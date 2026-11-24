El regreso de Jensen Huang como CEO y director de Nvidia impulsó 30% al gigante de los chips y expandió la euforia a los mercados internacionales, luego de que los principales índices de Wall Street avanzaran con fuerza: Nasdaq (6,5%), S&P (4,7%) y Dow Jones (3%).

El apetito por el riesgo también alcanzó a las criptomonedas, con Bitcoin tocando los u$s64.000 y estabilizándose luego en u$s61.000, mejorando el cierre de la semana pasada. La pregunta es si el movimiento es duradero.

Bitcoin: analistas esperan dos rebotes antes de otra caída

El analista de mercados Iván Bolé asegura que hay una tendencia negativa hace meses que todavía tiene recorrido.

"El movimiento bajista no está terminado, no se ve señal de agotamiento", añade el experto, quien espera dos rebotes en secuencia: "El menor, que puede ser este, para un movimiento más bajista. Y otra de mayor importancia, que aliviará al mercado".

Este último correspondería a lo que en análisis técnico se llama una onda 4 o una onda 2, según la teoría de ondas de Elliott. Pero ninguno de los dos alcanza para dar por terminada la caída.

Ante la recuperación de las acciones estadounidenses, Bolé, "el perfil bajista de Bitcoin es mucho más marcado que el de la Bolsa. Es el activo de mayor riesgo y se anticipa: es un excelente indicador de ajuste futuro".

Bitcoin rebota por Nvidia y cuatro claves definirán su rumbo (generado con IA)

Ramiro Rodríguez, CFO de fiwind, advierte a iProUP que, tras el repunte del Nasdaq, "la primera señal que miraría es el regreso sostenido de las entradas a los ETF, porque reflejan demanda real y de más largo plazo, sobre todo institucional".

"Una recuperación sana es la que se apoya en compras al contado y no en un nuevo aumento del apalancamiento. Si Bitcoin sube con entradas a los ETF y tasas de financiamiento neutrales, la recuperación tiene bases propias. Si sube solo por futuros, es frágil y vulnerable a otro tropiezo de las tecnológicas", advierte.

Bolé coincide: "Hasta que no haya signos estructurales de una reversión, hay que pensar que esto es todavía una corrección alcista, es decir, un rebote dentro de un mercado todavía bajista".

Cuatro factores pueden provocar otra caída de Bitcoin

La relación con las acciones también funciona en sentido inverso. Si el rebote de Wall Street no se sostiene, Bitcoin pierde su principal impulso. Rodríguez, además, pone el foco sobre el apalacamiento, que "no suele ser causa de las caídas, pero sí lo que las amplifica".

"Cuando el interés abierto en futuros está alto y las tasas de financiamiento son positivas, una baja moderada activa liquidaciones forzadas, que generan más ventas y liquidaciones. Por eso, más que el movimiento del Nasdaq en sí, lo que define la magnitud del riesgo es cuánto apalancamiento hay acumulado", acota.

Mientras tanto, la Fed discute subas de tasas más fuertes y el gobernador Christopher Waller planteó un aumento de medio punto para diciembre. El flujo institucional tampoco acompaña: los fondos cotizados de Bitcoin al contado acumulan salidas por casi u$s3.000 M en noviembre..

El market maker Wintermute espera que BTC recupere los u$s68.000 de forma sostenida, junto con fuertes ingresos a los ETF, para descartar una postura bajista. Pero los datos sostienen la visión de un rebote dentro de la caída:

El volumen diario ronda los u$s24.700 M , 19% por debajo de su promedio de 30 días . El precio sube, pero hay menos operaciones de lo habitual

, . El precio sube, pero hay menos operaciones de lo habitual El índice de miedo y codicia marca 9 puntos , zona de miedo extremo

, zona de La dominancia de Bitcoin ronda el 59% : no hay apetito por otras cripto

: no hay apetito por otras cripto El índice de fuerza relativa está cerca de 31, en el límite de la zona de sobreventa

En el mercado de derivados, el contrato más operado es una opción de venta a u$s50.000 que vence el 27 de noviembre, seguida por otra a u$s20.000 que vence el 25 de diciembre. Es decir, están pagando para protegerse de una caída mayor, no para aprovechar una suba.

El matiz positivo es que las liquidaciones bajaron 57% y las tasas de financiamiento de Bitcoin volvieron a terreno positivo. Gran parte del apalancamiento ya se limpió. Eso le saca presión vendedora forzada al mercado, aunque no garantiza que aparezcan compradores.

Bitcoin: los precios que anticipan una nueva caída o recuperación

La duración del rebote no tiene una fecha, pero sí niveles concretos:

La primera zona de resistencia está entre u$s62.000 y u$s65.000

Los u$s68.000 que marca Wintermute separarían al rebote de un cambio real

que marca Wintermute separarían al rebote de un cambio real El soporte está entre u$s55.000 y u$s56.000. Su pérdida puede abrir el camino hacia los u$s53.000

Hay además un nivel cercano con concentración de apalancamiento. El mayor grupo de liquidaciones de posiciones compradas, por unos u$s43 millones, está alrededor de u$s60.335. Si el precio vuelve a esa zona, puede acelerar la caída.

Por otro lado, en la semana hay pocas ruedas pero varios eventos importantes.

El miércoles 25 se publica el índice de precios del gasto de consumo personal de octubre, el indicador de inflación que la Fed usa como objetivo. Un dato alto reforzaría la discusión sobre una suba de medio punto en diciembre, que golpearía a Bitcoin y otros activos de riesgo.

El jueves los mercados de EE.UU. cierran por el Día de Acción de Gracias y el viernes operan media jornada. Con menos liquidez, cualquier movimiento puede ser más brusco. Ese día vencen las opciones con la cobertura a u$s50.000, la más operada del mercado.

El lunes 30 entra en vigor la exclusión de Strategy de los índices de MSCI, que obliga a los fondos que replican esos índices a vender sus acciones y puede impactar negativamente en Bitcoin. Luego, habrá que esperar a la reunión de la Fed del 9 de diciembre.