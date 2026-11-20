El equipo de amenazas de la compañía halló un sistema que detecta fallas en parches y lanza ciberataques autónomos con IA sin supervisión humana

La velocidad de los ataques con IA exige que empresas apliquen parches con urgencia, ya que los aprovechan de forma inmediata.

El sistema exploit_agent compara códigos de parches para detectar vulnerabilidades y generar ataques de forma automática.

Google detectó los primeros ciberataques autónomos con IA que hallan fallas, crean exploits y los ejecutan sin dirección humana.

Google confirmó que los ciberataques autónomos con IA ya son una realidad. Su equipo de inteligencia de amenazas detectó por primera vez a atacantes que usaron un sistema de inteligencia artificial para encontrar fallas, escribir exploits y ejecutarlos sin un humano que dirigiera cada paso.

El hallazgo forma parte del informe trimestral de Google Threat Intelligence Group, publicado el 16 de noviembre de 2026. El cambio fue rápido: en su informe de septiembre de GTIG, el mismo equipo había asegurado que "todavía no había observado" a delincuentes desplegar procesos totalmente autónomos contra objetivos reales.

Cómo funciona el ciberataque autónomo con IA que detectó Google

El sistema de ataque con IA que encontró Google se llama exploit_agent y apareció en un servidor de pruebas expuesto, conectado a varios modelos de lenguaje. Según el informe de Google sobre amenazas con IA, el sistema trabaja así:

Compara el código de aplicaciones web populares antes y después de cada parche de seguridad.

de seguridad. Detecta qué falla corrigió esa actualización.

Arma un exploit para aprovecharla y lo ejecuta de forma automática.

En el mismo servidor había datos robados y scripts para forzar contraseñas o instalar accesos ocultos. Según los datos de las víctimas, el foco estaba en sitios franceses de medios, entretenimiento y educación.

Por qué los parches se volvieron un mapa para los hackers

Los ataques autónomos con IA cambian las prioridades del cibercrimen. GTIG cree que a los atacantes les puede resultar más eficiente apuntar los modelos a fallas ya corregidas que a vulnerabilidades desconocidas, porque el material para analizarlas es limitado y público.

El caso de PaperCut, un software de gestión de impresión, muestra la velocidad:

A fines de agosto, atacantes aprovecharon dos fallas encadenadas de sus servidores.

En menos de un día desde que se hicieron públicas, investigadores ya tenían exploits funcionales creados con IA.

desde que se hicieron públicas, investigadores ya tenían exploits funcionales creados con IA. Cuatro días después, una campaña que habría usado exploits hechos con IA alcanzó a cientos de organizaciones.

El antecedente es de mayo, cuando Google reportó el primer exploit de día cero desarrollado con IA en el informe de Google de mayo de 2026.

Qué otras amenazas con IA detectó Google

El informe de Google sobre inteligencia artificial y cibercrimen suma otros casos:

Un grupo sospechado de operar para Corea del Norte , llamado UNC6836, usó perfiles falsos de reclutadores para acercarse a empresas cripto de Norteamérica y Europa.

, llamado UNC6836, usó perfiles falsos de reclutadores para acercarse a de Norteamérica y Europa. Ese mismo grupo modificó archivos de configuración de Claude Code para que cada inicio descargara un malware de acceso remoto .

. Un contratista armaba con la API de Gemini una plataforma para manejar más de 100.000 cuentas en redes sociales.

Cómo pueden defenderse las empresas de los ataques autónomos

Las empresas todavía tienen margen para defenderse de los ataques autónomos con IA. Según GTIG, por ahora estos sistemas dejan muchos rastros y son más fáciles de detectar. Google dio de baja las cuentas vinculadas al mal uso de Gemini.

La compañía empuja su propia respuesta, AI Threat Defense de Google, que combina Gemini, Wiz, CodeMender y Mandiant para encontrar y corregir fallas en forma continua.

Para las empresas, también las argentinas, la lección es acortar los tiempos de actualización: