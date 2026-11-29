Glamsterdam es la próxima gran actualización de Ethereum y, si todo sale de acuerdo a lo previsto, llegaría a la red principal a fines de enero de 2027. Para el usuario, el cambio más visible estaría en las comisiones. Según ethereum.org, una transferencia simple de ETH entre cuentas que ya existen podría ser hasta 71% más barata.

La parte negativa es que, según pudo saber iProUP, crear contratos y otras operaciones que suman datos permanentes a la red van a costar más. La actualización reparte los costos de otra forma.

El nuevo sistema incluye varios cambios en el precio del gas, la unidad que mide cuánto cuesta cada operación en Ethereum.

El primero es la EIP-2780, que baja el costo base de las transferencias simples. Para mandar ETH entre cuentas que ya existen, la comisión podría caer hasta 71%. Al revés, enviar a una cuenta nueva tendría un recargo, porque crear una cuenta suma datos que la red tiene que guardar para siempre.

El segundo es la EIP-8037, que vincula el costo de crear cuentas y contratos con la cantidad de datos que agregan. El objetivo es que el registro de Ethereum crezca unos 120 gigabytes por año, una cifra que los nodos puedan manejar. Por eso, desplegar un contrato nuevo va a ser más caro.

El tercero es la EIP-8038, que sube el costo de leer ciertos datos guardados, para que refleje el trabajo real de los nodos. También dificulta algunos ataques que hoy aprovechan lecturas baratas.

Qué puede pasar con el precio de ETH

La historia muestra que las grandes actualizaciones no suelen mover el precio por sí solas. "Con The Merge, en septiembre de 2022, ETH cayó cerca de 20% en las semanas siguientes. Fue por aquella máxima de "comprar el rumor, vender la noticia"", advierte a iProUP el analista cripto Pedro Martínez.

Glamsterdam promete abaratar transferencias y acelerar Ethereum (generado con IA)

Con Dencun, en marzo de 2024, pasó algo parecido. El token tocó un máximo cerca de u$s4.000 antes de la actualización y en abril ya cotizaba por debajo de u$s3.000.

"La excepción fue Pectra, en mayo de 2025, cuando ETH saltó de unos u$s1.800 a más de u$s2.500 en pocas semanas, aunque esa suba coincidió con una mejora general del mercado", recuerda Martínez.

En el caso de Glamsterdam hay además un efecto que juega en contra. Si las comisiones bajan, se quema menos ETH en cada transacción, y eso reduce uno de los mecanismos que hacen más escaso al token. Ya ocurrió después de Dencun, cuando la caída de las comisiones hizo que la oferta de ETH volviera a crecer.

"El impulso para el precio no depende de la actualización en sí, sino de que más capacidad y comisiones más bajas atraigan más usuarios y más actividad a la red", señala a iProUP la analista financiera Lucía Ferrer.

Con ETH cerca de u$s1.650 y el mercado cripto todavía golpeado, lo que pase con Bitcoin y con las tasas de la Fed va a pesar más que cualquier mejora técnica, al menos en el corto plazo.

Más capacidad para procesar transacciones

La otra gran promesa es la velocidad. Glamsterdam incluye las listas de acceso a nivel de bloque, o EIP-7928. Cada bloque va a incluir un mapa de qué datos toca cada transacción, lo que permite que los validadores procesen en paralelo las transacciones que no se superponen, en lugar de hacerlo una por una.

Eso, junto con los demás cambios, permitiría llevar el límite de gas a unos 200 millones por bloque, según ethereum.org. Más gas por bloque significa más transacciones en cada bloque y, en teoría, más margen para bajar las comisiones.

El cambio más técnico es la EIP-7732, conocida como ePBS. Hoy, en Ethereum, quienes arman los bloques y quienes los proponen a la red se coordinan a través de servicios externos, como MEV-Boost. Con Glamsterdam, esa coordinación pasa a estar dentro del propio protocolo.

Eso reduce la dependencia de intermediarios y amplía de unos 2 a unos 9 segundos el tiempo disponible para distribuir los datos de cada bloque en la red. Para quienes hacen staking, implica actualizar su software y revisar cómo funcionan los pagos con los constructores.

La prueba estaba prevista para el 26 de octubre, pero se suspendió después de una advertencia de la firma de seguridad ChainSecurity. Según su análisis, los cambios podían alterar el funcionamiento de programas que ya están en uso en la red.

La firma encontró unos 200 programas con problemas, en puentes entre redes, billeteras, exchanges, servicios de staking y oráculos de precios. La mayoría se puede resolver con un cambio de configuración, pero 24 necesitan actualizar su código o migrar a los usuarios y sus fondos.

El calendario hasta la red principal

Los equipos que desarrollan el software de Ethereum tienen dos fechas. Antes del 15 de diciembre deben resolver los problemas más graves y antes del 10 de enero, el resto. Las nuevas versiones del software se enviarán a los operadores de nodos a comienzos de la semana próxima.

En paralelo, ya se discute Hegota, la siguiente actualización de Ethereum. Su lista de funciones se conocería alrededor del 10 de diciembre. Su propuesta principal es FOCIL, un mecanismo para impedir que un solo constructor de bloques excluya transacciones en silencio.

Mientras tanto, el precio de ETH sigue golpeado. Cotiza cerca de u$s1.670, lejos de los u$s2.000 que se veían como soporte a comienzos de noviembre. Como contó iProUP, Ethereum fue la gran perdedora del rebote de las altcoins.