Un debate centró las tensiones entre la necesidad de garantizar ingresos a los mineros y la narrativa de escasez absoluta que define a la criptomoneda

El debate crucial equilibra la seguridad futura de la minería de Bitcoin con la confianza en su diseño fundacional.

Adam Back, CEO de Blockstream, rechaza la propuesta, defendiendo la escasez absoluta de BTC como principio inalterable.

Peter Todd propone una emisión perpetua de Bitcoin para asegurar la red, desafiando el histórico límite de 21 millones.

El límite de 21 millones de Bitcoin (BTC) vuelve a estar en el centro del debate en la comunidad cripto.

Actores como Peter Todd proponen una emisión perpetua para sostener la seguridad de la red más allá de 2140 y otros como Adam Back rechazan la idea y defienden el techo de BTC como un principio inalterable del protocolo.

El planteo de Peter Todd y la respuesta de Adam Back

Todd sostuvo que depender únicamente de las comisiones de transacción para financiar la seguridad de la red es un modelo inestable.

Su propuesta, conocida como tail emission, plantea mantener una recompensa residual y perpetua para los mineros, incluso después de que se emita el último bitcoin hacia 2140.

Todd argumenta que la pérdida constante de monedas —por claves extraviadas, wallets inaccesibles o fallecimientos— compensa la nueva emisión, evitando una inflación real.

En su visión, esta medida eliminaría incentivos perversos que podrían desestabilizar la cadena y garantizaría un ingreso mínimo para sostener la minería.

Adam Back dijo que el plan de Peter Todd para salvar a mineros de Bitcoin es una trampa narrativa. (Imagen creada con IA)

A modo de respuesta, el CEO de Blockstream calificó la propuesta como una "trampa narrativa", recordando el fallido intento de soft fork BIP-110 y subrayando que modificar el límite de 21 millones requeriría un hard fork con consenso casi imposible de alcanzar.

Para Back, la escasez absoluta es el corazón de Bitcoin y cualquier cambio en esa regla socavaría la confianza en el activo. Su postura refuerza la idea de que las comisiones, aunque volátiles, serán suficientes para sostener la seguridad de la red en el largo plazo.

El subsidio actual por bloque es de 3,125 BTC, cifra que se reduce a la mitad cada cuatro años en el proceso de halving. Cuando llegue a cero, alrededor de 2140, las comisiones deberán cubrir por completo los costos de seguridad.

El problema es que estas tarifas dependen del uso de la red y han demostrado ser impredecibles. Por eso, la discusión sobre una emisión perpetua reaparece cada cierto tiempo en foros técnicos como Delving Bitcoin y conferencias como Bitcoin++ Toronto, donde Todd expuso recientemente su modelo.

La propuesta de Todd abre un dilema central: ¿es preferible sacrificar la narrativa de escasez absoluta para garantizar seguridad, o mantener el límite de 21 millones como dogma fundacional aunque implique riesgos para la minería?

La mayoría de los desarrolladores descarta la emisión perpetua, pero el debate refleja la tensión entre la teoría económica y la práctica técnica de sostener una red descentralizada en el largo plazo.