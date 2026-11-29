Tras el robo de u$s6.340 millones a Binance, Changpeng Zhao propone que líderes cripto compartan alertas y colaboren con fuerzas de seguridad

El hackeo a Binance del 29/10/2026 drenó u$s6.340 millones de billeteras calientes; el FBI atribuyó a TraderTraitor.

Changpeng Zhao propone una alianza de **seguridad cripto** entre empresas para colaborar con fuerzas del orden tras un ataque.

Changpeng Zhao afirmó que referentes de la industria cripto mantienen conversaciones para crear una alianza de seguridad que colabore con fuerzas del orden de distintos países ante amenazas globales.

La propuesta surgió después del ataque contra Binance del 29 de octubre de 2026, cuando los agresores drenaron aproximadamente u$s6.340 millones de sus billeteras calientes en unos 20 minutos, según los datos difundidos.

Cómo fue el ataque récord contra las billeteras de Binance

El incidente afectó las billeteras calientes de Binance, utilizadas para procesar retiros con rapidez, y dejó un faltante que la plataforma aseguró haber cubierto sin pérdidas para sus clientes afectados.

La cifra reportada ronda los u$s6.340 millones, aunque algunas publicaciones la redondearon en u$s6.300 millones; el caso fue descrito como el mayor robo registrado hasta ahora en el sector cripto.

Los atacantes habrían trasladado los activos por unas 10 u 11 blockchains, de modo que el rastreo requiere revisar movimientos en varias redes y seguir transferencias entre diferentes ecosistemas digitales.

Binance afirmó que las claves privadas de sus billeteras no fueron filtradas, y la información disponible no atribuye el incidente a una falla de la criptografía subyacente ni a un contrato inteligente.

Las billeteras calientes permanecen conectadas a internet y permiten realizar operaciones habituales con mayor rapidez, pero esa conexión también las expone a intentos de intrusión contra la plataforma y sus sistemas.

El monto del robo y la velocidad de las transferencias elevaron la atención sobre las medidas de respuesta, aunque la información difundida no explica en detalle cómo se produjo el acceso inicial a los sistemas.

Qué se sabe de la investigación del ataque a Binance

El 31 de octubre, el FBI atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de hackers norcoreanos, según los reportes incluidos en la información sobre la investigación federal que se encuentra en curso.

La atribución señala a un presunto responsable, pero el material disponible no describe las pruebas utilizadas por la agencia ni detalla otras conclusiones alcanzadas durante la pesquisa federal sobre el caso.

Los reportes indican que la operación habría sido preparada durante meses y que los atacantes recurrieron a técnicas de ingeniería social, incluidas entrevistas laborales falsas para acercarse a profesionales del sector.

Esas maniobras habrían buscado comprometer las computadoras portátiles de ingenieros, utilizando contactos profesionales para obtener acceso a dispositivos vinculados con el personal y sus actividades dentro de la compañía afectada.

Con esos datos, el método investigado se relaciona con personas y equipos, y no con una vulnerabilidad de contrato inteligente o un algoritmo defectuoso identificados en la información publicada hasta ahora.

El caso también pone bajo revisión los procesos de contratación y la protección de los dispositivos de los trabajadores, además de los controles técnicos que resguardan la infraestructura de las plataformas de activos digitales.

En paralelo, continúa el seguimiento de los fondos distribuidos por aproximadamente 10 u 11 redes, pero no se informó cuánto dinero fue recuperado ni qué parte permanece sin localizar por los investigadores.

Qué propone Changpeng Zhao para reforzar la seguridad cripto

Changpeng Zhao señaló que las empresas cripto conversan sobre compartir mejores prácticas y aprendizajes de ataques relevantes, con la intención de coordinar respuestas y colaborar con fuerzas del orden internacionales en futuras investigaciones.

La alianza propuesta también buscaría preparar a la industria ante amenazas vinculadas con inteligencia artificial, que podrían acelerar y abaratar técnicas de ingeniería social y hacer más convincentes los engaños dirigidos a empleados.

Por ahora, no se anunciaron integrantes, estructura, atribuciones ni calendario de implementación, y tampoco se precisó cómo se organizarían los vínculos operativos con las autoridades de los países involucrados en la iniciativa.

Entre los próximos pasos posibles figuran formalizar los contactos y definir mecanismos para compartir alertas o datos sobre amenazas, aunque todavía no se comunicaron procedimientos concretos ni fechas de puesta en marcha pública.

La propuesta sigue en fase de diálogo, mientras el ataque dejó a la industria ante un desafío concreto: acordar cómo compartir información y coordinar respuestas sin una estructura común anunciada públicamente.