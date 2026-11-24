En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal retrocedió 4,36%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina, los usuarios deben operar en plataformas registradas como PSAV ante la CNV y evaluar riesgos en sistemas P2P.

El ecosistema cripto reportó una baja del 4,33% en las últimas 24 horas, con Ethereum y otras monedas principales siguiendo la tendencia bajista.

Bitcoin alcanzó una capitalización de u$s1,22 billones tras cotizar a u$s60.451,20, manteniendo un dominio del 58,78% en el mercado cripto global.

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,22 billones, tras experimentar un alza de 4,36% en las últimas 24 horas, operando a u$s60.451,20 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas suman este martes 24 de noviembre una capitalización global de u$s2,07 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.277 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -4,33% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,78%, Ethereum ocupa un 10,02%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 31,21%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del martes 24 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s60.451,20 (-4,36%)

Ethereum: u$s1.695,63 (-5,58%)

BNB: u$s551,23 (-4,42%)

Ripple: u$s0,92 (-7,32%)

Solana: u$s69,82 (-9,14%)

Cardano: u$s0,15 (-5,97%)

Polkadot: u$s0,66 (-7,62%)

Dogecoin: u$s0,06 (-6,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este martes 24 de noviembre:

Bitcoin: $110,47 millones

Ethereum: $3,08 millones

BNB: $994.282,90

Ripple: $1.666,15

Solana: $125.767,70

Cardano: $261,27

Polkadot: $1.192,53

Dogecoin: $99,63

Polygon: $137,62

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al martes 24 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.799,70

DAI: $1.800,68

USDC: $1.802,20

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas. Estas compañías están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que facilita las transferencias en pesos. Esto permite fondear la cuenta para comprar criptomonedas de manera rápida.

Una vez habilitada la cuenta, el usuario debe elegir la criptomoneda deseada y adquirirla utilizando pesos. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito mediante procesadores internacionales o servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar distintos activos virtuales y enviar criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras exchanges o billeteras sin custodia.

Otra opción es usar el sistema de persona a persona (P2P), donde usuarios compran y venden directamente.

En este caso, es clave evaluar la reputación del vendedor, la cantidad de operaciones realizadas y otros detalles, como el tiempo de liberación promedio.

Los especialistas sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que tiene denuncias de usuarios. Estas plataformas carecen de herramientas de detección para prevenir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos.