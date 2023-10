Crece el "robo de talento": qué hace el profesional que todas las empresas buscan sumar y le pagan más de $1,5M

Este perfil lidera la búsquedas de las compañías debido a sus escasez, ya que son muy buscados por compañías del exterior que les pagan en dólares

Son uno de los talentos que más está costando encontrar, por su escasez y porque muchos miran directamente afuera para proyectar su carrera. Esta es la realidad que hoy viven los platform architects.

"Este perfil es el encargado de desarrollar la propuesta técnica para crear plataformas digitales. Son agentes de cambio que transforman a la organización para adoptar una mentalidad favorable a la inteligencia artificial", asegura a iProUP Delfina Fernández, Team Leader - IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

Además, estos talentos también "abordan las limitaciones y riesgos de la IA, y proyectan una imagen realista ante la Tecnología de la Información", suma Fernández.

Platform architect: qué hacen y cuánto ganan

Pablo Gamba, Head of Engineering Office de intive Americas, asegura a iProUP que el rol de platform architect "viene evolucionado a medida que la tecnología avanza, poniendo foco últimamente en la nube, diseñando allí plataformas nativas y migrando sistemas legacy a entornos de nube pública o privada".

"El enfoque es la escalabilidad y la resiliencia especialmente en entornos de alta demanda, como aplicaciones web y móviles", agrega Gamba.

"La arquitectura de sistema abarca tantos elementos y herramientas como proyectos que puedan desarrollarse e implementarse. De acuerdo al alcance que tengan los proyectos, podrá interactuar con analistas, testers, desarrolladores, producción e implementación", describe la líder de Adecco.

Estos profesionales pueden percibir desde $1,5 millones en empresas locales

Es por esto que son profesionales que gozan de buenos sueldos, que arrancan en $1.500.000, o bien directamente en dólares. En startups les ofrecen salarios dolarizados o en pesos argentinos con trabajo remoto 100%", dice Fernández.

De hecho, los que trabajan para el exterior pueden percibir remuneraciones de hasta u$s7.000 mensuales.

"En líneas generales, se prioriza que utilice un criterio racional y justificado en el proceso de toma de decisiones y evaluación de alternativas previo al diseño de la arquitectura", revela a iProUP Federico Catinello, Head of Tech Direction in Startia at Ingenia.

Y agrega: "la diferencia sustancial radica en que este último hace foco en la arquitectura técnica mientras que el platform architect tiene las competencias necesarias y suficientes para gestar una arquitectura tecnológica, profundizando en detalles de herramientas e implementación particulares".

Platform architect: sus principales funciones

Para Pablo Gamba, estos profesionales tienen numerosas responsabilidades en sus manos. Entre las más salientes figuran:

Diseño de la arquitectura : diseñan la estructura técnica y la disposición de los componentes de software y hardware que conforman una plataforma. Esto puede incluir servidores, bases de datos, redes, middleware y más.

: diseñan la que conforman una plataforma. Esto puede incluir servidores, bases de datos, redes, middleware y más. Optimización de rendimiento : se encargan de garantizar que la plataforma sea capaz de manejar cargas de trabajo tanto actuales como futuras de manera eficiente, optimizando el rendimiento y la escalabilidad.

: se encargan de garantizar que la tanto actuales como futuras de manera eficiente, optimizando el rendimiento y la escalabilidad. Seguridad y cumplimiento : deben considerar aspectos de seguridad y cumplimiento en su diseño, asegurando que los datos y sistemas sean seguros y cumplan con regulaciones.

: deben considerar aspectos de seguridad y cumplimiento en su diseño, asegurando que los datos y sistemas sean seguros y cumplan con regulaciones. Integración de tecnologías : trabajan en la integración de diversas tecnologías y sistemas para que funcionen juntos de manera coherente y eficiente.

: trabajan en la para que funcionen juntos de manera coherente y eficiente. Evaluación de nuevas tecnologías: están al tanto de las tendencias tecnológicas y evalúan nuevas herramientas y soluciones para mejorar la plataforma.

A esto se suma los beneficios que aportan frente a un contexto inflacionario como el actual. Por eso, Gamba agrega que:

Los costos de operación pueden aumentar significativamente . Un arquitecto de plataforma tiene la responsabilidad de diseñar y administrar la infraestructura tecnológica de manera eficiente

. Un arquitecto de plataforma tiene la responsabilidad de de manera eficiente La escalabilidad es esencial en un entorno inflacionario, ya que las empresas deben adaptarse rápidamente a las fluctuaciones en la demanda y los costos. Un qrquitecto de plataforma competente puede diseñar sistemas que sean altamente escalables y que permitan a la empresa crecer o reducir su infraestructura de manera eficiente según sea necesario

en un entorno inflacionario, ya que las en la demanda y los costos. Un qrquitecto de plataforma competente puede de manera eficiente según sea necesario En momentos de incertidumbre económica, la seguridad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones pueden ser aún más críticos . Este rol puede garantizar que la plataforma esté diseñada con las mejores prácticas de seguridad cibernética y cumpla con las regulaciones relevantes, lo que puede ayudar a evitar sanciones costosas y pérdidas de datos

. Este rol puede garantizar que la plataforma esté diseñada con las mejores prácticas de seguridad cibernética y cumpla con las regulaciones relevantes, lo que puede ayudar a La automatización de procesos y la implementación de prácticas de DevOps pueden ayudar a reducir costos operativos y acelerar el desarrollo y la implementación de software. Este profesional liderar la implementación de estas prácticas, lo que es especialmente valioso en momentos de inflación, donde la eficiencia es clave para mantener la rentabilidad

pueden ayudar a reducir costos operativos y acelerar el desarrollo y la implementación de software. Este profesional liderar la implementación de estas prácticas, lo que es especialmente valioso en momentos de inflación, donde la La resiliencia es esencial para garantizar la continuidad del negocio. Un arquitecto de plataformas puede diseñar sistemas que sean altamente resistentes a fallas, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y pérdida de ingresos.

Es tal la escasez de talento y la necesidad de las empresas que muchas compañías se "roban" los arquitectos de plataformas

Platform architect: qué buscan las empresas

Estos perfiles provienen "principalmente de carreras como ingeniería y licenciaturas en Sistemas. Preferentemente con un Máster en Empresas o en ingeniería de Software con manejo de costos", revela a iProUP Germán Gianotti, VP de Tecnología de avenida+.

Por sus tareas, suelen cruzarse "principalmente con el área de Desarrollo, ya que se desempeña bajo ese vertical. Luego con áreas como Operaciones, Comercial, Ventas y con todo el C Level de la compañía", observa Gianotti.

Según el este experto, lo más destacado de estos talentos es su escasez, tanto que algunos consideran que se arman unas especie de "subastas de estos profesionales", en las que las empresas pujan por conseguirlos.

"Muchos al momento de lograr una experiencia considerable terminan siendo emprendedores, están en empresas multinacionales o con puestos importantes, con lo cual no son fáciles de conseguir ni de seducir", lamenta Gianotti.

¿Qué industrias son las que más los demandan en estos días? "Más allá del sector en particular, considerar incorporar arquitectos de plataforma debería figurar en el roadmap estratégico de cualquier organización, es la forma más eficiente de generar un vínculo armonioso y eficiente entre el negocio y las soluciones tecnológicas", indica Catinello.

"Es un rol más bien trendy o novedoso en el ámbito IT, por lo que probablemente podamos asociarlo más a startups o empresas concebidas desde la digitalización en lugar de firmas tradicionales, que suelen optar por arquitectos con mirada más holística que pueda abordar muchas temáticas a la vez, sin un grado de particularización", concluye.