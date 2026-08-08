El ejecutivo rechazó una propuesta para reducir el staking de Ethereum y advirtió por su impacto en DeFi y la inversión institucional

Argumenta que eliminar la recompensa del 2,75% desincentivaría a validadores, afectando la seguridad de red.

La iniciativa afectaría el atractivo productivo de ETH y la inversión institucional, con riesgo para DeFi.

Joseph Chalom, CEO de SharpLink, rechaza EIP-8363 de Ethereum, que reduciría recompensas del staking de validadores.

Joseph Chalom, CEO de SharpLink y exdirectivo de BlackRock, rechazó públicamente la propuesta EIP-8363 de Ethereum, que plantea reducir gradualmente las recompensas del staking para los validadores de la red.

La iniciativa busca limitar la emisión de ETH cuando el staking alcance 50%, pero Chalom advierte que afectaría DeFi, la inversión institucional y el atractivo productivo de Ethereum a largo plazo.

Por qué rechaza el cambio en Ethereum

Chalom sostiene que EIP-8363 reduciría un incentivo central de Ethereum, porque los validadores reciben actualmente cerca de 2,75% anual en ETH recién creado por asegurar la red.

Según el ejecutivo, si la propuesta avanza durante aproximadamente un año y medio, una parte creciente de esas recompensas será quemada conforme aumente la cantidad de ETH depositada.

El diseño prevé que, al llegar aproximadamente a la mitad del ETH depositado, la rentabilidad de emisión quede en cero, mientras los validadores continuarían operando únicamente con propinas.

Chalom señala que esas propinas representan apenas 15% del rendimiento actual del staking, por lo que considera insuficiente eliminar la principal fuente de recompensa para quienes protegen Ethereum.

Desde SharpLink afirman que una menor rentabilidad también perjudicaría a DeFi, porque el rendimiento del staking sostiene parte del atractivo financiero de las operaciones dentro de Ethereum.

El ejecutivo explica que unos u$S35.000 millones están depositados en tokens de staking líquido, utilizados como garantía para préstamos, y advierte que una menor rentabilidad encarecería el capital.

Por eso, Chalom considera que inversores individuales y operadores medianos serían los primeros afectados, mientras los mercados de préstamos podrían reducirse y el capital buscaría alternativas con mejores rendimientos disponibles.

Por qué Chalom dice que es un mal momento

Joseph Chalom también cuestiona la propuesta porque, según su visión, Ethereum perdería una característica que hoy lo diferencia de Bitcoin: ofrecer a sus tenedores un rendimiento nativo además de apreciación del activo.

El ejecutivo sostiene que esa productividad ayudó a atraer decenas de miles de millones de dólares mediante ETP, DAT y fondos privados, mientras grandes gestores evalúan Ethereum como inversión de largo plazo.

Para SharpLink, el momento resulta especialmente delicado porque Ethereum concentra aproximadamente u$s159.000 millones en stablecoins y más de u$s15.000 millones en activos del mundo real tokenizados.

Chalom destaca además que Robinhood construyó su nueva cadena sobre Ethereum, con 28 millones de clientes y 369.000 millones de dólares en activos, mientras BlackRock y BNY avanzan allí.

Chalom resume su postura con una advertencia sobre el rumbo de Ethereum: "Este no es el momento de realizar cambios fundamentales en los fundamentos económicos del protocolo", sostuvo el ejecutivo.