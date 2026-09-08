Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el cuarto trimestre se ubica en +16%

El mercado laboral enfrenta cautela en contrataciones y brecha de habilidades, según expertos del sector.

La ENE de ManpowerGroup mejora 10 puntos trimestral; Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera con +36%.

Las expectativas de empleo en Argentina suben a +16% para Q4 2026, indicando señales de reactivación.

El mercado laboral argentino cierra el 2026 con señales de optimismo de reactivación del empleo.

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el cuarto trimestre se ubica en +16%, cifra que representa una mejora de 10 puntos respecto al trimestre anterior y de 11 puntos en la comparación interanual.

El dato surge de un relevamiento realizado entre el 1 y el 31 de julio a más de 700 empleadores en todo el país.

El empleo en la Argentina muestra señales de mejora, según Manpower

El informe revela que el 35% de las empresas planea aumentar sus dotaciones de personal, el 21% prevé reducirlas, el 42% no espera cambios y el 2% aún no lo sabe.

"La mejora refleja una mayor confianza de las compañías y muestra señales alentadoras en la mayoría de los sectores productivos y regiones del país. Sin embargo, responde más a la decisión de sostener las dotaciones que a una aceleración de las contrataciones", explica Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El índice coincide con reportes de otras consultoras como Vistage, que arrojaron los siguientes datos: el 51% de las firmas mantendrá su dotación actual, el 26% buscará incrementarla y el 23% prevé achicarla.

El mercado laboral argentino mejora pero las empresas siguen actuando con cautela, según Manpower Group

"El mercado laboral atraviesa un momento de cautela en las contrataciones. A esto se suma una brecha entre las habilidades que demandan las organizaciones y las que poseen algunos profesionales", comenta a iProUP Noelia Sema, Talent Acquisition Manager de Adecco Argentina.

"Hoy vemos especialmente diferencias en competencias digitales, manejo de herramientas tecnológicas, idiomas y experiencia en entornos dinámicos", agrega.

Trabajo en la Argentina: los sectores con mayor intención de contratar a fines de año

En cuanto a sectores, Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación registradas por Manpower con una ENE de +36%, seguido por Finanzas y Seguros (+28%) y Construcción y Bienes Raíces (+25%).

En el extremo opuesto, el Sector Público, Salud y Servicios Sociales muestra la expectativa más débil con –1%, mientras que Información apenas alcanza +3%.

En comparación interanual, diez de las once actividades relevadas mejoraron sus perspectivas, destacándose el salto de 41 puntos en Servicios Públicos y Recursos Naturales.

Las diferencias regionales también son notorias. La Patagonia encabeza las proyecciones con una ENE de +27%, seguida por el NEA (+23%) y el NOA (+15%). En contraste, la región Pampeana registra la expectativa más baja con +11%, seguida por el AMBA (+12%). En cinco de las seis regiones, las intenciones de contratación se fortalecieron respecto al trimestre anterior.

"Las organizaciones hoy tienen el desafío de ampliar sus criterios de búsqueda y reconocer el potencial de perfiles que pueden incorporar nuevas competencias o trasladar su experiencia a otros sectores", precisa Sema.

"El desafío, en definitiva, no pasa solamente por encontrar personas disponibles, sino por lograr un mejor encuentro entre las capacidades existentes y las necesidades del mercado", completa.

Por qué la Argentina corre de atrás en intención de contratación a nivel regional

A nivel internacional, la Argentina se ubica en la franja moderada de expectativas dentro de América.

Los niveles más altos de la región son encabezados por:

Brasil (+53%)

Panamá (+49%)

México (+41%)

Perú (+40%)

Costa Rica (+38%)

Guatemala (+38%)

Estados Unidos (+36%)

En el otro extremo, Chile (+15%) y la Argentina (+16%) presentan las proyecciones más moderadas, aunque en el caso argentino la mejora respecto al trimestre anterior es significativa.

El promedio global se sitúa en +29%, con India (+54%) a la cabeza y países europeos como Eslovaquia (+3%), Rumania (+4%) y Japón (+7%) en los niveles más bajos.