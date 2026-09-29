El creador de Ethereum ubica a la próxima gran actualización como cierre de una era y anticipa migrar hacia pruebas criptográficas y consenso optimizado

Post-Hegota, Ethereum mutará a una red escalable, privada y de bajo costo, con cambios estructurales similares a The Merge en 2022.

Vitalik Buterin reveló que Hegota será la última bifurcación "convencional" de Ethereum, marcando el inicio de una gran transformación a 2030.

Vitalik Buterin anticipó que Hegota, la próxima actualización relevante de Ethereum, será probablemente la última bifurcación "convencional" de la red y el punto de partida de una transformación técnica profunda de cara a 2030.

El cofundador de Ethereum lo planteó en un ensayo publicado el pasado domingo 27 de septiembre en su blog personal, titulado "The cryptographic world computer". Allí sostuvo que Hegota es probablemente el último fork cuyos cambios tecnológicos todavía resultarían reconocibles para alguien que programaba sobre la red en 2015.

Después de esa actualización, la hoja de ruta se apoyará en STARKs recursivos, verificación formal automatizada, un consenso altamente optimizado y criptografía resistente a la computación cuántica. Buterin no anunció fechas de entrega ni presentó esas tareas como funciones ya implementadas.

Antes de Hegota, Ethereum debe completar Glamsterdam, la mejora prevista para el cuarto trimestre de 2026 en la red principal. Su bifurcación de prueba en la testnet Sepolia está tentativamente pautada para el 6 de octubre.

Qué contempla Hegota y por qué marca el cierre de una etapa

La página oficial de la actualización en ethereum.org enumera dos cambios principales para Hegota:

FOCIL , la sigla en inglés de Fork-Choice Enforced Inclusion Lists

, la sigla en inglés de Fork-Choice Enforced Inclusion Lists Las frame transactions o transacciones de marco

FOCIL permitiría que un comité de validadores proponga listas de transacciones que los constructores de bloques tendrían que respetar, una forma de orientar qué operaciones se incluyen en cada bloque. Las frame transactions habilitarían a cada cuenta a ejecutar su propia lógica de verificación y a elegir firmas resistentes a la computación cuántica.

Ese último punto es clave: significa que, cuenta por cuenta, los usuarios podrían migrar a esquemas criptográficos preparados para un escenario en el que las computadoras cuánticas amenacen las firmas actuales. La Fundación Ethereum tiene un equipo dedicado a la investigación poscuántica y apunta a 2029 como fecha objetivo para una protección integral.

Cómo se transformaría Ethereum hacia 2030

Buterin describió una red que en 2030 podría seguir llamándose blockchain principalmente por razones históricas, porque varias de sus propiedades centrales podrían cambiar. La idea central es dejar atrás el modelo en el que cada nodo repite las mismas operaciones para validar los bloques y pasar a un esquema en el que las pruebas criptográficas hacen buena parte del trabajo.

En lugar de reejecutar todas las transacciones, los nodos verificarían pruebas cortas y recurrirían a Peer Data Availability Sampling, conocido como PeerDAS, para confirmar la disponibilidad de los datos. Distintas computadoras podrían encargarse de tareas distintas en paralelo, sin repetir el mismo cálculo.

El objetivo de rendimiento que planteó incluye slots de entre 4 y 8 segundos y finalidad en un rango de 8 a 32 segundos. Como referencia, en 2015 la red necesitaba alrededor de 200 segundos para alcanzar 12 confirmaciones.

"Empezando después de Hegota, esta transformación se convierte en la historia principal de Ethereum", escribió el cofundador. Y sintetizó la meta final como computación de alta seguridad mucho más barata, escalable y privada que la disponible en la etapa previa.

La agenda se apoya en Lean Ethereum

La visión hacia 2030 se articula con Lean Ethereum, la hoja de ruta multianual que Buterin oficializó en julio y que ordena las tareas hasta 2029 en tres ejes: resistencia cuántica, privacidad y escalabilidad. El propio cofundador la describió como la tercera gran transformación estructural de la red, comparable con The Merge de 2022.

Ese plan reemplaza la reejecución de transacciones por pruebas STARK, apunta a finalidad en una o dos rondas y contempla reanonimizar diariamente a los validadores. Implicaría, en palabras de Buterin, reemplazar o modificar "casi cada pieza importante del protocolo".

El cofundador también reconoció obstáculos técnicos abiertos: abaratar y asegurar las pruebas de conocimiento cero, y gestionar el acceso a grandes cantidades de estado. Sobre el uso de inteligencia artificial para optimizar esas pruebas, admitió que ya ayuda pero que no eliminó las dificultades.

Para el ecosistema local, la agenda no es abstracta. Argentina fue sede del DevConnect 2025 en La Rural, con Buterin como figura de apertura, y Buenos Aires concentra una de las comunidades de desarrolladores sobre Ethereum más activas del mundo, con proyectos como Decentraland, OpenZeppelin y POAP fundados o cofundados desde el país.