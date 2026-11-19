Brad Garlinghouse vinculó la reciente caída de los activos digitales con el movimiento de capitales hacia grandes ofertas públicas iniciales

Pese a otras causas de la caída (inflación, liquidaciones), Garlinghouse mantiene un optimismo por el futuro de las criptomonedas.

La salida a bolsa de Anthropic, valorada en u$s1,5 billones, desvió fondos, como con SpaceX, impactando en Bitcoin y XRP.

CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, cree que el mercado cripto se recuperará tras la IPO de Anthropic, que absorbió liquidez.

El mercado cripto recuperaría impulso ya concretada la salida a bolsa de Anthropic, la compañía de inteligencia artificial detrás de Claude.

Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, vinculó la reciente caída de los activos digitales con el movimiento de capitales hacia grandes ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en inglés).

Durante una entrevista con CNBC este jueves 19 de noviembre, el ejecutivo sostuvo que los inversores retiraron liquidez de activos como Bitcoin (BTC) y XRP para participar en operaciones bursátiles de gran magnitud.

En ese sentido, consideró que la presión sobre las criptomonedas podría disminuir después del debut de Anthropic en el Nasdaq. Garlinghouse comparó el escenario con lo ocurrido durante la salida a bolsa de SpaceX, en junio de este año.

Según explicó, antes de aquella operación se produjo un comportamiento similar: los inversores redujeron posiciones en criptomonedas para disponer de fondos con los que participar en la oferta de acciones. Posteriormente, el mercado cripto recuperó terreno.

"Lo mismo ocurrió antes de la salida a bolsa de Anthropic", aseveró el empresario, quien espera que se repita una dinámica de recuperación después de que las acciones comiencen a negociarse públicamente. Aún así, no estableció plazos concretos ni objetivos de precios para BTC o XRP.

Brad Galringhouse, CEO de Ripple, compara la IPO de Anthropic con la de SpaceX y anticipa un posible rally cripto

Anthropic protagoniza una de las mayores IPO de la historia: cómo afectará a las criptomonedas

La operación de Anthropic concentró una demanda extraordinaria por parte de inversores institucionales y minoristas. La compañía fijó el precio de sus acciones en u$s83, por encima del rango inicial de entre u$s70 y u$s78, en una oferta que recaudó aproximadamente u$s81.300 millones y le asignó una valuación cercana a u$s1,5 billones.

Las acciones comenzarán a negociarse en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. La magnitud de la operación y el interés que despertó entre los grandes fondos contribuyeron a convertirla en uno de los acontecimientos financieros más relevantes del año.

Para Garlinghouse, ese atractivo explica parte del desplazamiento de capitales desde los activos digitales hacia el mercado bursátil. Las criptomonedas son consideradas activos de riesgo y, por su liquidez, pueden funcionar como una fuente de fondos para inversores que buscan participar en oportunidades de mayor escala.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de Anthropic y consideró que la empresa se consolidó como uno de los principales actores del sector de inteligencia artificial.

No obstante, advirtió que las valoraciones de las compañías tecnológicas deben encontrar un equilibrio entre las expectativas del mercado y los resultados concretos del negocio.

La expectativa de Garlinghouse llega después de un período de fuertes retrocesos para el mercado cripto. Bitcoin llegó a aproximarse a los u$s62.000 durante las últimas jornadas, mientras que el conjunto de los activos digitales acumuló pérdidas importantes en las últimas semanas.

Por qué los analistas advierte que la salida de capitales hacia las IPO no es la única explicación

Sin embargo, la salida de capitales hacia las IPO no es la única explicación que manejan los analistas. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, atribuyó parte de la presión vendedora a los datos de inflación de Estados Unidos y a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva.

El especialista también indicó que las liquidaciones de posiciones apalancadas profundizaron las bajas. Según su análisis, el mercado ya habría incorporado buena parte del impacto de las expectativas de nuevas subas de tasas, aunque la incertidumbre económica todavía puede generar volatilidad.

Desde Grayscale, Zach Pandl vinculó la debilidad de los activos digitales con las salidas de capital de las stablecoins y el efecto contagio de las pérdidas registradas en acciones vinculadas con la IA. También puso en duda que la IPO de Anthropic, ampliamente anticipada por los inversores, explique por sí sola la caída de las criptomonedas.

Más allá de los movimientos de corto plazo, el CEO de Ripple sostuvo que mantiene una visión optimista sobre la industria. Considera que la adopción de stablecoins y la incorporación de blockchain a los servicios financieros pueden convertirse en motores de crecimiento durante los próximos años.

Garlinghouse remarcó que el uso de stablecoins en los pagos internacionales todavía representa una porción pequeña de la actividad global, por lo que existe un amplio margen para expandirse.

También anticipó que el mercado cripto experimentará una mayor diferenciación entre proyectos. A su juicio, los activos respaldados por una utilidad concreta y una demanda real tendrán mejores perspectivas que aquellos cuyo valor depende principalmente de la especulación, como ocurre con muchas memecoins.