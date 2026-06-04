El 83% del talento asegura que la colaboración mejora su desempeño y el 79% se apoya en otras generaciones para ampliar sus perspectivas

El Workmonitor 2026 de Randstad relevó las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 35 países, incluida la Argentina.

Del relevamiento surge que el 95% de los trabajadores argentinos destaca la diversidad generacional como un motor de la productividad, en línea con el promedio global que también se posiciona en 95%.

Este dato refleja una fuerte valoración del trabajo colaborativo en equipos diversos, en un contexto en el que las dinámicas laborales continúan transformándose.

En este sentido, al comparar estas cifras con los datos regionales, se observa que la valoración de la diversidad generacional como motor de la productividad también está ampliamente extendida en Chile (95%), mientras que en México (90%) y especialmente en Uruguay (65%) los niveles de acuerdo son más bajos, mostrando una menor consolidación de esta mirada en esos mercados.

Asimismo, el 83% de los argentinos cree que es más productivo cuando colabora e incorpora los puntos de vista de otras personas, un indicador que se ubica 5 puntos porcentuales por encima del promedio global (78%) y que confirma el impacto positivo de la colaboración en el desempeño.

A 25 años del choque cultural que significó el ingreso de los millennials al mundo del trabajo, tenemos hoy ambientes laborales en los que conviven cuatro generaciones que, con estilos y visiones diferentes de lo que significa el trabajo en sus vidas, comparten una misma mirada sobre el valor de la diversidad y el trabajo colaborativo.

Así, la diversidad generacional, en particular, aporta distintas miradas, experiencias y habilidades que enriquecen la toma de decisiones y fortalecen el desempeño de los equipos.

También, el 79% del talento argentino afirma que se apoya en personas de distintas generaciones para ampliar sus perspectivas, superando en 5 puntos el promedio global (74%).

En línea con esto, el 95% de los trabajadores argentinos considera que el management debería dedicar más tiempo a mejorar la colaboración en los equipos, ubicándose 5 puntos por encima del promedio global (90%).

Trabajo colaborativo y vínculos con colegas y managers

En cuanto a los vínculos dentro de los equipos, el Workmonitor 2026 muestra que el 74% de los trabajadores argentinos afirma confiar en sus colegas, un valor levemente por debajo del promedio global (76%), pero en línea con los niveles de la región.

Sin embargo, al observar la relación con el liderazgo, emergen brechas más marcadas. El 63% del talento argentino dice tener una relación sólida con su manager, lo que representa una diferencia de 9 puntos porcentuales respecto del promedio global (72%).

Por su parte, el 66% de los trabajadores argentinos cree que su manager tiene en cuenta sus mejores intereses, 5 puntos por debajo del promedio global (71%), lo que refuerza la percepción de una menor alineación entre talento y liderazgo.

Los datos muestran que, si bien la colaboración ya es un activo consolidado en las organizaciones, todavía existe una oportunidad clara para fortalecer la relación entre los equipos y sus líderes, en un contexto en el que los colaboradores esperan y demandan cada vez más de los liderazgos.

Dado el rol central que los líderes y mandos medios tienen para lograr compromiso, desarrollar sentido de comunidad y generar confianza, resulta crítico el rol de las áreas de RRHH, para asegurar que quienes ocupan puestos de liderazgo tengan las habilidades y herramientas para cumplir con esa expectativa de los colaboradores.

En un escenario laboral cada vez más dinámico y desafiante, los resultados del Workmonitor ponen en evidencia que el equilibrio entre colaboración y liderazgo será determinante para que las organizaciones puedan sostener su competitividad, impulsar el desarrollo del talento y adaptarse a las nuevas formas de trabajo que demanda el mercado laboral actual.

*Por Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.