Existe un mercado que despegará en breve en Argentina: el de los pagos desatendidos, es decir, aquellos que no requieren de una persona operando el terminal de cobro.

La modalidad ya apareció en cadenas de fast-food y supermercados, donde igualmente tienen supervisión humana. La llegada de Tesla abre otro negocio para bancos y billeteras, con Santander dispuesto a disputarlo a través de Getnet, su adquirente.

Getnet y Nayax apuntan a Tesla y máquinas expendedoras

GetNet firmó un acuerdo global con Nayax, gigante del mercado de pagos desatendidos, que opera más de 115.000 dispositivos en 120 países y transacciones por u$s6.449 M en 2025.

Fabrice Mendez, responsable de Alianzas Globales de Getnet, confirma a iProUP que el despliegue en Argentina será en el primer trimestre de 2027. "Sumamos a nuestra adquirencia un segmento en el que el pago ocurre sin cajeros: máquinas expendedoras, cargadores para autos eléctricos, kioscos de autoservicio y otros negocios automatizados".

El timing es ideal: Tesla inaguró su showroom en el Unicenter. Y esos coches necesitarán cargadores. Horacio Marín, CEO de YPF, mostró interés en instalar cargadores en estaciones y suministrar energía a través de YPF luz. También puede haber sinergias con los pagos: Santander provee servicios financieros a la billetera App YPF.

Según Mendez, están pactando con actores de diversos verticales. Anticipa que comenzarán por los "segmentos en que Nayax ya tiene una presencia fuerte: máquinas expendedoras, cargadores de autos eléctricos y kioscos de autoservicio". Luego, sumarán "otros negocios automatizados, lavaderos, lockers, parkings o equipos de recarga".

Getnet apuesta por los pagos desatendidos y busca nuevos negocios (generado con IA)

Así, Nayax ofrecerá el equipamiento, en tanto que Getnet proveerá la plataforma de cobro con tarjetas, contactless y QR.

Santander busca liderar el negocio de los pagos "automáticos"

La jugada busca pegar primero en lo que viene. Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, identifica tres fases de pagos:

" Desatendidos : no hay cajero , pero el consumidor interviene para pagar con tarjeta, QR o celular"

: , pero el consumidor interviene para pagar con tarjeta, QR o celular" " Invisibles : el sistema identifica al cliente y cobra automáticamente con un medio de pago autorizado". Puede funcionar leyendo la patente del auto o abiométría (rostro o mano del usuario)

: el sistema identifica al cliente y con un medio de pago autorizado". Puede funcionar leyendo la patente del auto o abiométría (rostro o mano del usuario) "Agénticos: un asistente de IA interpreta una intención, decide cómo ejecutar la compra dentro de límites autorizados y coordina el pago", como la modalidad que MODO y Frávega lanzaron en Argentina

Según el docente, "la competencia se desarrollará en los tres niveles, pero el mayor valor estratégico estará en quién controle la identidad del cliente y la relación comercial".

Mercado Pago es el tercer adquirente del país, detrás de Payway y Fiserv. El unicornio ya plantó su QR en vending machines y kioscos de autoservicio, mientras sus rivales avanzan en las cajas automáticas de los supermercados.

Pero no proveen el servicio completo: son integrados en equipamiento de terceros. Por eso, Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, remarca que "Getnet no le puede ganar al QR de MP, pero sí eventualmente como operador de máquinas".

"Ese cliente no compra un posnet: compra telemetría, gestión remota de flota y conciliación por máquina, con un solo contrato regional. La batalla se definirá por quién resuelve la operación del equipo, mantenimiento, disponibilidad. No solo el cobro", analiza.

Getnet apostará junto a Nayax por los pagos desatendidos en máquinas expendedoras

Mendez confirma el enfoque: "Los operadores podrán usar los lectores y terminales de pago de Nayax. Tendrán acceso a su software de gestión, que permite monitorear ventas, inventario y estado de los equipos en tiempo real, y a sus herramientas de fidelización".

Chaves del Valle añade que "la ventaja será controlar la infraestructura tecnológica para realizar pagos en dispositivos autónomos. Es una oportunidad interesante: contratos con empresas que administran cientos o miles de puntos de cobro sin personal".

Pagos invisibles y agentes de IA: el nuevo negocio de bancos y billeteras

El negocio va más allá de instalar equipos: crea otra superficie de competencia para billeteras y bancos. Algo similar a lo que ocurre con el pago de transporte que, en rigor, es "desatendido".

"La batalla real es por la relación con el usuario. Mercado Pago empuja QR por el float y el dato; los bancos con MODO impulsan tarjeta por comisión y crédito. En el desatendido gana el tap: la máquina no puede esperar que abras una app con mala señal", asegura Balatti.

Además de ofrecer operaciones ágiles y recurrentes, Getnet prepara el terreno para la economía de los agentes. "El comercio avanza hacia un modelo en el que los pagos los inician cada vez más las máquinas y los agentes de IA, y no solo las personas", remarca Mendez.

Balatti añade que "Mastercard lanzó Agent Pay for Machines para micropagos entre máquinas. Entre sus primeros participantes está Getnet, lo que eso vuelve la alianza con Nayax más estratégica de lo que parece".

Su otro acuerdo, con la petrolera que dirige Marín, también es prometedor. Chaves del Valle indica que "YPF puede convertirse en un caso de uso interesante de pagos agénticos" y plantea un caso de uso:

"Un conductor llega a una estación y le dice al asistente de su auto: " Cargame $50.000 de combustible, pagá con la tarjeta que tenga el mejor descuento y sumame los puntos de YPF"

y sumame los puntos de YPF" "El asistente interpretará el pedido, verificará los medios de pago registrados, identificará el beneficio más conveniente y ejecutará la operación dentro de los límites autorizados"

Balatti refuerza que "el auto que paga solo en el cargador o la cámara que lee la patente y cobra requieren identidad de máquina, límites programables y facturación automática ante ARCA. Ganará el banco o fintech que logre que la terminal desaparezca".

"La oportunidad será transformarse en la infraestructura que permita a los agentes pagar de forma segura, incluso cuando el consumidor no usa directamente una billetera", cierra Chaves del Valle.