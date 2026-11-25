Las altcoins subieron más que Bitcoin, pero todavía no hay señales de una temporada alcista. Qué proyectos seguir y cuáles generan alertas.

La liberación de tokens y la regulación afectan a Monad y Hyperliquid, mientras datos de inflación y la FED impactarán el mercado cripto.

Solana, XRP y Ethereum exhiben potencial, pero la dominancia del 59% de Bitcoin y el "miedo extremo" sugieren cautela.

Altcoins mostraron volatilidad tras un breve repunte, con caídas en Bitcoin y Ethereum; la "temporada de altcoins" aún no se confirma.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia le dio aire a todo el mercado cripto el lunes y las altcoins subieron más que Bitcoin. Solana avanzó 7,59% hasta los u$s75,65, XRP subió más del 6% y llegó a superar el dólar, y Ethereum ganó 3% hasta tocar los u$s1.772, según datos de CoinMarketCap.

El martes, la suba se diluyó. Bitcoin cayó desde los u$s64.372 hasta un mínimo de u$s59.366, Ethereum volvió a la zona de u$s1.690 y XRP perdió el dólar. Igualemente, hay lugar para preguntarnos ¿qué altcoins tienen chances de sostener la recuperación y cuáles conviene mirar con cuidado?

Cómo le fue al mercado cripto

En el mercado cripto se llama "temporada de altcoins" al momento en que el dinero sale de Bitcoin hacia monedas más pequeñas y estas suben con fuerza durante varias semanas. Los datos de ciclo muestran que todavía no se dan esas condiciones.

"La dominancia de Bitcoin, es decir, su peso sobre el total del mercado, se mantiene cerca del 59%", remarca a iProUP la analista cripto Laura Ventura. La experto aclara que "si el capital estuviera rotando hacia las altcoins, ese porcentaje caería".

Además, el índice de miedo y codicia marca entre 9 y 10 puntos, en zona de miedo extremo, según CoinMarketCap.

Para colmo, el flujo de dinero tampoco acompaña. Los fondos cotizados de Bitcoin al contado acumulan salidas por casi u$s3.000 millones en noviembre, y el valor de mercado de las altcoins, sin contar Bitcoin ni Ethereum, bajó el martes a u$s630.710 millones.

Cuatro altcoins bajo análisis ante un mercado volátil (generado con IA)

Por eso, los analistas consultados para este artículoleen los rebotes de las altcoins como movimientos más amplios que los de Bitcoin en las dos direcciones. "Cuando el mercado sube, ganan más. Cuando cae, pierden más", asegura el analista Pedro Martínez.

El lunes hubo u$s473 millones en liquidaciones de posiciones vendidas y el martes la presión cambió de lado, con u$s168,85 millones en liquidaciones de posiciones compradas en 12 horas, según CoinGlass.

Qué altcoins pueden subir más que Bitcoin en diciembre

Solana (SOL) fue la más fuerte entre las grandes. Encadenó tres cierres diarios en alza y llegó a tocar los u$s78,48 el lunes, aunque el martes volvió a la zona de u$s71.

Para confirmar la recuperación, necesita cerrar por encima de los u$s73,24, y su siguiente referencia está en u$s75,59. Hacia abajo, los soportes están en u$s69,78 y u$s64,79, según el análisis de The Crypto Basic.

XRP pelea con en el dólar. El lunes superó u$s1 en algunos momentos, pero no logró sostenerlo y el martes operaba cerca de u$s0,94. Uno de los indicadores de impulso más usados, el MACD, cruzó al alza, una señal temprana de cambio de dirección.

Un cierre diario por encima del dólar sería la confirmación. Los fondos cotizados de XRP tuvieron salidas por u$s2,5 millones el lunes, una cifra menor.

Ethereum (ETH) es la gran perdedora del mes. Volvió a caer debajo de los u$s1.700 y su índice de fuerza relativa está en 29, en zona de sobreventa, una situación que en otras oportunidades anticipó rebotes.

Tiene además un posible catalizador propio, la actualización Glamsterdam que fue postergada y los desarrolladores mencionan para diciembre en la red principal, aunque todavía sin fecha confirmada. Para recuperar terreno, necesita volver a cerrar por encima de los u$s1.772.

Hyperliquid (HYPE) es el caso más polémico. La plataforma usa parte de sus ingresos para recomprar sus propios tokens, y en los 30 días previos al 1 de noviembre su fondo de asistencia compró u$s65,1 millones en HYPE.

Además, ICE, el dueño de la Bolsa de Nueva York, acordó a fines de octubre invertir en un proyecto para lanzar mercados regulados construidos sobre Hyperliquid, aunque todavía necesita aprobaciones regulatorias.

A comienzos de noviembre, el analista Michaël van de Poppe proyectaba que HYPE iba a superar los u$s100. Pero el token pasó de unos u$s86,63 el 2 de noviembre a cerca de u$s64 este lunes, una caída del 26%.

Qué altcoins hay que mirar con cuidado

Hay altcoins que subieron mucho en poco tiempo y vamos a revisarlas. Eso sí, acá ingresamos en el terreno del riesgo alto.

Lighter (LIT) fue la que más ganó el lunes, con 16,81%, pero ninguno de los reportes de mercado explica el motivo.

Es una plataforma que compite con Hyperliquid en el negocio de los derivados, y una suba sin un motivo claro también puede revertirse rápido.

Venice (VVV) acumuló una suba de 20,63% en siete días, pero el lunes chocó contra los u$s27 y cayó 7,55%, con un volumen casi el doble de lo habitual. El martes operaba en u$s24,39.

Monad (MON) es el ejemplo de lo que puede pasar con las liberaciones de tokens. El 24 de noviembre vence el bloqueo de un año sobre los tokens de su equipo, una cantidad que según las estimaciones va de 10.700 a 16.800 millones de MON. Cuando esos tokens quedan habilitados para la venta, el precio suele caer.

En Hyperliquid también hay dos alertas. La firma de inversión Paradigm retiró del staking unos 2,55 millones de HYPE, por cerca de u$s224 millones, aunque eso no significa que los haya vendido.

Y los reguladores de Hong Kong señalaron a la plataforma como no autorizada, mientras que en Estados Unidos le exigen registrarse para operar con clientes locales.

Qué puede cambiar los precios de las criptomonedas

Este miércoles 25 se publica el índice de precios del gasto de consumo personal de octubre en Estados Unidos. Es, nada menos, el indicador de inflación que sigue la Reserva Federal.

El jueves 26 los mercados estadounidenses cierran por el Día de Acción de Gracias y el viernes operan media jornada, con menos volumen. Todo esto puede volver más bruscos los movimientos.

En diciembre, el mercado estará atento a la posible llegada de Glamsterdam a Ethereum y, sobre todo, a la reunión de la Reserva Federal del 9 de diciembre, donde se discute una suba de tasas de entre un cuarto y medio punto.

Mientras tanto, como explicó iProUP en las cuatro claves para saber si conviene invertir en Bitcoin tras la euforia de Nvidia, el mercado sigue en tendencia bajista, y las altcoins suelen moverse con más fuerza que Bitcoin en las dos direcciones.