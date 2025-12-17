Con la transformación digital al tope de sus prioridades, las compañías argentinas apuestan a desarrollar capacidades que trasciendan lo técnico

En un mercado laboral en constante transformación, las empresas enfrentan el desafío de acompañar a sus equipos en la adquisición de nuevas competencias. Si bien los conocimientos técnicos siguen siendo la base, hoy el diferencial está en las habilidades blandas.

"Contar con los hard skills necesarios es la condición mínima para aplicar a un puesto, pero son las soft skills las que determinan el éxito y la proyección de una persona dentro de una compañía", explicó Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Empleo, trabajo: las habilidades más buscadas por empresas nacionales

Según un relevamiento reciente realizado por HuCap, la transformación digital encabeza las prioridades de las áreas de Recursos Humanos, seguida por la atracción y retención del talento y el upskilling y reskilling.

Se tratan estos de tres focos que, en conjunto, reflejan la necesidad de combinar tecnología, cultura y desarrollo humano en los equipos.

1. Aprendizaje continuo y adaptabilidad: el nuevo diferencial

En un contexto donde los conocimientos técnicos cambian a un ritmo vertiginoso, la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender se volvió central.

"Hoy las habilidades técnicas se actualizan tan rápido que la capacidad de aprendizaje continuo y la adaptabilidad pesan cada vez más en la definición de un talento estratégico", señaló Terlizzi.

La transformación digital impacta de lleno en empresas argentinas

Esa flexibilidad es lo que permite a los equipos reinventarse y responder a nuevos desafíos sin perder eficacia. Por eso, muchas compañías están invirtiendo en programas de upskilling y reskilling, enfocados en potenciar las capacidades existentes y adquirir otras nuevas.

De hecho, una de cada cuatro empresas consultadas en el estudio de HuCap indicó que tiene dificultades para cubrir la mayoría de las posiciones, mientras que un 57% enfrenta problemas para encontrar perfiles IT, lo que refuerza la urgencia de formar talento desde adentro.

Otro informe de la startup Talentum, dedicada a la automatización de selección de personal con el uso de IA, destacó que entre el 18% y el 22% de las personas que están actualmente empleadas están dispuestas a participar en nuevos procesos de selección de personal, dato que surge del análisis de 180.000 perfiles activos en procesos de recruiting en diferentes países de la región como:

Argentina

Chile

Colombia

Perú

México

Al analizar los datos por áreas de trabajo, desde Talentum observan que las que tienen mayor apertura de sus empleados a segundas oportunidades, con un promedio de entre 25 y 32%, son:

Tecnología (devs, QA, data, soporte)

Marketing digital

Ventas IT

Comerciales B2B

Operaciones en empresas de servicios

Por el contrario, quienes se encuentran en la base de colaboradores con menores inquietudes de cambio, mostrando promedios que oscilan entre el 10 y el 15%, son los de áreas como:

Administración

Finanzas

Legales

Manufactura

Salud

Educación

2. Liderazgo y comunicación: el puente entre la estrategia y la acción

El desarrollo de los líderes, en especial de los mandos medios, aparece hoy como una de las prioridades más marcadas en las agendas de capacitación. Son ellos quienes traducen la estrategia en acción y sostienen la motivación de los equipos.

"Las habilidades de liderazgo, comunicación y gestión de conflictos son tan importantes como el conocimiento técnico. Son las que permiten movilizar equipos, sostener la motivación y generar resultados sostenibles y equilibrados", apuntó la experta.

Entre las principales acciones para mejorar la atracción y retención de talento, las empresas consultadas mencionaron:

Capacitaciones selectivas

Programas de desarrollo de líderes

Planes de carrera

3. Habilidades blandas: la base de un desempeño sostenible

Las habilidades interpersonales son hoy un pilar transversal. Comunicación efectiva, trabajo colaborativo y gestión de equipos son competencias clave para fortalecer el rendimiento colectivo y sostener una cultura saludable.

"Las soft skills marcan la diferencia real en el desempeño. Son las que hacen posible que las cosas sucedan dentro de los equipos", precisó la CEO de Hucap.

En posiciones de mayor responsabilidad, las compañías buscan además líderes capaces de pensar estratégicamente, contextualizar entornos múltiples y asumir responsabilidad incondicional. En definitiva, el desarrollo del talento no se limita a sumar conocimientos, sino a generar resultados que antes del proceso de formación no eran posibles.

"Lo más importante en cualquier proceso de formación es tener claridad sobre los objetivos que se buscan alcanzar. A partir de eso, se define el formato, la metodología y las herramientas más adecuadas para asegurar un impacto real en los participantes y en la organización", concluyó Terlizzi.

Convivencia con la IA

Todo lo desarrollado sobre formación, liderazgo y habilidades blandas cobra aún más sentido ante lo que viene: la transformación digital y la convivencia con la IA. La transformación digital no solo redefine procesos y tecnologías: impulsa un cambio profundo en la estructura organizacional.

"La incorporación de agentes inteligentes y herramientas de IA transforman la forma en que se diseñan roles y se distribuyen responsabilidades dentro de las empresas. En especial, en áreas administrativas y de servicio, donde las soluciones automatizadas comienzan a complementar el trabajo humano, surge un nuevo modelo híbrido, en el que la colaboración entre personas y tecnología se vuelve esencial", resumieron desde la organización.

Este fenómeno plantea para las áreas de Recursos Humanos y Sistemas un desafío compartido: introducir y gestionar estos procesos de transformación digital de forma estratégica, asegurando la adaptación de las personas, la redefinición de las competencias y la evolución de la cultura organizacional.