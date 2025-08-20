Las acciones del Banco Macro, Central Puerto y Pampa Energía están al alza, mientras Telecom y Edenor se encuentran a la baja en esta jornada
20.08.2025 • 13:51hs • MERCADOS
MERCADOS
Mercados: caen los bonos en dólares mientras que los ADRs operan en verde
En esta jornada de miércoles bursátil, los ADRs operan al alza con subas de 1,4%, en algunos casos, y luego de su fuerte caída del martes pasado.
No obstante, por el momento los bonos en dólares muestran la tendencia opuesta a los ADRs, y actualmente están en fuertes bajas generalizadas.
¿Cómo cayeron y subieron los bonos?
En lo que respecta a las acciones argentinas en Wall Street, así están los bonos:
- Banco Macro (+1,64%)
- Central Puerto (+1,27%)
- Pampa Energía (+1,21%)
Sin embargo, tanto Telecom y Edenor se encuentran a la baja y tuvieron una caída de 2,9% y 0,59%, respectivamente.
Por otro lado, en un contexto negativo, los bonos globales protagonizan caídas de hasta 1,4% en el caso del GD46D.
Finalmente, el S&P Merval subió 0,5% medido en pesos, mientras que, por su parte, el S&P Merval en dólares incrementó 0,8%.