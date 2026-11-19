El organismo alertó que las valuaciones y el aumento de la deuda para financiar proyectos de IA podrían generar pérdidas y afectar a otros mercados

Una burbuja en el mercado tecnológico por la IA podría impactar fuerte en bonos, criptomonedas y entidades financieras no bancarias.

La preocupación se centra en que las cotizaciones de empresas de IA se basan en expectativas y la financiación circular genera riesgos.

El BCE advierte que la inteligencia artificial representa un riesgo financiero global por altas valuaciones y deuda para financiar proyectos.

El auge de la inteligencia artificial (IA) podría convertirse en un riesgo para el sistema financiero mundial si las expectativas de crecimiento no se cumplen, según advirtió el Banco Central Europeo (BCE) en su Informe de Estabilidad Financiera.

El organismo explicó que las altas valuaciones de las empresas tecnológicas y el aumento de la deuda para financiar proyectos de IA podrían provocar una fuerte corrección en los mercados.

La entidad identificó tres factores que generan preocupación para la economía europea:

crecimiento de las inversiones de IA

altos niveles de deuda pública

tensiones geopolíticas

Boris VujÄiÄ, vicepresidente del BCE, analizó que los riesgos para la estabilidad financiera siguen elevados debido a la incertidumbre internacional y a la mayor exposición del sistema financiero al sector de la IA.

El organismo ratificó que los bancos europeos tienen capital y liquidez suficientes para enfrentar posibles crisis, pero alertó que la situación es más delicada entre las entidades financieras no bancarias, que cuentan con menos herramientas para afrontar períodos de inestabilidad.

Por qué el BCE teme una burbuja de la IA

Una de las principales preocupaciones del banco central es que las cotizaciones de las empresas vinculadas con la IA se apoyan en expectativas de ganancias que todavía no están aseguradas.

El problema es que muchas compañías realizaron grandes inversiones para desarrollar infraestructura, centros de datos y nuevos modelos de inteligencia artificial. Una parte cada vez mayor de esos proyectos se financia con deuda.

Si los resultados no cumplen con lo esperado o aparecen modelos más baratos que reduzcan la rentabilidad de las inversiones actuales, los inversores podrían perder confianza y vender sus activos. Esto podría provocar caídas en las acciones tecnológicas y trasladar la presión al mercado de bonos.

El BCE también alertó sobre la financiación circular, aquellos acuerdos entre empresas que incluyen inversiones, compras y préstamos entre sí.

Según el organismo, estas operaciones pueden generar expectativas de ingresos que no necesariamente reflejan una demanda real de los servicios de IA.

Qué puede pasar con Bitcoin (BTC) si cae el mercado tecnológico

Aunque el informe no se refiere directamente a Bitcoin (BTC), una caída de las empresas tecnológicas también podría afectar al mercado de criptomonedas.

Esto se debe a que, en momentos de incertidumbre, los inversores que necesitan conseguir liquidez suelen vender los activos que pueden convertir en efectivo con mayor facilidad. BTC, que opera las 24 horas, puede quedar expuesto a ese tipo de movimientos.

Además, la criptomoneda suele mostrar una relación con el comportamiento de las acciones tecnológicas. Por eso, una corrección importante en el sector de la IA podría generar presión vendedora sobre BTC, al menos en una primera etapa.

La advertencia del BCE se suma a las preocupaciones expresadas durante la semana por otros organismos financieros como es el FMI y la Reserva Federal

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, comparó la dependencia de la economía mundial respecto de la IA con una estructura sostenida sobre una sola pierna y alertó sobre el crecimiento de la financiación circular y el peso de la deuda en esas operaciones.

Michael Barr, representante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, alertó sobre los riesgos de las obligaciones financieras que no aparecen directamente en los balances de las empresas y la posibilidad de que los fondos de cobertura deban vender activos de manera forzada.