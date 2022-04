Estudiá "gratis" para un trabajo con sueldazo: así podés acceder a una de las carreras con mayor salida laboral

Quienes apliquen pueden estudiar para los roles más buscados por la industria y pagar solo cuando consiguen trabajo con modalidad 100% online

Henry, la academia de programación que invierte en las personas quien sacó meses atrás la modalidad part time, sigue trabajando para potenciar el talento digital de la región, esta vez con una nueva propuesta: la Carrera de Data Science.

Buena parte del actual auge de esta disciplina radica en que la ciencia de datos es la piedra basal de la Inteligencia Artificial. Según datos de Glassdoor, el sueldo en este puesto ronda los $167.000 pero llega hasta los $255.000.

Con una misión muy concreta, Henry busca acelerar la transición de Latinoamérica hacia la igualdad social educando a las personas en tecnología y conectándolas con empleos bien remunerados. El objetivo de esta academia es crear oportunidades para potenciar el talento digital y cambiar la realidad de cada una de las personas que se sume a su comunidad.

Para lograrlo, Henry sigue diseñando programas de estudios para brindarle a las personas la posibilidad de insertarse en el mercado laboral y acceder a grandes oportunidades en tecnología. "Hoy sabemos que la Ciencia de Datos está presente en todas las industrias y esto trae grandes oportunidades profesionales y laborales para cualquier persona interesada en abordar esta arista del campo IT", cuenta Martín Borchardt, Founder y CEO de Henry.

Data Science es una de las áreas con mayor proyección para los próximos años. Como señala este artículo de Forbes, ha habido una explosión en carreras vinculadas a este universo, y una tendencia muy concreta: Data Analyst o Data Scientist son uno de los roles con mayor proyección de crecimiento en el mediano y largo plazo. Más precisamente, un reporte de LinkedIn señala que entre los empleos con mayor demanda, los roles vinculados a data (Data Science Specialists) destacan, con un crecimiento del 46% desde el 2019. Incluso, según este informe de Microsoft y LinkedIn, de los 150 millones de nuevos empleos que traerá la digitalización (acelerada por la pandemia), alrededor de 40 millones serán puestos vinculadas a Data.

La carrera de Data Science de Henry

La carrera de Data Science Full Time de Henry aborda los fundamentos, conocimientos técnicos y el manejo de herramientas que las empresas están demandando en esta disciplina. Es una carrera que le enseñará a las personas interesadas todos los fundamentos del manejo del dato durante todo su ciclo de vida y estará muy enfocada en programación en Python, lo cual le permitirá a las personas egresadas dominar este lenguaje en profundidad.

Van a aprender a organizar, administrar y explorar grandes volúmenes de datos, así como conectarlos con lo que se necesite. También serán capacitados en fundamentos de SQL, manejo de herramientas de reportería y visualización, junto con los fundamentos necesarios para el modelado, predicción y machine learning en general.

Con la Carrera de Data Science los estudiantes pueden convertirse en profesionales con un conocimiento integral de la Ciencia de Datos que les facilitará elegir la rama profesional que más les apasione, ya sea como Data Engineer, Data Analysis o Data Science/Machine Learning.

La modalidad de estudio de la carrera de Data Science es full-time, de lunes a viernes, y 100% online. Las clases son en vivo dictadas por instructores y expertos de la industria.

Al igual que la Carrera Web Full Stack, los interesados en aprender Data Science podrán estudiar sin costo inicial. Así lo explica Martín Borchardt: "En Henry ofrecemos un modelo de financiamiento disruptivo en la región. Lo llamamos Acuerdo de Ingresos Compartidos (AIC) y es la mejor manera de invertir en quienes tengan potencial y ganas de transformar su realidad. Este sistema de cobro nos permite invertir en la educación de las personas a cambio de un compromiso por parte de los graduados de pagar cuando consigan un empleo", y agrega, "una vez que los estudiantes terminen la carrera y encuentren un empleo bien remunerado, deberán pagar 15% de sus ingresos mensuales por 24 cuotas."

"Queremos llegar a cada rincón de Latinoamérica con una propuesta inclusiva y accesible, que esté al alcance de todos. Por eso, ofrecemos un modelo disruptivo 100% digital donde los intereses de los estudiantes están alineados a los de Henry", recuerda Luz Borchardt, Co-Founder de Henry, y aclara: "La carrera tiene cero costo inicial y los estudiantes nos pagan solo cuando consiguen un trabajo bien remunerado. Nuestro innovador sistema de financiamiento apunta a eliminar las barreras financieras que impiden el acceso a educación de calidad a muchas personas. Nosotros ganamos solo si nuestros estudiantes ganan. Nos importa su futuro y los acompañamos en el proceso de conseguir un trabajo en tecnología".

Las personas interesadas no deben preocuparse si no tienen conocimientos previos.

¿Cómo aplicar para estudiar en Henry?

El proceso de aplicación a la carrera de Data Science es muy sencillo. Tienen que (1) entrar a www.soyhenry.com y aplicar completando un breve formulario; (2) inscribirse al Henry Challenge, un desafío técnico donde se evalúan los conceptos básicos de Python y Matemática orientada a Data.

Las personas interesadas no deben preocuparse si no tienen conocimientos previos ya que Henry ofrece un curso preparatorio de conceptos básicos de Python y Matemática que le brindará a las personas las bases necesarias para rendir el Henry Challenge con éxito. Además de ser gratuito, tienen la opción de cursar en vivo o de manera on demand, al ritmo de cada uno.

Una vez que las personas aprueban el Henry Challenge, ya están listos para comenzar.

Cabe aclarar que las inscripciones ya se encuentran abiertas. El primer cohorte inicia el 28 de marzo y el segundo iniciará el lunes 9 de mayo. Apuntamos tener nuevos nuevos grupos todos los meses, con lo cual, los interesados pueden inscribirse cuando quieran.