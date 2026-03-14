El Gobierno porteño selló un nuevo acuerdo con apps de delivery para ordenar la actividad y reforzar la seguridad de los repartidores. Los detalles

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un nuevo acuerdo con plataformas de delivery como Rappi y PedidosYa para reforzar la seguridad y condiciones laborales.

El convenio busca ordenar la actividad de reparto urbano, mejorar la convivencia en el espacio público y establecer nuevas obligaciones para empresas, comercios y repartidores.

Nuevas reglas para el delivery

Según informó la administración encabezada por Jorge Macri, el acuerdo firmado con plataformas de reparto delimita compromisos concretos en cuatro áreas centrales orientadas a mejorar la seguridad, ordenar la actividad y reforzar la protección laboral.

El primer eje está dedicado a seguridad vial y establece el "cumplimiento de las normas de tránsito", incluyendo uso obligatorio de casco, elementos de protección personal y respeto de velocidades máximas.

Además, el acuerdo exige circular por carriles permitidos y subraya la prioridad de peatones en la vía pública, particularmente en zonas sensibles donde la convivencia entre repartidores, vehículos y personas requiere mayor cuidado.

El segundo punto introduce el "uso responsable del espacio público", que prohíbe estacionar en doble fila, ocupar rampas, bloquear veredas o accesos y permanecer largos períodos en la vía pública.

También exige reducir ruidos molestos y planificar entregas para evitar demoras, mientras que los locales comerciales deberán adecuar sus instalaciones con espacios internos destinados a espera, carga y descarga.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, subrayó la importancia del acuerdo y afirmó: "Buenos Aires es una ciudad moderna, innovadora y tecnológica. Pero, sobre todo, debe ser una ciudad segura, justa y ordenada. Ese es el compromiso que hoy estamos firmando".

El tercer eje se centra en la protección de repartidores y dispone que las plataformas deberán ofrecer seguros obligatorios de accidentes personales, responsabilidad civil y vida, además de proveer equipamiento y capacitación especializada.

Finalmente, el acuerdo contempla la regularización de la actividad mediante inscripción en régimen simplificado, cumplimiento tributario, obligaciones de seguridad social y revalidación en revalidación en el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMUR) dentro de un plazo máximo de 180 días.

El proyecto nacional de Modernización Laboral

El eje del capítulo de la reforma dedicado a los repartidores está en consolidar un régimen legal que blinde la autonomía de los trabajadores sobre las plataformas digitales.

1 . Estatus de "prestador independiente"

La reforma define a los repartidores y choferes de apps como autónomos digitales, no como empleados tradicionales. En la práctica, esto implica:

No existe una relación de dependencia laboral

No se aplica la Ley de Contrato de Trabajo

Los repartidores deben inscribirse por su cuenta en sistemas fiscales y previsionales, como el monotributo

Según el Gobierno, este enfoque busca promover la flexibilidad y facilitar la creación de empleo a través de plataformas tecnológicas, al reducir costos y obligaciones para las empresas.

2. Libertad de conexión y flexibilidad

La norma consagra derechos vinculados a la autonomía operativa, como:

Conectarse o desconectarse de las apps cuando el repartidor lo desee

Trabajar simultáneamente para varias plataformas

Elegir horarios, rutas y aceptar o rechazar pedidos sin penalizaciones formales

Estos puntos responden a la lógica de la gig economy, donde la flexibilidad es presentada como uno de los principales atractivos del modelo.

3. Obligaciones formales para plataformas

Aunque no reconoce una relación laboral tradicional, la reforma sí establece ciertos deberes mínimos para las empresas:

Brindar información clara sobre los criterios de asignación de pedidos

Implementar canales de reclamos y soporte

Ofrecer capacitaciones en seguridad vial

Contratar seguros de accidentes personales en algunos casos

Sin embargo, estos requisitos no equivalen a derechos laborales clásicos como vacaciones pagas, aguinaldo, seguro de riesgos de trabajo o indemnización por despido.