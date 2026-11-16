Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, analiza cómo Bitcoin enfrenta dos pruebas clave: el balance de Nvidia y las minutas de la FED

Liquidaciones de u$s2.000 millones y salidas de u$s1.070 millones en ETF agudizan la corrección de Bitcoin.

El mercado cripto enfrenta pruebas decisivas: balance de Nvidia y minutas de la FED definirán apetito de riesgo.

Bitcoin (BTC) opera cerca de u$s64.000 y acumula un 17% de baja en noviembre, con el mercado a la espera de datos clave.

El Bitcoin (BTC) arranca la semana bajo presión y con una agenda cargada por delante.

El activo opera cerca de los u$s64.000, con una baja de alrededor de 2% en 24 horas, después de tocar los u$s62.000 durante el fin de semana, y ya pierde 17% en noviembre.

Los próximos días traen dos pruebas decisivas. Mañana, Nvidia presenta su primer balance desde la salida de Jensen Huang, un termómetro del apetito por riesgo en tecnología.

El miércoles, las minutas de la última reunión de la FED van a mostrar hasta dónde llega la disposición del banco central a subir las tasas.

El mercado llega a estos eventos debilitado. El fin de semana hubo liquidaciones por más de u$s2.000 millones, casi todas en posiciones compradoras, y el BTC cerró su sexta semana consecutiva en rojo.

El miedo se impuso: el índice Fear & Greed marca 10, su nivel más bajo desde junio, frente a 29 hace una semana.

El contexto macro tampoco ayuda. El rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5,1% y el dólar está cerca de su máximo en 19 meses, lo que vuelve menos atractivos a los activos sin rendimiento, como el BTC.

Los ETF de bitcoin al contado en EE.UU. reflejan esta cautela, con siete ruedas consecutivas de salidas y rescates por u$s1.070 millones solo la semana pasada.

Mañana, las ventas minoristas de octubre completan el panorama sobre la fortaleza del consumo estadounidense.

Con el sentimiento en su punto más bajo, una sorpresa positiva, ya sea de Nvidia o de un tono más moderado de la FED, puede impulsar una recuperación.

En cambio, las señales de tasas más altas por más tiempo tienden a prolongar la corrección.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina