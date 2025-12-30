Expertos revelan los ejes que marcarán el empleo: desde estructuras planas y jornadas flexibles hasta la nueva brecha de habilidades por la IA

El mercado laboral atraviesa una redefinición estructural que va mucho más allá de una eventual reforma legislativa.

Según explica Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, las organizaciones enfrentan el desafío de revisar cómo atraen, lideran y construyen vínculos con su capital humano en un escenario que combina factores globales con dinámicas puramente locales.

Mercado laboral 2026: las tendencias que cambiarán la forma de trabajar en Argentina

Estas son las 8 tendencias identificadas por los expertos en gestión de talento para el próximo año:

Liderazgo en revisión: Ante la menor predisposición de las generaciones jóvenes a asumir roles jerárquicos clásicos, las empresas deben repensar sus esquemas de gestión e incentivos.

Ante la menor predisposición de las generaciones jóvenes a asumir roles jerárquicos clásicos, las empresas deben repensar sus esquemas de gestión e incentivos. Organizaciones planas: Se busca desburocratizar estructuras para agilizar la toma de decisiones y otorgar mayor autonomía a los equipos.

Se busca desburocratizar estructuras para agilizar la toma de decisiones y otorgar mayor autonomía a los equipos. Salario emocional: Ante un contexto económico que condiciona las mejoras monetarias, ganan peso los beneficios no monetarios, la flexibilidad y el clima laboral.

Ante un contexto económico que condiciona las mejoras monetarias, ganan peso los beneficios no monetarios, la flexibilidad y el clima laboral. Búsqueda de estabilidad: Frente a la incertidumbre económica, los trabajadores priorizan hoy la permanencia y seguridad laboral por sobre los nuevos desafíos, reduciendo la rotación.

Frente a la incertidumbre económica, los trabajadores priorizan hoy la permanencia y seguridad laboral por sobre los nuevos desafíos, reduciendo la rotación. Experiencia integral: Las empresas amplían su mirada hacia el bienestar y el desarrollo, incluyendo incluso procesos de offboarding más humanos.

Las empresas amplían su mirada hacia el bienestar y el desarrollo, incluyendo incluso procesos de offboarding más humanos. Jornadas fragmentadas: Surgen esquemas de trabajo organizados en bloques breves y focalizados para mejorar la productividad y la conciliación personal.

Surgen esquemas de trabajo organizados en bloques breves y focalizados para mejorar la productividad y la conciliación personal. Redefinición del éxito: El progreso ya no se mide solo por ascensos; el equilibrio vida-trabajo es hoy el centro de las decisiones de carrera de los nuevos talentos.

El progreso ya no se mide solo por ascensos; el equilibrio vida-trabajo es hoy el centro de las decisiones de carrera de los nuevos talentos. Brecha de habilidades en IA: El avance de la inteligencia artificial genera señales de alerta sobre la inequidad en el acceso a la capacitación, amenazando con profundizar la escasez de talento.

El desafío de la adaptabilidad

Para las organizaciones, el diferencial en 2026 no estará solo en atraer profesionales, sino en cómo logren gestionarlos y acompañarlos en estructuras cada vez más dinámicas.

"El mercado laboral está atravesando una redefinición estructural. La flexibilidad para adaptarse será vital tanto para la resiliencia de las empresas como para la empleabilidad de las personas", concluyó Avila.

En este entorno, el aprendizaje continuo de nuevas habilidades se instala como la premisa básica para mantener la vigencia en un mundo del trabajo que ya no ofrece trayectorias lineales