Investigadores de blockchain revelan cómo Corea del Norte usa THORChain y CoinJoin para blanquear las cripto robadas en el histórico hackeo

El FBI atribuye el ciberataque a hackers norcoreanos, quienes convierten los tokens en efectivo vía corredores extrabursátiles.

Plataformas como THORChain y CoinJoin, sin verificación KYC, son clave para mezclar los fondos y borrar su rastro.

Hackers norcoreanos blanquean criptomonedas robadas con un esquema de 4 pasos y plataformas sin KYC.

El esquema para blanquear las criptomonedas robadas a Binance combina cuatro pasos: canje de tokens por otros en plataformas poco conocidas como THORChain, mezcla de fondos con un servicio de CoinJoin, decenas de miles de transacciones en distintas cadenas de bloques y, al final, el paso por un corredor extrabursátil para obtener efectivo.

Con estas herramientas, las criptomonedas quedaron cada vez más lejos de cualquier control, según investigadores especializados en blockchain –entre ellos Chainalysis, Elliptic y TRM Labs–, que revelaron el circuito usado por los lavadores de dinero norcoreanos para blanquear las cripto robadas.

Estados Unidos atribuyó a hackers norcoreanos el mayor robo de la historia: u$s6.300 millones sustraídos el 29 de octubre.

Los emisores congelaron cerca de u$s2.850 millones de los tokens, mientras el resto sigue en circulación.

Corea del Norte –por su parte– rechaza haber tenido participación.

THORChain: el intercambio sin KYC que movió más de u$s600 millones

Según Chainalysis y Elliptic, más de USD 600 millones de lo robado pasó por THORChain.

La plataforma afirma en su sitio que no "censura" transacciones ni realiza verificaciones de "conozca a su cliente" (KYC). El FBI difundió el 31 de octubre las direcciones de billeteras del atacante y pidió a los proveedores de servicios cripto, incluida la red que controla THORChain, que las bloquearan.

Según TRM Labs, la plataforma obtuvo hasta USD 1 millón en comisiones por los canjes de los lavadores.

El cofundador Chad Barraford sostuvo que el 98% de las operaciones apunta a la "libertad financiera individual" y que, si se cerrara THORChain, "los delincuentes encontrarían otro lugar donde intercambiar criptomonedas".

Su cofundador "JP Thor" respondió en X que no es blanqueo si se puede rastrear adónde fue el dinero y destacó que hay 100 THORNodes repartidos por muchos países.

CoinJoin y Kruw: cómo se borra el origen de los tokens

Otros u$s342 millones se transfirieron mediante un servicio de CoinJoin, en su mayoría coordinado por una figura seudónima llamada Kruw, según Elliptic.

Un CoinJoin combina criptomonedas de distintas fuentes en una única transacción. Así, el origen de los fondos deja de ser visible en la cadena de bloques.

Los CoinJoins complican el rastreo para los analistas de blockchain.

Los investigadores indicaron a la agencia Reuters que los blanqueadores intensificaron en los últimos días el movimiento de fondos por THORChain y CoinJoin.

Ambos servicios se volvieron engranajes de una compleja operación de lavado.

La última milla: convertir las cripto en efectivo

Aun con CoinJoin, los lavadores deberán pasar los tokens por otros servicios, como un corredor extrabursátil, para convertirlos en efectivo, indicó Elliptic.

Redbord, CEO de TRM Labs, precisó que el blanqueo podría llevar meses o incluso años.

Convertir en efectivo apenas "una fracción de los fondos robados" sería una ganancia inesperada para Corea del Norte.

"No tienen que sacar mucho para que todo esto les resulte rentable", resaltó Redbord.

El total sustraído equivale a cerca de una sexta parte del PBI estimado de Corea del Norte.

El movimiento de fondos muestra cómo la prioridad que parte del universo cripto da a la privacidad puede ser aprovechada por quienes lavan dinero.

Qué se sabe del hackeo a Binance y el desafío para las autoridades

Según Elliptic, el ataque no fue una sola intrusión, y el total sustraído asciende a u$s6.430 millones repartidos en 11 cadenas de bloques.

El FBI señaló al grupo TraderTraitor, una unidad de hackers vinculada al régimen norcoreano, como responsable. Pyongyang negó las acusaciones, y Kim Yo Jong las calificó de "grave provocación política".

El caso reaviva el escrutinio sobre THORChain, que ya fue usada para mover casi u$s1.000 millones del robo a Bybit en 2025.

Binance prometió reponer su fondo de emergencia para cubrir el hackeo histórico. Para las autoridades, el desafío es frenar un circuito que usa plataformas sin controles y se reparte en decenas de miles de transacciones.