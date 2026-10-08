En esta nota de iProUP te contamos el paso a paso para reconvertir tu perfil laboral: qué términos usar y cómo superar los filtros ATS

Supera los ATS con un formato plano, keywords contextualizadas y logros medibles, sintetizando tu perfil en una página clave.

Transforma tus tareas a roles IT como UX Writer o Analista Funcional, usando vocabulario de producto, procesos y métricas ágiles.

Adapta tu currículum al lenguaje de la industria tech; profesionales de carreras tradicionales tropiezan con filtros de selección por ello.

El salto profesional desde las carreras tradicionales hacia la industria del software suele tropezar con un obstáculo recurrente: la desconexión del lenguaje.

Miles de licenciados en Comunicación Social, diseñadores, contadores y graduados en Administración de Empresas cuentan con las competencias analíticas y organizativas que las compañías tecnológicas demandan, pero presentan currículums redactados bajo los cánones de los sectores tradicionales, quedando descartados en las primeras etapas de selección.

En un mercado corporativo donde las áreas de tecnología priorizan la resolución de problemas de negocio y la optimización de flujos operativos por encima de la codificación pura, adaptar la presentación profesional no significa falsear experiencia ni inventar conocimientos técnicos inexistentes.

El proceso consiste en traducir las responsabilidades cotidianas ejercidas en redacciones, agencias, estudios contables o gerencias operativas a la nomenclatura de producto, procesos, métricas y gestión que evalúan los reclutadores de las empresas de base tecnológica.

¿Cómo traducir las tareas tradicionales de Comunicación y Administración a la terminología de la industria IT?

El error más común entre los profesionales que buscan reconvertirse es listar tareas genéricas en lugar de exponer metodologías de trabajo y resultados concretos.

Las empresas de tecnología operan bajo marcos de trabajo ágiles y orientados a objetivos, por lo que el vocabulario debe alinearse con esa dinámica:

De redactor de contenidos a UX Writer o Content Strategist : En lugar de describir la tarea como "redacción de artículos o notas de prensa", el perfil debe explicitar la "creación de arquitectura de contenidos, diseño de copys orientados a guiar la navegación del usuario en plataformas digitales y estandarización de guías de estilo para producto".

De tareas administrativas a Analista Funcional o Business Analyst : La frase clásica "seguimiento de trámites y planillas internas" debe reformularse como "relevamiento de requerimientos de negocio, diagnóstico y mapeo de procesos operativos y detección de cuellos de botella para implementar mejoras en sistemas internos".

De coordinación de equipos a Scrum Master o Project Coordinator : Quienes gestionaron personas o proyectos editoriales no deben limitarse a consignar "coordinación de personal", sino destacar la "planificación de cronogramas de entrega, priorización de backlog de tareas, facilitación de ceremonias de trabajo colaborativo y seguimiento de desvíos en entregables".

De soporte administrativo a Customer Success: Tareas de "atención al cliente o proveedores" se potencian al redactarse como "gestión de cuentas corporativas, análisis de fricciones operativas en el uso del servicio y diseño de planes de fidelización para reducir la tasa de abandono de clientes (churn rate)".

¿Cuáles son las reglas técnicas para superar los filtros automáticos (ATS) de las tecnológicas?

Las firmas de software y las plataformas de empleo masivo utilizan sistemas de seguimiento de postulantes (Applicant Tracking Systems o ATS) que escanean los documentos en busca de palabras clave antes de que un selector humano los examine.

Para asegurar que el archivo pase ese primer filtro algorítmico, existen pautas estructurales innegociables:

Formato de lectura plana : Conviene evitar plantillas visualmente recargadas con columnas dobles, gráficos de barras para medir habilidades porcentuales o tablas complejas, ya que los analizadores de texto suelen desconfigurarlas. Se debe utilizar un diseño lineal en tipografía estándar (Arial, Calibri o Roboto) guardado en formato PDF accesible.

Inclusión de palabras clave contextualizadas : Los algoritmos buscan términos concretos del rol. Si la postulación es para coordinación o análisis, deben figurar términos exactos como Agile, Scrum, Jira, SQL, Trello, Mapeo de Procesos o Figma, siempre integrados orgánicamente dentro de la descripción del puesto donde se utilizaron.

Fórmula de impacto medible: Cada viñeta de experiencia laboral debe estructurarse respondiendo a tres factores: qué se logró, cómo se midió y qué herramienta se utilizó. En lugar de consignar "organización de archivos", la fórmula eficaz es: "Reducción del 25% en el tiempo de procesamiento de facturas mediante la estandarización de planillas automatizadas".

¿Cómo estructurar un perfil profesional atractivo en solo una página?

La síntesis es la primera prueba de fuego para perfiles que provienen de las humanidades o la administración.

Salvo trayectorias directivas superiores a diez años, el currículum para el sector tecnológico no debe exceder una carilla, ordenando los bloques bajo un estricto criterio de relevancia: