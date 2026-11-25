Grayscale destacó que el actual mercado bajista ya acumula 411 días, aunque es el menos profundo en términos porcentuales entre los ciclos analizados

La incertidumbre sobre la inteligencia artificial y la política de la Reserva Federal condicionan el mercado, advirtiendo que la sobreventa no es un piso.

Grayscale y otras firmas como Fundstrat y Bitwise detectaron niveles de sobreventa extrema, sugiriendo oportunidades para inversores de largo plazo.

Bitcoin cayó por debajo de los u$s60.000, posicionándose cerca de los u$s55.000 en un contexto de marcada presión vendedora en el mercado cripto.

Bitcoin (BTC) volvió a caer por debajo de los u$s60.000 y llegó a negociarse cerca de los u$s55.000, en medio de una fuerte presión vendedora sobre el mercado de criptomonedas.

Frente a este escenario, Grayscale, una de las principales administradoras de activos digitales, consideró que la corrección dejó a Bitcoin y otras criptomonedas líderes en niveles de sobreventa, lo que podría abrir oportunidades para inversores con una perspectiva de largo plazo.

El diagnóstico fue presentado por Zach Pandl, director de Investigación de Grayscale, en un informe publicado el 23 de noviembre.

Bitcoin perdió un 56% desde su récord: ¿está sobrevendido?

Según el análisis, Bitcoin llegó a ubicarse un 56% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando alcanzó los u$s126.000.

La firma también destacó que el actual mercado bajista ya acumula al menos 411 días, aunque es el menos profundo en términos porcentuales entre los ciclos analizados.

Entre las señales de sobreventa, Grayscale identificó salidas superiores a los u$s2.000 millones de productos de inversión cripto durante la última semana, rescates de stablecoins y una reducción del interés abierto en los contratos de futuros de Bitcoin y Ethereum.

Grayscale y otras gestoras creen que Bitcoin se encuentra en un estado actual de 'sobreventa'

A esto se sumó una mayor demanda de opciones de venta (puts), utilizadas por los inversores para protegerse ante nuevas caídas.

Sin embargo, la firma advirtió que la incertidumbre alrededor de la inteligencia artificial podría condicionar la evolución de BTC en el corto plazo.

Los cambios en las expectativas sobre el negocio tecnológico, las inversiones en centros de datos y la competencia por recursos energéticos también impactan sobre las compañías vinculadas con la minería de criptomonedas y el apetito por los activos de riesgo.

Pese a la volatilidad, Grayscale mantiene una perspectiva constructiva para el sector a largo plazo, apoyada en la adopción institucional, el desarrollo de las stablecoins y el avance de la tokenización.

Bitcoin sobre los u$s60.000: la opinión de otras gestoras

Además de Grayscale, Fundstrat, Bitwise y K33 Research consideran que Bitcoin atraviesa condiciones de sobreventa, aunque sus lecturas y horizontes de inversión difieren.

Fundstrat

Sean Farrell, responsable de Estrategia de Activos Digitales de Fundstrat Global Advisors, sostuvo que la criptomoneda se encuentra en niveles "extremadamente sobrevendidos".

Aun así, recomendó mantener una postura tácticamente paciente, porque la retórica restrictiva de la Reserva Federal (Fed) sigue generando vientos en contra para el mercado.

En su informe del 18 de noviembre, Fundstrat describió al mercado cripto como "profundamente sobrevendido" y detalló que el debut bursátil de Anthropic y las reuniones geopolíticas podrían funcionar como catalizadores para mejorar el apetito por riesgo.

Bitwise

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, también identificó que el mercado se movió rápidamente hacia territorio de sobreventa. La firma consideró que los niveles actuales resultan atractivos para inversores con un horizonte de mediano a largo plazo, aunque no constituyen una señal automática de piso.

En su informe Crypto Market Compass, Bitwise advirtió que la sobreventa de posicionamiento y sentimiento suele coincidir con mínimos de corto plazo, pero que no debe interpretarse como una señal de timing por sí sola. La gestora sostiene que esas condiciones pueden crear oportunidades asimétricas.

K33 Research

K33 Research fue aún más directo. Vetle Lunde, jefe de investigación de la firma, destacó que Bitcoin cotizaba en "territorio de valor profundo" tras una caída semanal del 14% y sostuvo que "cualquier entrada por debajo de u$s70.000 es un regalo del mercado" para inversores de mediano y largo plazo.

El análisis de K33 precisó que el RSI diario llegó a 19,95 el sábado y permaneció por debajo de 25 desde el viernes, niveles que suelen asociarse con condiciones de sobreventa extrema. Aun así, la firma advirtió que la demanda compradora seguía siendo limitada.

La sobreventa no equivale a un piso garantizado. Puede persistir durante varias sesiones o semanas si continúan las salidas de los ETF, el endurecimiento monetario y la aversión al riesgo en los mercados tecnológicos.