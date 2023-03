¿Qué dicen los empleados de mi empresa?

Jorge Lukowski, Global Director Marketing and Communications en Neoris, explíca cómo evitar la rotación laboral entre los jóvenes de entre 20 y 35 años

La semana pasada, me junté a comer con uno de mis amigos más cercanos. Mientras nos poníamos al día, recibió un WhatsApp de su hija Camila (utilizo un nombre ficticio) quien quería hablar conmigo.

Ella se había recibido de programadora JAVA y había iniciado su búsqueda laboral. Como soy parte de un acelerador digital, consideró que yo era la persona adecuada para brindarle recomendaciones para armar su CV. Durante la charla, me consultó qué tipo de beneficios daban las compañías tecnológicas y sin dudarlo -y con un poco orgulloso- le conté sobre lo que les otorgábamos a nuestros talentos.

En un momento interrumpió mi monólogo y me dijo: "Jorge, vos siempre vas a hablar bien de la empresa, pero ¿qué dicen tus empleados?".

Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza por varios días, porque es cierto que hoy los jóvenes están más atentos a las recomendaciones de sus pares o amigos, y a esto no escapa el sector IT.

En esta línea, puedo decir que -desde hace un tiempo- se está viendo que la reputación de una marca no se construye únicamente con base en las reviews de los clientes, sino que la opinión de los empleados también cobra una gran relevancia.

Lo anterior se suma a una realidad que estamos viviendo en el sector: atraer y retener al talento es una tarea desafiante porque, por una parte, la oferta disponible es tan amplia que son los candidatos quienes hoy seleccionan a las empresas, mientras que por otro lado, los profesionales entre los 20 y 35 años son los que tienen una mayor rotación laboral debido a que buscan:

identificarse con los valores de la compañía

tener un trabajo con propósito y desafíos que les permita crecer en un ambiente libre de prejuicios

Y es justamente esta generación la que hace gran parte de la fuerza laboral de empresas del sector.

Por ello, para navegar por estas aguas es que es importante que las compañías le apostemos cada vez más fuerte a desarrollar iniciativas integradoras que transmitan cercanía con nuestros empleados.

No estoy hablando únicamente de brindarles beneficios como descuentos en gimnasio para alentarlos a tener una vida saludable, ni hablo de ofrecer más flexibilidad para que balanceen lo laboral y lo personal.

Me refiero a avanzar hacia la consolidación de una cultura corporativa de equipo, que no divide las oficinas en áreas o departamentos, sino que concibe a toda la empresa como un único equipo que camina en una misma dirección y donde los talentos se nutren unos con otros.

Para poder llevar adelante una estrategia que tuviera esto en la mira, desde hace unos años nos propusimos escuchar a los colaboradores de forma activa, alentar el networking en todos los niveles de la organización, y promover su crecimiento profesional.

Como parte de las diferentes acciones, recientemente pusimos en marcha una idea más alineada con los intereses del público al que queremos llegar.

Fue así que, decidimos estar a la vanguardia y crear una campaña de comunicación en la que buscamos, a través del uso de Inteligencia Artificial crear avatares de nuestros talentos con el fin de transmitir los valores que nos definen, mostrar lo que ofrecemos a los candidatos y, por supuesto, fidelizar su sentido de pertenencia.

En la campaña -titulada NEOS, que es como nos llamamos-, son nuestros profesionales los verdaderos protagonistas y embajadores de la compañía.

Para hacer realidad las imágenes digitales de cada colaborador, se utilizaron tres plataformas diferentes de IA. Siendo una empresa de transformación digital, quisimos aprovechar las distintas herramientas para realizar propuestas innovadoras y creativas que nos permitan, no solo alinearnos con las tendencias tecnológicas, sino visibilizar todo aquello que nos hace únicos como comunidad NEORIS.

Esta tendencia de darle cada vez más voz y voto a nuestros profesionales llegó para quedarse y lo celebro porque nuestra marca se compone de dos pilares muy importantes:

los clientes

los talentos

Así como cuidamos con esmero a unos debemos hacerlo también con nuestro propio equipo.

Hoy la tecnología es un gran aliado para llevar adelante propuestas de calidad que, por un lado, animen a los candidatos a que trabajen con nosotros, y por otro, fortalezcan el orgullo de quienes ya son parte de la organización.

Este será el momento cuando la pregunta ¿qué dicen tus empleados de tu empresa? ya no genere temor, sino que sea la chispa para animar al interlocutor a interesarse por nuestra propuesta.

*Por Jorge Lukowski, Global Director Marketing and Communications en Neoris