La marca de autos eléctricos organizó un evento que contó con la participación del mandatario, quien criticó las políticas proteccionistas

El desembarco incluye un acuerdo con YPF para instalar supercargadores y se beneficia de facilidades regulatorias para importar autos eléctricos.

La automotriz ofrece cinco versiones de sus vehículos eléctricos y cuenta con financiación prendaria del Banco Santander de hasta 60 meses.

Tesla inició operaciones en Argentina mediante su plataforma digital, lanzando los modelos Model 3 y Model Y con precios desde los u$s41.590.

Tesla ya juega en el mercado argentino. La automotriz estadounidense fundada por Elon Musk habilitó su plataforma de ventas online y comenzó a comercializar sus primeros vehículos eléctricos en el país, con una oferta inicial de dos modelos y cinco versiones. El desembarco tuvo además un fuerte respaldo político: Javier Milei participó del lanzamiento oficial y aprovechó el evento para cuestionar las políticas económicas de gobiernos anteriores.

"Otros gobiernos prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento", disparó el Presidente durante la presentación realizada en el barrio porteño de La Boca.

La llegada de Tesla representa un nuevo capítulo para el negocio de los autos eléctricos en Argentina y marca el ingreso de uno de los fabricantes más reconocidos del mundo en un mercado que comienza a recibir nuevas marcas internacionales. La compañía ofrecerá inicialmente los Model 3 y Model Y, con precios que van desde los u$s41.590 hasta los u$s54.590.

El desembarco también tiene una lectura económica: se produce en medio de los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno para facilitar la importación de vehículos electrificados y ampliar la competencia en el sector automotor. En ese contexto, la estrategia de Tesla en Argentina apunta a desarrollar un negocio que excede la comercialización de automóviles.

Milei celebró la llegada de Tesla y apuntó contra el proteccionismo

Durante su discurso, Milei presentó el ingreso de la compañía de Elon Musk como un ejemplo concreto de los cambios que busca implementar en la economía argentina.

"Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo", expresó.

El mandatario sostuvo que durante décadas el país permaneció aislado del comercio internacional por decisiones económicas que, según su diagnóstico, limitaron el desarrollo productivo.

"Durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas", afirmó. También cuestionó el modelo de protección industrial y aseguró que el país perdió competitividad frente a sus vecinos.

"Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno", agregó.

El Presidente también apuntó contra las políticas que, según sostuvo, favorecieron a determinados sectores económicos en detrimento del resto. "Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento", concluyó.

La presentación de Tesla se convirtió así en una vidriera para el discurso oficial sobre la apertura comercial, en un momento en el que la industria automotriz enfrenta el desafío de competir con una oferta internacional cada vez más amplia.

Qué modelos de Tesla se venden en Argentina y cuánto cuestan

La oferta inicial de la compañía está integrada por dos vehículos que llegan desde la planta de Tesla en Shanghái, China: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

En total, hay cinco configuraciones disponibles, con diferencias en potencia, batería, tracción y autonomía.

Estos son los precios publicados para Argentina:

Tesla Model 3 RWD: u$s41.590.

u$s41.590. Tesla Model 3 Premium Long Range: u$s47.090.

u$s47.090. Tesla Model 3 Performance: u$s54.590.

u$s54.590. Tesla Model Y Premium RWD: u$s44.590.

u$s44.590. Tesla Model Y Premium Long Range: u$s50.590.

El Model 3 RWD es la alternativa de entrada de gama. Tiene un motor de 286 CV, tracción trasera y una autonomía declarada de 534 kilómetros. La variante Premium Long Range eleva ese alcance hasta los 750 kilómetros gracias a una batería de mayor capacidad.

En el extremo deportivo aparece el Model 3 Performance, que incorpora dos motores, tracción integral y 460 CV de potencia. Puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en apenas 3,1 segundos.

Por su parte, el Model Y apunta a quienes buscan un vehículo de mayor tamaño. La versión Premium RWD ofrece 466 kilómetros de autonomía, mientras que la Long Range llega hasta los 661 kilómetros.

A los precios publicados se suman u$s350 por gastos de destino y documentación y otros u$s250 correspondientes a una reserva inicial no reembolsable. Por lo tanto, el costo de configuración aumenta u$s600 respecto del valor base.

Cómo comprar un Tesla en Argentina y qué financiación ofrece

Una de las particularidades del desembarco es que Tesla no utilizará concesionarios tradicionales para concretar las operaciones. Los interesados deberán realizar la compra directamente desde la plataforma digital oficial de la compañía.

El esquema contempla espacios de exhibición y pruebas de manejo en centros comerciales, donde los potenciales compradores podrán conocer los vehículos antes de tomar una decisión.

Además, la automotriz sumó una alternativa de financiación prendaria a través de Banco Santander, con planes que van de 12 a 60 meses. Los detalles de la financiación de Santander para comprar un Tesla permiten conocer las condiciones del crédito.

Para el Model 3 RWD, la opción de financiación más extensa contempla un anticipo de u$s12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183, con un costo financiero total del 47,94%.

La propuesta financiera es otro componente importante para el negocio local. El precio de entrada de los vehículos ubica a Tesla en el segmento premium, por lo que las condiciones de acceso al crédito pueden resultar determinantes para ampliar su base de compradores.

El negocio de Tesla detrás de los autos eléctricos

El desembarco de Tesla no se limita a la comercialización de vehículos. La compañía también tiene oportunidades de crecimiento en infraestructura de carga, servicios tecnológicos y soluciones energéticas.

Uno de los anuncios relevantes para el desarrollo de ese negocio es el acuerdo con YPF para avanzar en la instalación de una red de supercargadores, un componente fundamental para facilitar los viajes de larga distancia y reducir una de las principales barreras para adoptar vehículos eléctricos.

El Gobierno, además, impulsó cambios en el régimen de importación de vehículos electrificados. El programa vigente permite ingresar hasta 50.000 unidades híbridas y eléctricas sin pagar el arancel extrazona del 35%, sujeto a las condiciones y cupos establecidos.

Dentro de ese esquema, Tesla participa como importador y cuenta con una asignación teórica de 2.500 unidades vinculada con su compromiso de inversiones en infraestructura de carga.

La llegada de la automotriz también se produce en un escenario de mayor competencia. Marcas internacionales, entre ellas la china BYD, avanzan sobre un segmento que hasta hace pocos años tenía una presencia limitada en el mercado argentino. En ese escenario, la competencia de BYD en Argentina suma presión sobre el mercado de vehículos eléctricos.

En ese contexto, el desafío de Tesla será mucho más amplio que vender sus primeros vehículos: deberá desarrollar una estructura de servicios, garantizar alternativas de carga y competir en precios y tecnología.

Para seguir de cerca este fenómeno, también resulta relevante el avance de los pagos digitales en estaciones de servicio y cargadores eléctricos, un negocio que comienza a despertar el interés de bancos y empresas tecnológicas.

Con su desembarco comercial concretado, Tesla abre una nueva etapa para la movilidad eléctrica en Argentina. Su evolución dependerá tanto de la demanda de vehículos como de la capacidad del país para desarrollar infraestructura y condiciones que permitan sostener el crecimiento de este mercado.