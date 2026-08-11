El líder de RR.HH. necesita autonomía para ingresar a sus datos, entender lo que sucede en equipos y tomar decisiones sobre conclusiones concretas

Su valor clave es identificar problemas de negocio y comprometer líderes en co-diseñar planes para medir el impacto de intervenciones.

Mandü unifica datos hard y soft, automatiza reportes y evitó gastos en sector financiero al reducir rotación con capacitación.

People Analytics se presenta como una tecnología que centraliza y simplifica la gestión de RR.HH., conectando datos duros con la experiencia humana de los colaboradores para tomar decisiones inteligentes en beneficio del negocio.

Las organizaciones que lo utilizan ven los datos como un proceso vivo que exige constante observación. No se trata de medir todo por medir, sino de identificar primero un problema crítico de negocio y luego buscar los datos necesarios para resolverlo.

El verdadero valor aparece cuando se descubre el porqué y el para qué de los datos, y para que generen acción deben considerarse tres factores: contexto y cultura, storytelling para traducir métricas complejas en narrativas simples, y acceso inmediato a la información para que los líderes puedan decidir sin esperar semanas por un reporte.

La clave está en que los líderes se comprometan a codiseñar planes de acción y medir periódicamente el impacto de sus intervenciones.

Un caso concreto en el sector financiero mostró cómo People Analytics evitó un gasto innecesario en comisiones al detectar que la rotación no se debía al salario, sino a la falta de capacitación de nuevos líderes. Al invertir en entrenamiento, la rotación bajó y la empresa ahorró miles de dólares.

La herramienta resuelve tres problemas históricos de RR.HH.: la fragmentación de la información, la carga operativa y la descentralización de la gestión.

Mandü unifica datos hard y soft en una sola plataforma intuitiva, automatiza reportes y permite que cualquier jefe de área acceda a su módulo para entender a su equipo y tomar decisiones autónomas.

Además, acompaña estratégicamente a los equipos de Personas para madurar en su adopción analítica y percibir claramente el retorno de inversión.

*Por Nicolás García, CX Director de Mandü.