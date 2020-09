El CEO de Netflix está en contra del home office: ¿por qué?

Hastings dejó claro que no es un fan del trabajo remoto, cuando le preguntaron si había observado sus beneficios sobre esta modalidad, su respuesta fue no

Reed Hastings, el CEO de Netflix, habló sobre la cultura de trabajo en la empresa y los retos que la crisis del coronavirus ha supuesto en los últimos meses, especialmente al forzar el teletrabajo.

En el marco de una entrevista para The Wall Street Journal, Hastings explicó que no le ve nada positivo al teletrabajo porque no poder reunirse en persona, especialmente a nivel internacional, es completamente negativo. Aunque añade que está "sumamente impresionado con los sacrificios que ha hecho la gente".

Nueva modalidad

Durante esta crisis son muchas las empresas que han decidido entrar de lleno en el modelo de trabajo en remoto. Twitter anunció que sus trabajadores podían a pasar a teletrabajar "para siempre", Fujistsu anunció un plan permanente de teletrabajo para sus 80.000 empleados.

Google y Facebook permitirán trabajar a la mayoría en remoto hasta finales de 2020, aunque los últimos dijeron que el sueldo variaría dependiendo del lugar desde donde se teletrabaje, y en España, casos como el de ING apuestan de lleno por el teletrabajo.

El CEO de Netflix además afirmó que si fuese por él dejarían de trabajar en remoto 12 horas después de que una vacuna sea aprobada.

"Una vez que podamos vacunar a la mayoría de las personas, entonces probablemente volveremos a la oficina", agregó.

Mientras tanto en Netflix siguen trabajando. Hastings confirmó que tras el cierre de muchas operaciones por la pandemia, la producción de contenidos está funcionando ya en gran parte de Europa y Asia, y "tienen algunas cosas en marcha" en Los Ángeles. Espera que entre septiembre y octubre puedan, con las pruebas correspondientes, ampliar más.

Netflix no se va a quedar sin contenido original, de hecho, esperan lanzar más contenido original para el 2021 que para este mismo año.

Teletrabajo en Argentina

Respecto a la implementación del trabajo remoto en Latinoamérica, es interesante destacar que, en promedio, el 67,3% de los encuestados antes de la pandemia no contaba con la posibilidad de trabajar de esta forma.

En cuanto a los datos del relevamiento en Argentina, el 52,6% de los encuestados se encuentra empleado en la actualidad. De ese porcentaje, un 78,2% lo hace en relación de dependencia mientras que un 21,8% lo hace de manera independiente.

Por otro lado, el 36,5% de los argentinos aseguró estar teletrabajando bajo esta modalidad, mientras que el 63,5% restante respondió que no. Paralelamente, el 67,1% de los encuestados argentinos declaró que, previo a la pandemia, no contaba con este beneficio, versus un 32,9% que sí lo tenía.

Si se consulta acerca del rendimiento, el 67,1% de los argentinos considera que es más productivo en su casa, en contraposición al 32,9% que cree que su eficiencia aumenta en la oficina.

La tendencia acerca de la productividad trabajando en el hogar se replica en la región por un 62,2% de los encuestados latinoamericanos. Al momento de destacar los beneficios obtenidos por trabajar desde el hogar, la mayoría de los argentinos (54,8%) resalta las horas que uno se ahorra de viaje entre ir y venir del trabajo al hogar.

El 13,2% asegura concentrarse más en su casa, el 12,6% cree estar más tranquilo en su hogar, el 10,6% plantea como beneficio poder disfrutar de trabajar en compañía de sus seres queridos y compartir más tiempo de lo habitual, así como también, pasar más tiempo en su casa (6,5%), poder aprovechar más el tiempo del almuerzo y tener la posibilidad de cocinar (2,4%). La valoración del ahorro de horas de viaje hacia el trabajo, es destacada a nivel regional por un 58,9%.