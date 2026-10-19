Ethereum, XRP y Solana arrancan la semana con un desafío que va más allá de recuperar sus precios en dólares: dejar de perder terreno frente a Bitcoin. La caída combina incertidumbre sobre las tasas de interés por la inflación en EE.UU., fortaleza del dólar y desarme de posiciones.

Pero los especialistas advierten que una mejora del contexto macroeconómico no alcanzará por sí sola, sino que hace falta una señal para sostener: deberá regresar la demanda.

Escenario de las criptomonedas top

El lunes, Ethereum arrancaba a u$s2.400, con una baja del 5% en siete días; XRP operaba en u$s1,30 (-7%); y Solana cotiza a u$s105 (-7%). Bitcoin, en cambio, ronda los u$s82.000 y retrocede apenas 1,9% en el mismo período.

La divergencia parece más que clara: mientras BTC conserva mayor resistencia relativa, las altcoins absorben el ajuste con más intensidad. De cara a las próximas ruedas, la discusión pasa por determinar si se trata de una pausa tras las subas previas o del comienzo de una corrección más extensa.

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, asegura a iProUP que "responde principalmente a una toma de ganancias y a un reacomodamiento natural de expectativas, no a un deterioro de los fundamentos de fondo del mercado digital. Tras períodos de alza, el capital tiende a refugiarse en el activo más líquido y resiliente, que es Bitcoin".

Según la experta, "las altcoins tienen mayor beta y volatilidad, por lo que ante cualquier señal de cautela macroeconómica o pausa en el mercado, sufren correcciones más marcadas".

"El escenario de fondo no cambió, pero el mercado está exigiendo mayor solidez en los flujos antes de validar cotizaciones más altas en activos de mayor riesgo", completa.

Qué necesitan las altcoins para subir tras desplomarse más que Bitcoin (generado con IA)

Por su parte, Denise Cinelli, COO Global de Notbank by CryptoMarket, coincide en que la caída no implica necesariamente un deterioro estructural. Señala que desde la firma que representa observan "una combinación de toma de ganancias y un ajuste en las expectativas del mercado, más que un cambio estructural en los fundamentos de estos activos".

Para Cinelli, "hoy existen tres presiones importantes: la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la liquidación de posiciones apalancadas y una mayor selectividad de los inversionistas, que en escenarios de volatilidad tienden a privilegiar activos con mayor liquidez, como Bitcoin".

La experta explica, en línea con Otermin, que Ethereum, XRP y Solana suelen reaccionar con mayor intensidad a estos movimientos porque presentan perfiles de riesgo diferentes y, en determinados períodos, "una mayor sensibilidad a los cambios en la liquidez."

El dato de inflación estadounidense de septiembre, de 3,7% interanual, por encima del 3,4% de agosto, alimentó el temor a tasas más altas por más tiempo. A esa presión se suma la apreciación del dólar global, que suele restringir el apetito por activos de riesgo.

En derivados, el interés abierto en futuros de altcoins, sin Ethereum, se redujo en unos u$s8.000 millones desde comienzos de octubre, según Bitwise Europe, aunque ese descenso combina cierres de posiciones y cambios en su valuación.

Los ETF de Ethereum reflejan otra dificultad: entre el 29 de septiembre y el 14 de octubre registraron un saldo neto negativo de u$s887,5 millones, según los datos de Farside citados en el relevamiento previo.

La recuperación, por lo tanto, no depende solo de que las cotizaciones dejen de caer, sino también de que vuelvan los compradores.

Qué necesitan las altcoins para recuperarse frente a Bitcoin

Para que estas altcoins estabilicen su cotización y frenen su caída respecto a Bitcoin, deberían alinearse tres factores principales según Otermin:

Estabilización de Bitcoin : que consolide una franja de precios sin cambios bruscos, permitiendo que la volatilidad ceda y el capital vuelva a buscar rendimiento en otros proyectos

: que consolide una franja de precios sin cambios bruscos, permitiendo que la en otros proyectos Reactivación de la liquidez propia : necesitan que se reactive el volumen de transacciones reales en sus respectivas redes y el interés por sus ecosistemas, demostrando tracción más allá de la especulación

: necesitan que se reactive el volumen de transacciones reales en sus respectivas redes y el interés por sus ecosistemas, demostrando tracción más allá de la especulación Reducción de la dominancia de BTC: que el mercado dé señales de que la concentración en el activo principal alcanzó un techo de corto plazo y el capital empiece a rotar

Cinelli agrega que no alcanza con un repunte aislado del precio en dólares: "Para observar una recuperación relativa de las altcoins necesitamos tres señales: mayor estabilidad macroeconómica, una reducción de las liquidaciones de posiciones apalancadas y, especialmente, el regreso de la demanda compradora", comenta.

Es que una moderación de las expectativas de nuevas alzas de tasas puede mejorar el sentimiento del mercado, pero será fundamental observar si esa mayor confianza se traduce en entradas efectivas de capital y mayores volúmenes de negociación.

También será importante evaluar si Ethereum, XRP y Solana comienzan a mostrar fortaleza frente a Bitcoin, y no solamente una recuperación de sus precios en dólares.

Menos presión de tasas no alcanza: qué señales mira el mercado

Esta semana, el mercado buscará pruebas concretas de que el alivio financiero se convierte en actividad dentro del ecosistema. Otermin distingue entre una señal favorable de tasas y una recuperación capaz de sostenerse.

Según la experta, "una señal de menor presión en las tasas de interés en EE.UU. es una condición necesaria, pero no suficiente por sí sola para un rebote sostenido de las altcoins. Si bien mejora el apetito por el riesgo global y reduce el costo del capital, hoy el mercado exige demanda real y constante".

"Para que el rebote no sea solo un impulso pasajero, esa mayor liquidez macroeconómica debe traducirse en un ingreso efectivo de nuevo capital al ecosistema digital y en un uso genuino de la infraestructura financiera on-chain".

Cinelli pone el acento en la misma diferencia entre recuperación de precios y regreso de compradores: "Una disminución del temor a nuevas alzas de tasas sería una señal positiva, pero por sí sola no garantiza una recuperación sostenida".

Para la ejecutiva, "el mercado cripto necesita algo más que un escenario macroeconómico menos adverso: necesita compradores. Una mejora en las expectativas puede provocar rebotes de corto plazo, especialmente después de correcciones pronunciadas, pero para sostener esas subidas es necesario que regrese el flujo de capital", advierte.

En ese sentido, será importante seguir la evolución de los fondos de inversión vinculados a criptomonedas, la demanda en los mercados al contado y la participación de inversionistas institucionales.

Con Bitcoin nuevamente por encima de los u$s80.000, la primera prueba será comprobar si logra estabilizarse sin nuevos sobresaltos.

La segunda, que Ethereum, XRP y Solana reduzcan sus pérdidas relativas y recuperen volúmenes y demanda. Sin esas señales, un rebote podría ser apenas una pausa dentro de la corrección.