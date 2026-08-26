Las organizaciones redefinen la compensación total frente al cambio económico: mérito, capacitación y beneficios para fidelizar a los equipos

El nuevo modelo prioriza el desempeño individual y el bienestar integral del empleado para fortalecer la retención de talento y la cultura interna.

Puratos, entre otras compañías, implementa criterios objetivos para comunicar el valor total del paquete de compensación y formación profesional.

Las empresas en Argentina abandonan los ajustes salariales automáticos por inflación para adoptar esquemas de transparencia salarial por mérito.

El cambio en la dinámica inflacionaria en Argentina comenzó a transformar de raíz las negociaciones y conversaciones sobre remuneraciones dentro de las organizaciones. Tras años dominados por revisiones bimestrales o trimestrales de dos dígitos atadas al índice de precios, las áreas de Recursos Humanos reconfiguran sus estrategias hacia un esquema habitual en mercados desarrollados: la transparencia salarial (pay transparency).

Esta metodología busca visibilizar ante los colaboradores la totalidad del paquete de compensación, integrando en una misma ecuación el salario neto, los planes de formación continua, la flexibilidad horaria, los programas de salud emocional y las oportunidades de crecimiento dentro de la estructura corporativa.

Uno de los casos que refleja esta transición en el mercado local es el de Puratos, la compañía de origen belga especializada en tecnología e ingredientes para la industria de la panadería y pastelería, que cuenta con una nómina de 130 empleados en Argentina y avanza en la implementación de criterios unificados para transparentar las revisiones de ingresos.

¿Por qué las empresas reemplazan los aumentos automáticos por esquemas de mérito?

La estabilidad en el ritmo de precios modificó la percepción de los empleados, quienes en muchos casos sienten que la remuneración perdió dinamismo al discontinuarse los saltos nominales frecuentes de períodos anteriores.

Frente a esta situación, las organizaciones capacitan a sus mandos medios y líderes de equipo para mantener conversaciones estructuradas sobre la política de compensaciones:

Ponderación del desempeño individual: Los incrementos generales dejan de ser la norma uniforme y se da prioridad al cumplimiento de metas, la productividad y el valor agregado de cada perfil

Criterios de ajuste explícitos: Se detallan los parámetros objetivos que definen cuándo, cómo y bajo qué condiciones se otorgan mejoras de categoría o revisiones de sueldo

Visibilidad del paquete integral: Se busca que el trabajador identifique el valor monetario de los componentes no salariales que financia la compañía

"Pasamos de una cultura de ajuste por inflación a una cultura donde los ajustes se realizan por mérito y desempeño. Acompañamos la inflación, pero en un contexto mucho más controlado se empieza a mirar mucho más el mérito", explicó Lorena Berteloot, HR Manager de Puratos para Argentina, Paraguay y Uruguay, en declaraciones a las que accedió iProUP en agosto de 2026.

¿Cuáles son los beneficios no monetarios más valorados por los colaboradores?

La redefinición de la propuesta de valor laboral trasciende el recibo de haberes y se apoya en programas de bienestar integral y desarrollo profesional continuo.

En el caso de Puratos, la firma fijó como meta operativa para 2026 que cada colaborador complete un mínimo de cinco días de entrenamiento al año, combinando distintas iniciativas corporativas:

Capacitación técnica y de idiomas: Financiamiento de cursos de inglés, plataformas de aprendizaje como LinkedIn Learning, podcasts de negocios y viajes de entrenamiento a la casa matriz en Bélgica

Bienestar físico y emocional: Programas de asistencia al empleado activos las 24 horas para asesoramiento psicológico, financiero y legal, además de campañas sanitarias preventivas

Cultura y pertenencia: Actividades de integración familiar como el "Día de la Familia" en plantas productivas y esquemas de reconocimiento por antigüedad canjeables por experiencias o viajes

"Estamos migrando hacia un liderazgo mucho más sólido y humano, donde los managers puedan tener conversaciones más honestas y profundas con sus equipos", concluyó Berteloot, sobre el rol de la transparencia para construir confianza y retener perfiles estratégicos.