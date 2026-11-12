Durante las pruebas, se identificaron proyectos potencialmente vulnerables porque dependen de invariantes que dejarían de cumplirse

El lanzamiento de Glamsterdam en la testnet Hoodi, cancelado para el 26 de octubre, espera auditorías el 13 de noviembre para su reevaluación.

La firma ChainSecurity y desarrolladores de Ethereum detectaron riesgos en EIP-8037 y EIP-8038, propuestas clave de la actualización.

Fundación Ethereum frenó la activación de Glamsterdam tras identificar que la actualización podría afectar contratos inteligentes existentes en la red.

La Fundación Ethereum frenó la siguiente etapa de pruebas de Glamsterdam, su próxima gran actualización, tras detectar que los cambios propuestos en el cobro de gas podrían afectar contratos inteligentes ya desplegados en la red.

La activación en la testnet Hoodi, prevista para el 26 de octubre, quedó suspendida y, por el momento, no existe una nueva fecha confirmada.

Ethereum suspendió una prueba clave de Glamsterdam tras detectar riesgos en contratos inteligentes

Durante las pruebas, la firma de seguridad ChainSecurity identificó proyectos que podrían volverse vulnerables después de Glamsterdam porque dependen de invariantes que dejarían de cumplirse.

Esas suposiciones son reglas internas que los contratos inteligentes asumen como siempre verdaderas, como la cantidad de gas disponible para una operación o el comportamiento de una llamada externa que falla.

El problema se relaciona con dos propuestas incluidas en la actualización: EIP-8037 y EIP-8038.

La primera modifica el costo de crear nuevo estado, por ejemplo, al registrar datos o desplegar contratos; la segunda ajusta el cobro asociado a la lectura y modificación de datos en la red.

Ethereum detectó un problema con el gas y decidió frenar las pruebas de Glamsterdam. (Imagen creada con IA)

Luego de los hallazgos, el grupo de desarrolladores principales de Ethereum, conocido como All Core Devs, decidió no activar Glamsterdam en Hoodi hasta resolver los riesgos identificados.

La Fundación Ethereum pidió que no se tome una decisión definitiva hasta que los informes de auditoría de ChainSecurity y Dedaub sean públicos y hayan sido revisados por la comunidad.

La advertencia no implica que Ethereum haya sufrido un ataque ni que exista una vulnerabilidad explotable en la red principal. Según Ethlabs, los problemas detectados sólo se materializarían si Glamsterdam se implementara con sus especificaciones actuales; por eso, la decisión fue retrasar el proceso y revisar el alcance real del impacto.

La preocupación central es que algunos contratos inteligentes inmutables podrían dejar de funcionar correctamente si cambian las reglas de gas. Si una operación requiere más gas del previsto, una llamada puede fallar o quedar sin suficiente gas para completarse, un escenario especialmente delicado cuando el código ya desplegado no puede modificarse.

La Fundación Ethereum recibió cuatro reportes adicionales que identifican contratos desplegados potencialmente afectados.

También se difundió una estimación de hasta 200.000 contratos potencialmente expuestos, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente por la Fundación y corresponde a una advertencia de un desarrollador sobre el universo de contratos que podrían depender de las suposiciones alteradas.

La entidad ya trabaja en prototipos y revisiones de posibles modificaciones a las especificaciones. La decisión final dependerá de si las auditorías muestran que el impacto sobre los contratos desplegados es demasiado amplio como para aceptar los cambios en su forma actual.

La activación de Glamsterdam en Hoodi estaba prevista para el 26 de octubre de 2026, a las 17:42:48 UTC, en el epoch 132.352. Esa fecha fue cancelada y la Fundación no fijó un reemplazo, aunque mantiene abierta la posibilidad de que la actualización llegue a la red principal durante el cuarto trimestre de 2026.

El calendario prevé que Dedaub y ChainSecurity entreguen sus informes el 13 de noviembre. El 16 de noviembre se realizará una reunión de pruebas con la presentación de los hallazgos y una sesión de preguntas, mientras que el 19 de noviembre los desarrolladores discutirán los resultados y los próximos pasos, sin una decisión previamente comprometida.

Glamsterdam combina las actualizaciones Gloas y Amsterdam y contempla un aumento del límite de gas por bloque a 200 millones, más de tres veces el actual de 60 millones. La actualización ya fue activada en la testnet Sepolia el 6 de octubre, pero el episodio muestra que la prueba en Hoodi exige una revisión más profunda antes de avanzar.