La Ley de Modernización Laboral redefine el cálculo indemnizatorio, crea el FAL y pone el foco en el control estricto de contratistas. Los detalles

La reciente aprobación de la Ley de Modernización Laboral en el Senado no representa una simple actualización normativa, sino un rediseño estructural del sistema de relaciones de trabajo en Argentina.

Desde el cálculo indemnizatorio hasta la gestión de la subcontratación, la reforma obliga a las empresas a cambiar su lógica de prevención de riesgos.

Uno de los ejes centrales es la delimitación de los vínculos. La ley excluye expresamente del régimen laboral a ciertos prestadores de plataformas y trabajadores independientes, ajustando la presunción de relación laboral cuando existe facturación formal y pagos bancarizados.

En este nuevo tablero, la formalidad documental se convierte en el principal escudo ante la justicia.

Indemnizaciones y el nuevo Fondo de Asistencia (FAL)

Según explica Francisco Costa, abogado y fundador de Laborem, en un análisis al que accedió iProUP, en materia de despidos, si bien se mantiene el esquema de un mes por año de servicio, se establecen límites claros: se excluyen del cálculo pagos no mensuales como el aguinaldo (SAC) y las vacaciones.

Además, la indemnización se declara como reparación única y excluyente, buscando frenar las interpretaciones expansivas en los tribunales.

Una de las mayores innovaciones es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo este sistema, los empleadores aportarán mensualmente un porcentaje de su masa salarial para cubrir futuras indemnizaciones.

De esta forma, lo que antes era una contingencia incierta, pasa a ser un componente fijo y planificado en la estructura financiera de la compañía.

El cambio crítico: la responsabilidad en la subcontratación

Quizás el punto que mayor impacto tendrá en sectores como energía, logística e infraestructura es la modificación del Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Históricamente, el empresario principal respondía solidariamente de forma casi automática por los incumplimientos de sus contratistas.

Ahora, el principal podrá quedar eximido de esa responsabilidad si acredita haber ejercido controles específicos.

"La responsabilidad deja de ser estructural para pasar a depender del sistema de gestión y documentación que la empresa implemente. El riesgo ya no está en la tercerización en sí misma, sino en la falta de trazabilidad. En el nuevo escenario, la gestión profesional del control de contratistas no es solo una buena práctica operativa; es un componente esencial de la protección jurídica empresarial", señala Costa.

Digitalización y control estratégico

La reforma también valida la digitalización total: recibos con firma electrónica y conservación digital tienen plena validez legal. Sin embargo, en empresas con múltiples proveedores, el control manual ya no alcanza. La clave del éxito frente a una inspección será la capacidad de demostrar controles sobre el CUIL de los trabajadores, pagos de aportes, ART y acreditaciones bancarias de haberes.

En definitiva, la nueva ley marca una etapa donde el foco se desplaza de la presunción automática a la capacidad de demostrar cumplimiento efectivo. Aquellas compañías que mantengan esquemas informales o fragmentados seguirán expuestas, mientras que las que apuesten por sistemas de trazabilidad auditada -como los desarrollados por plataformas especializadas tipo Certronic- estarán en una posición de ventaja competitiva y legal.