Las acciones del Banco Macro, Central Puerto y Pampa Energía están al alza, mientras Telecom y Edenor se encuentran a la baja en esta jornada

En esta jornada de miércoles bursátil, los ADRs operan al alza con subas de 1,4%, en algunos casos, y luego de su fuerte caída del martes pasado.

No obstante, por el momento los bonos en dólares muestran la tendencia opuesta a los ADRs, y actualmente están en fuertes bajas generalizadas.

¿Cómo cayeron y subieron los bonos?

En lo que respecta a las acciones argentinas en Wall Street, así están los bonos:

Banco Macro (+1,64%)

Central Puerto (+1,27%)

Pampa Energía (+1,21%)

Sin embargo, tanto Telecom y Edenor se encuentran a la baja y tuvieron una caída de 2,9% y 0,59%, respectivamente.

Por otro lado, en un contexto negativo, los bonos globales protagonizan caídas de hasta 1,4% en el caso del GD46D.

Finalmente, el S&P Merval subió 0,5% medido en pesos, mientras que, por su parte, el S&P Merval en dólares incrementó 0,8%.