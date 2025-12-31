Según la información en su página de trabajos, la compañía concentra sus búsquedas en áreas clave que reflejan la necesidad de talento especializado

Mercado Libre, el unicornio regional del comercio electrónico cofundado por Marcos Galperin, encara el 2026 con una fuerte demanda de perfiles estratégicos, en línea con su expansión regional y el crecimiento del comercio electrónico y los servicios financieros digitales.

La empresa, que emplea a más de 50.000 personas en la región, busca mantenerse como uno de los principales empleadores del sector en América Latina y, particularmente, en la Argentina.

Empleo, trabajo: los 6 perfiles que busca contratar Mercado Libre en 2026

De acuerdo con la información disponible en su página oficial de empleos, la compañía concentra sus búsquedas en seis áreas clave que reflejan la necesidad de talento especializado.

1. Desarrolladores de software e ingenieros de sistemas

El primero de ellos es el de desarrolladores de software e ingenieros de sistemas, fundamentales para sostener la infraestructura tecnológica que soporta millones de transacciones diarias en la plataforma.

Estos profesionales trabajan en el diseño de aplicaciones escalables, microservicios y soluciones basadas en la nube, con foco en lenguajes como:

Java

Python

Node.js

2. Especialistas en datos e inteligencia artificial

El segundo perfil más demandado corresponde a especialistas en ciencia de datos e inteligencia artificial (IA), encargados de analizar grandes volúmenes de información para optimizar la experiencia de usuario, personalizar recomendaciones y detectar fraudes.

Mercado Libre invirtió en los últimos años en algoritmos de machine learning y modelos predictivos, lo que convierte a estos profesionales en piezas clave de su estrategia competitiva.

3. Expertos en ciberseguridad

En tercer lugar, la empresa busca expertos en ciberseguridad, un área crítica en un ecosistema donde la confianza del usuario depende de la protección de datos y transacciones.

Estos perfiles se enfocan en la detección de vulnerabilidades, la implementación de protocolos de seguridad y la respuesta ante incidentes, en un contexto de creciente sofisticación de los ataques digitales.

4. Product managers y especialistas en experiencia de usuario (UX/UI)

El cuarto perfil corresponde a product managers y especialistas en experiencia de usuario (UX/UI). Su rol es articular las necesidades del negocio con las expectativas de los clientes, diseñando interfaces intuitivas y procesos de compra fluidos.

En un mercado altamente competitivo, la diferenciación pasa por ofrecer una experiencia digital superior frente a una pantalla, y estos profesionales son los responsables de lograrlo.

5. Especialistas en logística y cadena de suministro

El quinto grupo de perfiles más buscados son los especialistas en logística y cadena de suministro, vinculados a Mercado Envíos.

Mercado Libre busca empleados en 2026 para sus centros logísticos, entre otros puestos

La compañía diseñó una red propia de centros de distribución y última milla, y necesita profesionales capaces de optimizar rutas, gestionar inventarios y coordinar operaciones a gran escala.

La eficiencia logística es uno de los pilares que le permite competir con gigantes globales como Amazon.

6. Analistas financieros/expertos fintech

Finalmente, el sexto perfil más demandado es el de analistas financieros y especialistas en fintech, vinculados a Mercado Pago y Mercado Crédito.

Estos profesionales trabajan en el diseño de productos financieros digitales, la gestión de riesgos crediticios y el desarrollo de soluciones de pago innovadoras.

Con la expansión de los servicios financieros en América Latina, este segmento se volvió uno de los motores de crecimiento de la firma.