uber, la plataforma tecnológica que ofrece servicios de intermediación en la movilidad, y Credicuotas, una de las principales empresas de préstamos online, miembro de Grupo BIND, sellaron una alianza para ofrecer a socias y socios conductores que manejan con la app de Uber acceso al crédito a tasa diferenciada, a partir de sus propias ganancias generadas mediante la plataforma.

La visión

Las alianzas entre empresas han demostrado ser un motor para el desarrollo del consumo y la facilitación de oportunidades para que las personas puedan seguir creciendo y proyectándose, especialmente en contextos económicos adversos.

"La alianza con Credicuotas y Grupo BIND permite ofrecer más oportunidades a quienes manejan con la app de Uber, dándoles herramientas para ayudarlos a ellos y a sus familias", comentó Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur.

"Es la estrategia que hemos encontrado para llegar a nuevos públicos", expresó el CEO de Credicuotas

"Además, es un gran avance con relación a brindar acceso al sistema financiero a muchas personas que de otra forma no tendrían la posibilidad", completó.

La expectativa de las empresas que lanzan esta iniciativa es que el beneficio esté disponible en forma escalonada para los más de 75 mil socias y socios conductores que manejan con la app de Uber durante los próximos seis meses, que podrán acceder a créditos de hasta 50 mil pesos a tasa preferencial otorgados por Credicuotas.

"Venimos trabajando fuertemente en nuestra política de alianzas, porque creemos que es la forma de potenciar los negocios y también de acercar beneficios a la mayor cantidad de personas. Es la estrategia que hemos encontrado para llegar a nuevos públicos", explicó Ezequiel Weisstaub, co fundador y CEO de Credicuotas.

Además, agregó que: "hasta ahora los resultados han superado nuestras propias expectativas. Ahora acercamos nuestros préstamos a la comunidad de conductores registrados en la app de Uber con la expectativa de ayudarlos a acceder a ellos en forma rápida, ágil y segura y que en menos de cinco minutos tengan el dinero que necesitan acreditado en sus cuentas bancarias".

El desarrollo de productos financieros innovadores y la inclusión financiera son uno de los principales objetivos de Grupo BIND, holding financiero, con más con más de 90 años en Argentina

"En el contexto que estamos atravesando, las soluciones financieras innovadoras nos permiten llegar a nuevos usuarios, como los socios conductores de Uber, quienes encuentran en ese canal la posibilidad de generar ingresos y ahora también, el acceso a productos financieros que los podrán ir acompañando de la mano de su progreso profesional", comentó Facundo Vázquez, COO de Grupo BIND.

Uber tiene como objetivo mejorar la experiencia de socias y socios conductores y reconocer su compromiso, maximizando sus oportunidades.

Nuevas oportunidades

Uber es una plataforma tecnológica que ofrece distintas oportunidades para quienes aspiran a una alternativa de movilidad en sus ciudades y también para quienes buscan una opción para generar ganancias de forma flexible e independiente. Además, cuenta con el programa de recompensas Uber Pro, que ofrece múltiples ventajas a quienes manejan con la app de Uber.

Esta, tiene como objetivo mejorar la experiencia de socias y socios conductores y reconocer su compromiso, maximizando sus oportunidades. Este programa está disponible para todos quienes manejan con la app de Uber en Argentina.

¿Por qué este es el momento de generar estas alianzas que fomentan la inclusión financiera? Por un lado, la mayoría de la población se encuentra en los segmentos socioeconómicos C3 y D1 (60 por ciento), que son justamente las personas que ven muy limitado su acceso a la oferta de productos financieros. Por otra parte, desde la coyuntura macroeconómica comienza a vislumbrarse la revitalización del crédito.

Según un estudio de Alpha Estudio de Economía, desde julio de este año, los créditos comenzaron a revertir la tendencia negativa de la primera mitad del año, gracias a una disminución significativa de la tasa de interés generada frente por un cambio de política monetaria.