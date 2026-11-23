El Departamento de Justicia obtuvo autorización judicial para inmovilizar los fondos. Ya fueron congelados más de u$s2.700 millones del robo

Autoridades investigan además la campaña FaceStealer, que robó u$s400 millones mediante ingeniería social y deepfakes para acceder a dispositivos.

El FBI vincula el robo de u$s6.000 millones con el grupo norcoreano TraderTraitor, logrando congelar hasta ahora u$s2.700 millones del botín total.

El Departamento de Justicia de EE. UU. autorizó la incautación de u$s1.200 millones en criptomonedas sustraídas a Binance tras un ciberataque.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) obtuvo una autorización judicial para incautar o inmovilizar más de u$s1.200 millones en criptomonedas sustraídas a Binance durante el último ataque informático.

La medida busca evitar que los responsables dispongan de los fondos, en una investigación que el FBI vincula con hackers norcoreanos y que ya permitió congelar más de u$s2.700 millones del botín.

El robo superó los u$s6.000 millones y fue atribuido por el FBI a un grupo de ciberdelincuentes identificado como TraderTraitor, vinculado con Corea del Norte. Según las autoridades, los atacantes aún intentan mover los activos a través de distintos canales del ecosistema cripto.

La autorización judicial permite avanzar sobre los fondos identificados, aunque no significa que todo el dinero haya sido recuperado ni que ya esté en manos de Binance o de sus usuarios. Las tareas de rastreo y bloqueo continúan para localizar el resto de los activos.

Cómo avanza la investigación por el robo a Binance

El operativo combina el trabajo de las autoridades estadounidenses con la colaboración de empresas del sector de criptomonedas. Hasta el momento, esa coordinación permitió congelar más de u$s2.700 millones de los fondos sustraídos.

El principal desafío es impedir que los responsables transfieran los activos entre distintas plataformas y servicios para dificultar su seguimiento. Por eso, el Departamento de Justicia busca intervenir antes de que las criptomonedas puedan convertirse o trasladarse a otros canales.

Desde el organismo indicaron que Corea del Norte utiliza este tipo de operaciones para obtener recursos destinados a financiar su régimen y programas de armamento.

M. Scott Proctor, funcionario de la División de Seguridad Nacional del DOJ, detalló que el gobierno utilizará herramientas judiciales para incautar los fondos y avanzar hacia su devolución.

FaceStealer, otra investigación por robos de criptomonedas

En paralelo, las autoridades de EE. UU intervinieron servidores e infraestructura en la nube vinculados con FaceStealer, una campaña de ciberdelincuencia que habría robado más de u$s400 millones en criptomonedas durante los últimos 18 meses.

El esquema utiliza técnicas de ingeniería social y herramientas de IA para engañar a las víctimas. Los atacantes organizan videollamadas falsas mediante cuentas comprometidas y utilizan deepfakes para hacerse pasar por personas conocidas de sus objetivos.

Durante las conversaciones, simulan problemas técnicos y convencen a las víctimas de instalar programas en sus computadoras. Sin embargo, esos archivos contienen malware que permite acceder a sus dispositivos, interceptar comunicaciones y robar activos digitales.

El ataque también puede extenderse a los contactos de la persona afectada. Según la investigación, los delincuentes pueden utilizar el acceso obtenido para realizar nuevas estafas incluso meses después de haber comprometido un equipo.

Patrick Grandy, funcionario del FBI en Los Ángeles, advirtió que estas campañas pueden engañar incluso a usuarios con experiencia en seguridad informática, ya que aprovechan la confianza en las plataformas de videollamadas y en los vínculos personales.

Los casos de Binance y FaceStealer corresponden a investigaciones diferentes, pero reflejan dos modalidades de delitos que afectan al ecosistema de activos digitales: los ataques informáticos a gran escala y las estafas basadas en la suplantación de identidad.

El seguimiento de las transacciones y la cooperación con empresas del sector serán claves para determinar cuánto de los fondos robados puede volver a sus legítimos propietarios.