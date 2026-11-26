Con ETH operando cerca de u$s1.640 tras perder 67% desde su récord de agosto de 2025, el activo se acerca al borde inferior de un triángulo multianual

La debilidad del mercado de criptomonedas volvió a colocar a Ethereum (ETH) en el centro de las alertas técnicas. Con el activo cotizando alrededor de los u$s1.639, el veterano trader Peter Brandt advirtió que la segunda mayor criptomoneda del mundo podría caer por debajo de los u$s500 si no logra sostener el soporte clave de los u$s1.383.

El diagnóstico se apoya en el gráfico de largo plazo del activo, que se aproxima al borde inferior de un patrón de triángulo de varios años. En términos técnicos, cuando el precio rompe a la baja una figura de compresión prolongada suele habilitar movimientos descendentes pronunciados: un retroceso hacia la zona de los u$s500 implicaría una pérdida adicional cercana al 70% desde los niveles actuales.

Ethereum ya acumula un derrumbe aproximado del 67% respecto de su máximo histórico alcanzado en agosto de 2025 (en torno a los u$s4.946) y mantiene un margen de apenas un 16% por encima del piso de u$s1.383 señalado por Brandt.

¿Qué muestran los movimientos de grandes inversores y los ETF en noviembre?

La cautela reflejada en los gráficos coincide con señales de desarme entre tenedores relevantes y fondos institucionales durante este mes:

Liquidación de una ballena histórica: Según registros de la firma de análisis on-chain Lookonchain, un operador de largo plazo vendió 37.929 ETH -valuados en aproximadamente u$s63,5 millones- en una sola operación extrabursátil (OTC). Se trata de una dirección que llevaba más de cinco años operando Ethereum, período en el que acumuló ganancias cercanas a los u$s7 millones.

Retiros sostenidos en fondos cotizados: De acuerdo con datos de SoSoValue, los ETF al contado (spot) de Ethereum registraron salidas netas en 15 de las primeras 17 jornadas bursátiles de noviembre de 2026, por un total cercano a los u$s1.220 millones, lo que redujo sus activos netos administrados de u$s13.180 millones a u$s8.870 millones. Como contracara puntual, firmas acumuladoras como BitMine sostienen compras y ya concentran cerca del 4,98% del suministro circulante total de ETH.

¿Puede Ethereum rebotar antes de volver a poner a prueba sus pisos técnicos?

A pesar del escenario defensivo, no todos los analistas proyectan una caída directa sin escalas.

El especialista Michaël van de Poppe señaló que, tras un retroceso tan extendido, el mercado muestra condiciones para un rally de alivio hacia la zona de los u$s1.900 a u$s2.000, siempre que la cotización consiga recuperar primero su media móvil de 21 días, una referencia habitual para medir la tendencia de corto plazo.

Aun así, el propio van de Poppe advirtió que un eventual rebote técnico no descartaría una nueva prueba de los soportes inferiores más adelante. De este modo, el mercado cripto entra en una definición estrecha donde la defensa de los u$s1.383 funcionará como frontera decisiva entre un alivio transitorio y una corrección mucho más profunda.